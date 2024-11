מהגבול היבשתי עם טורקיה, דרך כל מרחב הים האגאי ועד לכרתים - כאשר קלע דוד יישאר מחוץ לעסקה: פרטים חדשים שמתפרסמים בתקשורת היוונית שופכים אור על עסקת ההגנה האווירית הגדולה שנמצאת במו"מ בין ישראל לבין יוון.

לפי "אנופלוס" היווני, המטכ"ל היווני העביר לסיבט, האגף ליצוא ביטחוני במשרד הביטחון הישראלי, את הרשימה הסופית של המערכות שבהן הם מתעניינים עבור ההגנה מפני מטוסים, טילים וכטב"מים. אותה פריסה מיועדת להתחיל באברוס, מחוז הגבול עם טורקיה, לעבור באיי הם האגאי, ולהסתיים בכרתים - האי הדרומי.

באתר "ניו מאני" מדווחים, כי הבקשה כוללת הצעות מחיר עבור מערכות מכ"ם והגנה אווירית מדגם ברק MX של התעשייה האווירית וספיידר של רפאל. המשמעות היא כי מחד מערכת קלע דוד שנמכרה כבר לפינלנד צפויה להישאר מחוץ לעסקה, ומאידך - היוונים מעוניינים לרכוש שתי מערכות שמוכרות החברות הישראליות אך מערכת הביטחון הישראלית לא משתמשת בהן.

מערכת ברק MX

מערכת ברק MX תומכת במכ"מים ומשגרים שונים לכיסוי נגד מטוסי קרב, מסוקים, מלט"ים, טילי שיוט, טילי קרקע-אוויר וטילי קרקע-קרקע. המערכת מבוססת על מרכז שליטה חכם ומוכח מבצעית, המאפשר שילוב של טילים מיירטים נוספים: המיירט ברק MRAD לטווח קצר משוגר אנכית במהירות גבוהה, מותאם לטיפול באיומים בטווח של עד 35 ק"מ וכולל ראש ביות מכמ"י עם מנוע פולס אחד בלבד; המיירט ברק LRAD לטווח בינוני משוגר אנכית במהירות גבוהה, מותאם לטיפול באיומים בטווח של עד 70 ק"מ וכולל ראש ביות מכמ"י עם מנוע דו־פולסי; וכן המיירט ברק ER לטווח ארוך משוגר אנכית וכולל מנוע מאיץ, מנוע רקטי דו-פולסי וראש ביות מכמ"י מתקדם. הגדלת טווח היירוט של ברק ER מתבצעת באמצעות הוספת מאיץ רקטי והתאמת יכולות התקשורת והמכ"מ לטווח 150 ק"מ.

את כלל המנועים למיירטים השונים מייצרת החברה הממשלתית תומר, שנחשבת למקור ידע לאומי בתחום. הדגם היחיד שנמצא בשימוש במערך ההגנה האווירית הישראלי הוא LRAD, שבו התבצע שימוש בניסוי בחודש אוגוסט. ה־LRAD נמצא בשימוש ספינות סער 6, ובמסגרת אותו ניסוי שוגר מאח"י עצמאות. במהלך הניסוי שוגרה רקטה מדויקת לעבר מטרה שדימתה "נכס אסטרטגי בים" - מה שמתייחס ככל הנראה לאסדת גז, שהרי ספינות סער 6 תוכננו באופן ייחודי להגנה על האסדות של ישראל. מערכת ברק MX של התעשייה האווירית נמכרה לשורת מדינות בעולם, כשאחת הבולטות שבהן היא אזרבייג'ן שרכשה אותו בנובמבר אשתקד תמורת 1.2 מיליארד דולר.

מערכת ספיידר: זוכה להתעניינות מלקוחות נוספים

את מערכת ספיידר של רפאל, הציגה החברה הישראלית לפיקוד הבכיר של חיל האוויר היווני בחודש אפריל. המערכת שזוכה גם להתעניינות מלקוחות נוספים כמו קניה, כבר נמצאת בשימוש של כמה מדינות - בהן צ'כיה. ספיידר היא מערכת הגנה, שמספקת פתרונות הגנה אווירית בטווחים שונים ואל מול מגוון איומים אוויריים, לרבות מל"טים, מטוסים, מסוקים וטילים בליסטיים לטווחים קצרים.

המערכת מיירטת את האיומים באמצעות שתי משפחות של מיירטים מתוצרת רפאל- פייתון (PYTHON) ודרבי (Derby). לפני כמה חודשים, הציגה רפאל תצורה חדשה למערכת הספיידר - תצורת ה־ All in One - המציעה מערכת הגנה אווירית שלמה הכוללת: מכ"ם אינטגרלי, מטען ייעודי אלקטרו־אופטי, מערכת שליטה ובקרה מתקדמת ומיירטים מסוגים פיתון ודרבי, המותקנים כולם על רכב אחד בלבד. בינואר האחרון השלימה רפאל, בשיתוף מפא"ת (המינהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית) במשרד הביטחון, ניסוי מוצלח במערכת ספיידר בתצורת ה־ All in One.

תצורה זו מהווה פתרון להגנה אווירית אופטימלית להגנת נקודה או כהגנה אווירית על כוחות מתמרנים; זאת, כחלק מסוללת ספיידר או בפריסה עצמאית ובהפעלה על־ידי צוות מפעילים מינימלי. בניסוי שנערך בינואר בישראל, נבחנו כמה תרחישים המדמים איומים קיימים ועתידיים, במהלכו מערכת הספיידר, בתצורתה החדשה, יירטה כטב"ם במתאר מבצעי מאתגר בפגיעה ישירה ומדויקת.

השאיפה: חתימה תתבצע כבר בינואר

באתר אנופולוס מדווחים כי התכנון היווני הוא, כי ברק MX ייפרס בכל יוון היבשתית עם כלל טווחיו: MRAD, LRAD ו־ ER. לצד זאת, ינצלו את הוורסטיליות של ספיידר לטובת פריסת סוללות באיי הים האגאי עד לכרתים. סד הזמנים הנוכחי כולל תגובה ישראלית שצפויה להתקבל עד תום החודש, שלאחריו יתקדמו למו"מ סופי עבור עסקה שמוערכת בכ־2 מיליארד אירו. שאיפת הצדדים היא, שחתימה תתבצע כבר בינואר הקרוב.

המו"מ צפוי לעסוק בעלות הכוללת, בפריסת האספקות, בהתחייבות של החברות לאספקת מיירטים לפי דרישה, וכן מעורבות של החברות היווניות בייצור. ביוון שואפים כי 30% מהייצור של מערכות ברק MX במסגרת ההסכם יתבצע על אדמת יוון, ויסייע בהנעת התעשייה הביטחונית המקומית שקטנה מאוד ביחס לזו של המאיימת הגדולה - טורקיה.