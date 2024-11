ותודה לטראמפ: אילון מאסק הוא האיש העשיר בהיסטוריה

ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות של ארה"ב ב-5 בנובמבר, הפכו את עמיתו, אילון מאסק, לאיש העשיר בהיסטוריה עם הון שנאמד ב-334.3 מיליארד דולר, כך על פי מגזין "פורבס". הונו של מאסק טפח בעוד כ-70 מיליארד דולר ומניית טסלה שהוא מחזיק ב-13% ממנה (בשווי של 145 מיליארד דולר), זינקה בלא פחות מ-40%.

חברות נוספות בבעלותו טיפסו גם כן, ובהן גם חברת הבינה המלאכותית xAI (מאסק מחזיק ב-60% מחברה זו) שהערכת השווי שלה טיפסה ל-50 מיליארד דולר, כך לפי הוול סטריט ג'ורנל, מה שהעשיר אותו בעוד 13 מיליארד דולר.

אנליסטים בוול סטריט שמסקרים את מניית טסלה, רואים בעיקר בניצחונו של טראמפ לנשיאות, את הגורם לזינוק במניית יצרנית הרכב החשמלי, וזאת בשל הסיכוי שיהיו כעת פחות תקנות רגולטוריות מחמירות למכונית האוטונומית העתידית.

תמיכתו של מאסק במהלך מסע הבחירות של דונלד טראמפ והתרומה שלו לקמפיין בגובה 100 מיליון דולר הפכו אותו לאישיות רצויה וקרובה למועמד הרפובליקאי. בפוסט שפרסם מאסק, הוא ציין כי טראמפ הוא "חברו הקרוב", ומאידך הכריז טראמפ על הקמת "המחלקה ליעילות ממשלתית", אותה יובילו מאסק ואיש העסקים ויוק רמסוואמי, במטרה לקצץ בבירוקרטיה ובהוצאות מיותרות. מאסק בתגובה צייץ ב-X: "נפרסם טבלה של ההוצאות המטופשות ביותר של כספי המסים שלכם. זה יהיה טרגי ומבדר כאחד".

All actions of the Department of Government Efficiency will be posted online for maximum transparency.

Anytime the public thinks we are cutting something important or not cutting something wasteful, just let us know!

We will also have a leaderboard for most insanely dumb… https://t.co/1c0bAlxmY0