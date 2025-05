דיווח: עידן אלכסנדר ישוחרר היום, משפחתו בדרך לישראל

7:54 - בדרג המדיני ובצה"ל עוד לא יודעים לומר מתי יתבצע שחרורו של עידן אלכסנדר. מסתמן: השחרור יקרה היום - אך אין ודאות סופית

7:30 - דיווח: החייל החטוף עידן אלכסנדר ישוחרר היום בצהריים

ארגון הטרור חמאס הודיע אמש (ראשון) בהצהרה רשמית על שחרורו הצפוי של חייל צה"ל עידן אלכסנדר, המחזיק גם באזרחות אמריקנית, שנמצא בשבי למעלה משנה וחצי. על פי ההודעה, השחרור צפוי להתבצע בתוך 48 שעות. עיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי דיווח כי השחרור עשוי להתרחש כבר היום בשעה 12:00.

הוריו של אלכסנדר, שקיבלו את ההודעה על השחרור המיועד, עושים את דרכם לישראל. אדם בוהלר, שליח הנשיא טראמפ לנושא החטופים, פרסם ברשת החברתית X כי "הוא ויעל אלכסנדר, אימו של עידן, נמצאים בדרכם לישראל".

On this Mother’s Day, it is my honor to travel with Edan Alexander’s mom Yael for reunion of her son from Hamas.

Thank you President Trump for your commitment to bringing all Americans home. @POTUS @SecRubio @SteveWitkoff ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/UwcehqJ0xB