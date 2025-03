זה כבר כמעט טריוויאלי: ה"פרק" החדש בסדרת הפרסומות של ביטוח 9 ואודי כגן, שמתרחש בשדה תעופה קטן, פרימיטיבי ופיקטיבי, חוזר על ההצלחה של קודמיו ומתברג השבוע כפרסומת האהובה ביותר.

כגן מגלם שלוש דמויות - את עצמו, את אמו ואת האב המאותגר טכנולוגית. ההורים תקועים בקונקשן, והאם מפצירה באב לדבר רק באנגלית - מה שמביא לשיבושים משעשעים סביב המלים תרופות (drugs) ומחיר פצצה (we got the bomb). התוצאה: ביזנס, קוקטיילס ויאללה למקום הראשון.

הפרסומת הזכורה ביותר זה השבוע השלישי שייכת למזרחי טפחות. הבנק השכיל "לאמץ" את אחד השירים הפופולריים ביותר בחודשיים האחרונים - "לא לפנות אליי" של נסרין קדרי, אשר משתתפת בעצמה בפרסומת, לצד הפרזנטורים הקבועים דביר בנדק וחן אמסלם.

קמפיין מזרחי / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

אמנם מדובר בשיר מיזנתרופי להחריד - לא בדיוק תפריט השירות המומלץ - אבל בבנק מצאו פתרון יצירתי. בזמן שבנדק ואמסלם מקדמים את פיצ'ר הווטסאפ של הבנקאי האישי, קדרי עצמה לבושה בצבעי שלושת המתחרים הגדולים ומבצעת "בשמם" את השיר הקליט. הפרסומת מתמקמת גבוה יחסית גם באהדה - מקום שלישי.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, בנק לאומי הוא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ־1.3 מיליון שקל, בקמפיין מוקד "בפעם הראשונה". גם השבוע מתברגת הפרסומת, עם השיר האלמותי All by Myself של סלין דיון, במקום השני בזכירות.

קמפיין בנק לאומי / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

ההשקעה השנייה בגודלה, כ־1.2 מיליון שקל, שייכת לישראכרט וקמפיין פתרונות התשלומים לבעלי עסקים, עם הפרזנטורים מיכאל אלוני ואגם רודברג ("שלוש ארבע ולעבודה"). הפרסומת מתברגת במקום התשיעי בזכירות.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ־1.1 מיליון שקל, שייכת למפעל הפיס שעלה בקמפיין "הצפון פתוח" בכיכובו של עידן עמדי. הקמפיין מזמין את הישראלים לעשרות אטרקציות ואתרים בצפון ללא תשלום, בסופי השבוע של מרץ ואפריל, ובשבוע של 6־10 באפריל - במטרה לעודד את שיקום חבל הארץ החבוט מהמלחמה.

השבוע נכנסים לדירוג שלושה קמפיינים חדשים. מתוכם, זה של פרטנר מתברג במקום הגבוה ביותר - החמישי. הפרסומת מבוססת על השיר "על הראסי" של הפרזנטור סטטיק, מתכתבת עם מבצע הביפרים של חיזבאללה בלבנון, ומקדמת את רשת Private 5G שהושקה בשנה האחרונה.

במקום השמיני נמצאת הפרסומת של yes בכיכובם של נועה קירל ואמיר שורוש (הפעם בלי שום קשר לרמזי מ"קופה ראשית"), שנועדה לקדם אינטרנט ייעודי לטלוויזיה עם שדרוג של חוויית הצפייה. את העשירייה סוגרת הפרסומת החדשה של בנק יהב בכיכובו של ראובן מ"ארץ נהדרת". הפעם הוא מעביר את הדייט שלו ליהב, אחרי שהשיחה מהבנק הקודם "גדעה לי מוב שאני בונה מאמצע חשוון". שנאמר, הכול בחיים זה טיימינג.

השקעה סטטית

ההשקעה בפרסום עומדת השבוע על 46 מיליון שקל, בדיוק כמו בשבוע שעבר

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9), מקאן ת"א (טורנדו) וראובני פרידן (בנק מזרחי טפחות)

נחכה ונראה

הפרסומת החדשה של Yellow שבה מתארח צדי צרפתי גררה השבוע תגובות בברנז’ת ענף ה כדי להיכנס לדירוג.

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.