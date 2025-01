הכרזתו של דונלד טראמפ על פרויקט "סטארגייט", יוזמת השקעה פרטית בבינה מלאכותית בהיקף של 500 מיליארד דולר, יוצרת מתיחות משמעותית בין ענקיות הטכנולוגיה. הפרויקט, שכולל שיתוף פעולה בין סופטבנק, OpenAi, אורקל וחברות נוספות, נועד להגביר את יכולות המחשוב בארה"ב ולתמוך בפיתוח ה-AI. המיזם צפוי לעודד במהלך ארבע השנים הקרובות השקעה של חצי טריליון דולר להשקעות בתשתיות בינה מלאכותית.

הפרויקט הוצג בבית הלבן על ידי טראמפ, מנכ"ל סופטבנק מסיושי סון, מנכ"ל OpenAI סם אלטמן, ומייסד אורקל לארי אליסון. סון יכהן כיו"ר הפרויקט, בעוד ששותפות טכנולוגיות מפתח כמו חברת השבבים Arm, מיקרוסופט, אורקל, אנבידיה ו-OpenAI ייקחו חלק מרכזי בפרויקט.

אבל נראה שלא כולם מאמינים שהפרויקט יצא לפועל, כאשר עניין התקציב הוא הנעלם הגדול.

בתוך כך החלה גם סדרת החלפת ציוצים בין מנכ"לים של חברות טכנולוגיה מובילות. המבקר המשמעותי ביותר של הפרויקט הוא אילון מאסק, שטוען שלפרויקט אין כסף. מאסק, יושב ראש מחלקת יעילות ממשלתית (DOGE) ותומך מרכזי של טראמפ, טען כי החברות המשתתפות בפרויקט אינן מחזיקות במימון הנדרש.

מאסק טען בפוסט בפלטפורמת X שלחברות המשתתפות בפרויקט "אין באמת את הכסף" הדרוש למימון ההשקעה. "סופטבנק תשקיע פחות מ-10 מיליארד דולר. יש לי מקור אמין שאומר זאת", הוסיף מאסק בפוסט נוסף.

They don’t actually have the money

זה לא מפתיע שמאסק יוצא נגד הפרויקט בהשתתפות OpenAI. מאסק מנהל תביעה נגד החברה ומנכ"לה, סם אלטמן. מאסק, שהצהיר בעבר כי הוא "לא סומך" על אלטמן, טוען בתביעה כי OpenAI חרגה ממטרותיה המקוריות כארגון ללא מטרות רווח על ידי שמירת חלק מהטכנולוגיה המתקדמת ביותר שלה ללקוחות פרטיים.

אלטמן הגיב בביטול והדגיש את חשיבות הפרויקט למדינה, הוא כתב: "טעות, כפי שאתה בטח יודע. רוצה לבוא לבקר באתר הראשון שכבר בעיצומו?", כתב, "זה דבר מצוין עבור המדינה. אני מבין שמה שטוב למדינה זה לא תמיד מה שהכי מיטבי עבור החברות שלך, אבל בתפקידך החדש אני מקווה שתשים את ארה"ב בראש סדר העדיפויות שלך".

wrong, as you surely know.

want to come visit the first site already under way?

this is great for the country. i realize what is great for the country isn't always what's optimal for your companies, but in your new role i hope you'll mostly put 刚刚 first.