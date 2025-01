פאניקה וחדרי מלחמה: הסטארט-אפ הסיני הצית מהומה במטא

ענקית הטכנולוגיה מטא בלחץ וחוששת שסטארט-אפ סיני קטן יעקוף אותה במרוץ ה-AI. באתר החדשות דה אינפורמיישן צוין כי "מנהלי חלק מצוותי ה-AI בחברה הביעו בגלוי חשש שמודלי בינה מלאכותית חדשים, שפותחו על ידי DeepSeek, מעידים שמטא מפגרת במרוץ ה-AI". מניית מטא יורדת בכ-5% במסחר המוקדם בוול סטריט.

בנוסף צוין כי "מנהלים, כולל מנהל תשתיות ה-AI, אמרו לעמיתים רבים שהם מודאגים שהגרסה הבאה של מודל ה-AI של מטא, Llama, לא תתפקד טוב כמו ה-AI הסיני".

DeepSeek חשף בסוף דצמבר מודל שפה גדול חינמי בקוד פתוח בשם V3, שלדבריו לקח כחודשיים לבנות בעלות נמוכה מ-6 מיליון דולר. לצורך ההשוואה, גוגל ואנת'רופיק השקיעו מאות מיליוני דולרים כדי לאמן את המודלים הקיימים שלהם - והחברות מתכננות להמשיך להשקיע מיליארדים בעתיד. בדיווחים נכתב כי הם השתמשו בשבבים בעלי יכולת נמוכה יותר של אנבידיה בשם H800. במאמר ב-FT,צוין כי המודל החדש של DeepSeek פותח בעזרת 2,000 שבבים בלבד, בעוד המתחרות מפתחות בעזרת מחשבי על שבהם נעשה שימוש בכ-16 אלף שבבים לכל הפחות.

מודל החשיבה של DeepSeek הוא "אחת מפריצות הדרך המדהימות והמרשימות ביותר שראיתי - וכקוד פתוח, מתנה עמוקה לעולם", ציין המשקיע מארק אנדרסן ביום שישי האחרון ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר).

Deepseek R1 is one of the most amazing and impressive breakthroughs I’ve ever seen - and as open source, a profound gift to the world. 🤖🫡