משרדי עורכי הדין הגדולים מצרפים שותפים חדשים. מי מינה הכי הרבה?

1 משרדי עורכי הדין ממנים שותפים חדשים

לקראת סיום השנה האזרחית, משרדי עורכי הדין הגדולים ממנים שותפים חדשים. המשרד שמינה את המספר הגבוה ביותר הוא מיתר עם 15 שותפות ושותפים חדשים, וזאת ימים אחדים לאחר שהמשרד הודיע על העלאות שכר, בונוסים ומתן בונוס משמעותי נוסף למשרתי מילואים (בגובה 10,000 ו-15 אלף שקל בהתאמה).

השותפות והשותפים החדשים כוללים את אביגיל לאונארונס, דוד שולחני וניקול דניס פלד, בתחום הטכנולוגיה, רבקה אלקיים ברוקמאייר, ליאור בר טל, ושי בן אהרון, בתחום הליטיגציה, אורי קאופמן, דנה רוטשטיין, דניאל גרינוולד, עדי גרינאפל, וסער בנגל, בתחום התאגידים וניירות ערך, ג'ייסון שנייר, בתחום מימון פרויקטים, יותם אלקלעי, בתחום דיני עבודה, ואת עדן סוריאנו ורן אמיר בתחום הנדל"ן.

השותפים החדשים במשרד מיתר / צילום: כפיר שלום

משרד ארנון, תדמור-לוי ממנה 13 שותפות ושותפים חדשים - המספר הגבוה ביותר בתולדותיו. במקביל חנך המשרד בימים אלה שלוש קומות משרדים חדשות במגדל המרובע של מגדלי עזריאלי. שמות השותפים החדשים, לפי סדר הא"ב, הם נחמיה אנגלמן, אור בלקין, תומר בן-חורין, הדר הוך, נטעלי זליג, אסף טננבאום, יואב לוי, אילן לושינסקי, בן נחשון, מיטל ספיבק, משה פסקר, סיון רוזנבלט וגבריאל שגיא.

השותפים והשותפות החדשים בארנון תדמור-לוי / צילום: ניקי וסטפהל ורמי זרנגר

פירמת גורניצקי GNY ממנה 10 שותפים, מהם 6 נשים, המתמחים בתחומים כמו ליטיגציה, מסים, דיני עבודה ומימון. השותפים הם עמית רון, רבקה גניס שפטובסקי, רפאל שפרנסקי, המתמחים בתחום הבינלאומי, אילנה זיבנברג, המתמחה בתחום הליטיגציה, נופר בצרי, המתמחה בתחום הליטיגציה ובמסים, רוני שרון אבירם, המתמחה בתחום דיני העבודה, חנה אטיאס המתמחה בתחום המימון, דפנה צדקיהו, המתמחה בתחום המשפט המסחרי, יחיאל ציפורי, המתמחה בתחום המסים ובהגנת הסביבה ואלדד פרקש, המתמחה בתחום המיסוי מוניציפלי.

השותפים והשותפות החדשים בגורניצקי / צילום: גורניצקי

גם בפירמת עורכי הדין פישר (FBC & Co) מצרפים 10 שותפים ושותפות חדשים, שמרביתם צמחו בפירמה לאורך רוב הקריירה המקצועית שלהם, וחלקם בעלי ניסיון שנצבר בפירמות עורכי דין בינלאומיות, בבית המשפט העליון וברשויות רגולטוריות. השותפים הם אסף נוימן, חן כהן, גיא לוטם, הילה זקס ליס, מיכל ברנדל-אבל, אורי כיטוב, שגיא כץ, שירן גבע, תום ניסני וורדית וגנר.

