הכול זה AI: סמארטפון הדגל המפלצתי של סמסונג

מדי שנה זה קורה, ויצרנית הסמארטפונים הקוריאנית סמסונג משחררת את מכשירי הדגל החדשים - כשהפעם מדובר בסדרת ה־S25. לאחרונה התקיימה ההשקה הבינלאומית, ובימים הקרובים המוצרים ישוחררו גם בישראל.

בדקנו את המכשיר המאסיבי והמתקדם של החברה, ה־S25 Ultra, והבשורה המרכזית היא באופן שסמסונג שילבה את הבינה המלאכותית, על מנת שהצרכנים ייעזרו בה בטלפון הנייד שלהם.

החידוש העיקרי: AI ו־Now Brief

הבשורה המרכזית של סמסונג במכשיר החדש היא באינטגרציה עם מודל הבינה המלאכותית של גוגל. המשמעות היא שאם תפעילו את העוזר האישי של המכשיר, תקבלו את היכולות של Gemini - אפשר לבקש ממנו לבצע משימות, ואפשר להפעיל את מצב Live ולשוחח עם המודל. לראשונה, ג'מיני גם יודע לקבל משימות לספוטיפיי ולוואטסאפ - משמע, אפשר לבקש לשלוח הודעה באפליקציה למישהו אחר.

אלא שהפיצ'ר לא פותח עד הסוף, והתשובות לא מאוד מדויקות. למשל, כששאלנו את ג'מיני על ה־S25 Ultra, קיבלנו תשובה שהמכשיר הושק באוגוסט 2024 - למרות שהוא הושק לראשונה לפני כשבוע. זו כמובן טעות של ג'מיני ולא של סמסונג, אבל כשהתשובות מתקבלות במכשיר, זו נקודה שצריך להתייחס אליה - כי במובן הזה, הצרכן סומך על סמסונג.

שני פיצ'רים מרכזיים חדשים של AI הם ה־Now Brief ומחולל הציורים. Now Brief נותן סיכום יומי רלוונטי כמו מזג אוויר, לוח שנה, הצעות מספוטיפיי ועוד. הבינה המלאכותית תלמד את המשתמש, ותספק לו את האזור האישי שמותאם בדיוק לו.

אם בדגמים קודמים היה אפשר לצייר בעזרת עט הסטיילוס של המכשיר, ואז לבקש ממנו לחולל את התמונה לפי סגנון מבוקש, כעת החברה מאפשרת גם להוסיף טקסט כדי לדייק את השרבוט. השימוש ברובו היה מוצלח, אולם היו גם טעויות קשות. למשל, כשניסינו לצייר לב שבור, בסגנון ציור אחד זה עבד וסיפק תמונה, אבל בהחלפה מצבע מים לפופארט המערכת העלתה הודעה שמדובר בציור פוגעני, ולכן היא לא מוכנה להמשיך.

היתרון הבולט המצלמה והפיצ'רים

אחד היתרונות הבולטים של סמסונג הוא המצלמה החזקה. מערך הצילום מרובע עם חיישן ראשי רחב של 200 מגה פיקסל, שני חיישני טלפוטו של 50 מגה פיקסל ו־10 מגה פיקסל, והחידוש המרכזי - חיישן אולטרה רחב של 50 מגה פיקסל (ולא 12 כמו בעבר).

כמצופה מסמסונג, התמונות מעולות ומלאות בצבעים. השיפור המשמעותי בחיישן האולטרה רחב הופך את התמונות הרחבות למלאות פרטים ויותר חדות. עם זאת, בצדדים היו עיוותים מוזרים, כך שהתמונה נראתה כאילו צולמה בנטייה פנימה.

אחד הפיצ'רים המעניינים הוא שהעדשה מצליחה להחליף בין החיישנים, ולייצר את המיקוד הרלוונטי לפי מה שהיא מזהה בתמונה. המצלמה מנתחת בלייב את הפוקוס הנדרש, ומתאימה את ההגדרות לצילום. התיקון הדינמי הזה עבר מהר מאוד, מה שאפשר צילום תמונות בצורה מהירה וחלקה.

בהתייחס ליכולות העריכה והתיקון של תמונות וסרטונים, המחק החכם של סמסונג עובד היטב, מצליח לזהות את האובייקט בצורה פשוטה, והמחיקה היא לרוב טובה והגיונית. עם זאת, כשמנסים להזיז את האובייקט המדובר בתמונה או להגדיל/להקטין אותו, המערכת קצת "משתגעת" ומדביקה את האובייקט מחדש בתמונה בצורה פחות טובה.

