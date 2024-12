"טוס כפי יכולתך": המנוי השנתי של וויזאייר חוזר. כל הפרטים

חברת הלואו־קוסט ההונגרית וויזאייר פותחת מחדש את האפשרות לרכוש את מנוי "טוס כפי יכולתך" (Wizz All You Can Fly), לאחר שמלאי המנויים הקודם, שהושק בחודש אוגוסט האחרון, הסתיים תוך 48 שעות בלבד. המועדון של וויזאייר פועל ב-200 הערים וב-800 הקווים שמפעילה החברה, הראשון מסוגו באירופה. עם זאת, המועדון לא מתאים לכל אחד.

נזכיר כי החברה ההונגרית הודיעה על החזרת פעילותה בישראל בהדרגה החל מ-20 לדצמבר, עם ארבע טיסות בשבוע בקו ת"א-לרנקה, לאחר חודשים שלא פעלה בישראל. בטרם החל גל ביטולי הטיסות האחרון שהביא להפסקת פעילותה בארץ, הפעילה החברה טיסות לשלל יעדים, בהם וינה, אבו דאבי, מילאנו, רומא, ורנה, סופיה, לונדון, בודפשט, וילנה, ורשה, קרקוב, בוקרשט, יאשי, לרנקה ואתונה. החברה הודיעה כי תספק עדכונים, ככל שיהיו, לגבי שאר הקווים, שעתידים לחזור ב-15 בינואר.

כמה עולה חברות במועדון?

חברות שנתית במועדון "טוס כפי יכולתך" תעלה 599 אירו בשנה, ותספק לנוסעים גישה לטיסות בכל הרשת, בתוספת של 9.99 אירו (41 שקל). כך, לקוחות החברה יוכלו לנסוע בתדירות רבה יותר, ולשלם עלויות מוזלות ביחס למחירי הכרטיסים הרגילים.

מוויזאייר נמסר כי "מאז ההשקה באוגוסט, בעלי מנוי מצאו מקום בטיסות שרצו ביותר מ-90% מהמקרים. כל מנוי ביצע בין 2 ל-3 נסיעות בממוצע, כאשר מטייל אחד מתמיד הצליח לטוס 38 פעמים בעזרת המנוי".

למה כדאי לשים לב לפני שמצטרפים?

החברות במועדון רלוונטית בעיקר לנוסעים הספונטניים, אלה שיכולים לרכוש כרטיסים לטיסות ברגע האחרון; זאת, מכיוון שהלקוחות יוכלו לבחור טיסות רק מיעדים זמינים, שנותרו בהם מקומות 72 שעות לפני תאריך ושעת הטיסה.

בנוסף, לרוב, לא ניתן יהיה להזמין בתנאים אלה טיסות הלוך וחזור, אלא לכיוון אחד בלבד, ובמקרים שבהם מועד החזרה המתוכנן הוא מעל 72 שעות מרגע הזמנת הכרטיס. עוד עולה מהאותיות הקטנות, כי תנאי הכבודה בכרטיסים אלה כוללים תיק גב בלבד, ועבור תוספת כבודה יש לשלם תשלום נוסף.

האם קיימת מגבלה על מספר הטיסות השנתית?

המנוי מאפשר ליהנות ממספר בלתי־מוגבל של טיסות בשנה, אולם יש מגבלה של עד שלוש טיסות מדי יום.

לכמה זמן תקפה החברות במועדון?

החברות במועדון תקפה לנוסע אחד ולתקופה של 12 חודשים.

לאילו יעדים ניתן יהיה לטוס מישראל בזול בזכות החברות במועדון?

לכל היעדים שמפעילה וויזאייר בישראל. נכון לשעה זו, וויזאייר עדיין לא חידשה אף קו, אך החל מה-20 בדצמבר, תחדש את הקו ללרנקה. את שאר הקווים, החברה צפויה לחדש בהמשך, אך היא טרם הודיעה על כך רשמית.

בנוסף, ניתן יהיה לטוס בתנאי המועדון גם לטיסות המשך עם החברה, ליעדים השונים שהיא מפעילה אליהם טיסות ברחבי העולם.

לפי נתוני וויזאייר, היעדים הפופולריים ביותר של חברי המועדון הם בודפשט, אבו דאבי, לונדון, רומא ובוקרשט.

האם ניתן להפסיק את המנוי באמצע?

לא ניתן לסיים את תוכנית המנוי לפני תום תקופת 12 החודשים. המנוי מתחדש אוטומטית מדי שנה, וניתן לפרוש ממנו תוך 14 ימים קלנדריים מתאריך הרישום, באמצעות שליחת הצהרת ביטול לאתר של וויזאייר.