במשרד ש. הורוביץ מונו 7 שותפים חדשים, שיצטרפו ל-78 הקיימים. פרט מעניין הוא ששיעור השותפים שהחלו את דרכם במשרד עומד על כ-90%. שמות השותפים החדשים הם עו"ד צחי לב במחלקת דיני עבודה; עו"ד תמי ריזנברג במחלקת עסקאות; עוה"ד רינה ארביט-שרון ואורי בוסתנאי במחלקת ליטיגציה; עו"ד דורית המברג במחלקת חדלות פירעון וליטיגציה; עו"ד רון ליבסון במחלקת תעופה וליטיגציה; ועו"ד ישראל קליין במחלקת ליטיגציה.

2 יוקר המחיה

מה חושבים בממשלה על העובדים הזרים בענף השיפוצים? את התשובה ניתן היה לקבל השבוע בכנס התאחדות קבלני השיפוצים מיוסי שלי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה: "המדינה גובה יותר מדי אגרות לעובדים זרים - מעל 1.2 מיליארד שקל במקום 600 מיליון. צריך להוריד את האגרות ב-40%, מהלך שגם יפחית את יוקר המחיה".

יוסי שלי, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, עם ערן סיב, יו''ר התאחדות קבלני השיפוצים / צילום: אלון תלמי

3 ספורט

חברת אספן גרופ תקים ותנהל את שטחי המסחר והחנייה באצטדיון סמי עופר בחיפה, בהיקף כולל של כ-7,500 מ"ר. להערכת החברה, עלות הקמת הפרויקט תסתכם בכ-23 מיליון שקל. במקביל מעדכנים באספן על התקשרות ראשונה: אלקטרה קמעונאות תשכור 4,000-4,700 מ"ר משטחי המסחר למשל 5 -10 שנים.

אצטדיון סמי עופר, חיפה / צילום: החברה הכלכלית לחיפה

אצטדיון סמי עופר נמצא במבואות הדרומיים של חיפה בשכונת נאות פרס, ופתיחת החנויות תשמש את מבקרי האצטדיון ואת תושבי השכונה והסביבה. האצטדיון מאכלס כ-31 אלף מושבים, ומשמש כמגרש הביתי של קבוצות הכדורגל מכבי חיפה והפועל חיפה.

4 קמפיין

לאחר שזכו במיליון שקל בתחרות "פרס הסביבה של ישראל" של טויוטה ישראל וקבוצת יוניון, בעמותת "חברים לרפואה" עולים בקמפיין טלוויזיה חדש שיצר בהתנדבות משרד הפרסום No, No, No, No, No, Yes של גדעון עמיחי. במרכז הפרסומת עומדת הקריאה לציבור למסור תרופות שאינן בשימוש ולמנוע בזבוז משווע (מסר שעובר באמצעות הדימוי של זריקת תרופות לים), וסכום הזכייה הושקע ברכש המדיה. הקמפיין הופק על ידי חברת אוג, והבמאי הוא אלי סברדלוב.

מתוך הקמפיין של עמותת ''חברים לרפואה''

לדברי ברוך ליברמן, מנכ"ל העמותה, "בשנת 2024 הצלנו תרופות בשווי של יותר מ-100 מיליון שקל, ולהעביר אותן לחולים שזקוקים להן - וגם לכוחות הביטחון, לפצועים, לכיתות הכוננות ולמפונים". את התרופות ניתן יהיה למסור בתיבות שיוצבו בסניפי סופר-פארם.

5 תרבות

עיריית תל אביב-יפו החלה את בנייתו של בית הספר העל-יסודי החדש למדעים ואמנויות ע"ש החשקנית והבמאית רונית אלקבץ בשכונת כפר שלם, בהשקעה של 185 מיליון שקל. בית הספר, שצפוי לפתוח את שעריו בספטמבר 2026, יכלול מבנה בן חמש קומות וישתרע על שטח של 8,600 מ"ר.

בית הספר העל-יסודי החדש למדעים ואמנויות ע''ש השחקנית והבמאית רונית אלקבץ בשכונת כפר שלם / הדמיה: אדריכל אילן לקנר