פיצ'ר נוסף שסמסונג הציגה היה יצירת סרטונים קצרים מתוך וידיאו ארוך - משמע בינה מלאכותית שמייצרת גרסה קצרה יותר מסרטון קיים. פיצ'ר עריכה מעניין נוסף הוא זיהוי והסרה של רעשים וצלילים בסרטונים. המערכת מצליחה לבודד את הצלילים השונים על מנת לעבוד עליהם, וגם מצליחה להשתיק רעשים. עם זאת, לגבי מוזיקה, המערכת עדיין מתקשה, וצלילים מסוימים מצליחים לחדור את ההשתקה או ההנמכה שהמכשיר מאפשר.

המסך והביצועים מאסיבי בלי טעויות

המסך של המכשיר הוא LTPO AMOLED ובגודל 6.9 אינץ' - מסך עצום וגדול. קצב הרענון הדינמי במכשיר עומד על 120 הרץ, והבהירות מגיעה עד 2,600 ניטים. המשמעות היא שמדובר במסך מאסיבי. עבור אלו שצריכים לקרוא מסמכים עמוסי מידע, זה פתרון אופטימלי, אבל עבור אחרים הוא עלול להיות גדול מדי. התצוגה במסך נראית טוב, והבהירות ברמת שיא, צבעונית וחדה.

המעבד של האולטרה הוא החדש של קוולאקום, Snapdragon 8 Elite, וזיכרון ההרצה במכשיר עומד על 12GB. לפי החברה, ערכת השבבים הותאמה במיוחד למכשירי גלקסי. השיפור המשמעותי בביצועים לא רק מחזק את המכשיר, ומאפשר לו לרוץ בצורה חלקה ובלי בעיות, אלא גם מאפשר לפיצ'רים של ה־AI לעבוד מהר יותר על המכשיר.

פיצ'ר חדש שקשור למסך הנעילה הוא ה־Now Bar. בדומה לאי הדינמי של אפל, אם הפעלתם טיימר או שיר מספוטיפיי, הוא יוצג בגרסה קטנה ומיוחדת במסך הנעילה, ויהיה אפשר לשלוט עליו בלי לפתוח באמת את המכשיר. מדובר בפיצ'ר שעדיין דורש פיתוח.

הסוללה מחזיקה יום עבודה

קיבולת הסוללה עומדת על 5,000 מיליאמפר לשעה, בדומה לדור הקודם. החברה שינתה כל מיני טכנולוגיות וצריכת הסוללה אמורה לרדת, כך שהמכשיר יחזיק יותר זמן. על פניו לא נרשמה חוויה שונה, חיי הסוללה הרגישו דומים, והחזיקו יום עבודה אינטנסיבי. מבחינת הטעינה, הסוללה מתמלאת תוך שעה ורבע בממוצע, לא הכי מהר בשוק אבל בסדר גמור.

המחיר יקר מאוד

לפי המחירים המומלצים לצרכן על ידי סמסונג בישראל, דגמי האולטרה מתחילים מ־5,150 שקל ויגיעו עד 6,600 שקל עבור 1TB בשטח האחסון. מדובר במכשיר דגל שעולה בהתאם, ולכן מתאים למי שצריך מכשיר חזק שיעמוד במעמסה כבדה, כמו גיימרים או אנשי עסקים. לאחרים מומלץ לבחור בדגמים הנמוכים יותר.

המתחרה העיקרית iPhone 16 Pro Max סמסונג שמה במרכז הבמה את הבינה המלאכותית, ומבחינתה כאן הבשורות הגדולות - לכן זו התחרות המרכזית מול אפל והאייפון שלה. אפל נכנסה עמוק יותר לעולם הבינה המלאכותית, ומעדכון גרסה אחד לזה שאחריו, היא מנסה להוכיח שתצליח להביא את הבשורה האמיתית לצרכנים. בעוד שסמסונג כבר רצה עם מכשיר הדור השני שלה לבינה מלאכותית, אפל עדיין עושה את הצעדים שלה בחודשים האחרונים, וזה יתרון משמעותי לסמסונג. אין ספק שמי מהחברות שתפצח את השימושים הטובים ביותר בתחום תהיה זו שתכבוש את לב הצרכנים ותגדיל את נתח השוק שלה.

***גילוי מלא: חברת סמסונג סיפקה לנו את המכשיר לצורך הבדיקה