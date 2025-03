האמריקאים עלולים לשלם מחיר כואב על ריצת האמוק של טראמפ

הכותב הוא עורך דין בהשכלתו העוסק ומעורב בטכנולוגיה. מנהל קרן להשקעות במטבעות קריפטוגרפיים, ומתגורר בארה"ב. כותב הספר "A Brief History of Money" ומקליט הפודקסט KanAmerica.com. בטוויטר @ChananSteinhart

"מצב בו שיעור האינפלציה גבוה, והצמיחה הכלכלית שלילית, מלווה בדרך כלל גם באבטלה" - זו ההגדרה של סטגפלציה, ביטוי שטבע לראשונה השר הבריטי איאן מקלאוד בנאום לפרלמנט בשנת 1965. הביטוי והקונספט היו חידוש גדול לשעתו, שכן על פי התפיסה הקנסיאנית של הכלכלה, מיתון ואינפלציה הן שתי תופעות סותרות, והאחד הוא לעתים קרובות גם תרופה לשני.

ובכל זאת, מציאות שכזו חזרה על עצמה בשנות השבעים של המאה שעברה, שעה שאמריקה סבלה גם מהאטה כלכלית ממשית וגם מאינפלציה גבוהה שלא הצליחה להיפטר ממנה. חמישים שנה חלפו, והסטגפלציה שוב מרחפת מעל כלכלת ארה"ב, והיא תהפוך למאפיין מרכזי בשנים הבאות אם טראמפ ימשיך במדיניותו הכלכלית שמציבה במרכזה מלחמת סחר ומכסים.