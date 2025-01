הגברת הראשונה של הקריפטו: מלניה טראמפ השיקה מטבע דיגיטלי

בסוף השבוע האחרון השיק הנשיא הנבחר דונלד טראמפ מטבע קריפטוגרפי חדש הנושא את השם $TRUMP, היום (ב') ערב השבעתו של בעלה כנשיא ארה"ב, גם רעייתו, הגברת הראשונה הנכנסת מלניה טראמפ, משיקה מטבע דיגיטלי.

● טראמפ השיק מטבע קריפטו. הוא זינק ב-600% ביומיים

● באופנהיימר מוטרדים מהראלי בביטקוין: "סימנים בועתיים, המספקים מקום לדאגה"

מלניה טראמפ צייצה אתמול (א') בטוויטר כי מטבעות הקריפטו שלה זכו לשם $MELANIA והם זמינים לרכישה ב-Solana blockchain. עוד כתבה הגברת הראשונה כי רק כ-15% מהמטבעות יופצו לציבור, בדומה למטבע $TRUMP, ממנו רק כ-10% הופצו לציבור.

מאז השקת $Melania, שווי השוק של המטבע הגיע ל-13 מיליארד דולר. ומחיר מטבע עומד על 10 דולרים - זינוק של 43% ממחיר ההשקה לפני 12 שעות. במקביל, מאז השקת מטבע מלניה, המחיר של מטבע טראמפ ירד ביותר מ-50%, מ-75 דולר ל-30 דולר, וזאת בטרם התאושש לרמה של 53 דולר.

The Official Melania Meme is live!

You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf

FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6