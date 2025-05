גוגל מציגה: הצעד הקיצוני ביותר לכיוון ה-AI של מנוע החיפוש

לראשונה בתולדותיה, יתכן שגוגל מזהה איום מהותי על דפוסי השימוש במנוע החיפוש שלה, כשיותר ויותר משתמשים מבלים זמן רב יותר במנועי בינה מלאכותית מוצלחים כמו ChatGPT, קלוד ופרפלקסיטי, במידה רבה על חשבון חיפוש בגוגל. רק מוקדם יותר החודש העיד בכיר באפל, אדי קיו, במהלך בדיקת הגבלים עסקיים, כי לראשונה מזה 20 שנה חל צמצום במספר החיפושים בגוגל בדפדפן ספארי. גוגל מסרה בתגובה כי סך החיפושים ממכשירי אפל דווקא גדל. כך או כך, באירוע המפתחים שערכה ענקית החיפוש אמש (ג') היא הציגה את מתיחת הפנים הגדולה ביותר של מנוע החיפוש שלה, בצעד נוסף על מנת להתחרות על הזמן של משתמשיה ולמנוע זליגה למתחרות.

מנוע הבינה המלאכותית שלה ג'מיני, ומודלי ה-AI שלה המפותחים על ידי דיפמיינד, חטיבת ה-AI של גוגל, זוכים לשבחים בהשוואה ל-GPT וקלוד המתחרות, אך בעוד שאלה מציעות בראש ובראשונה ממשק צ'ט בוט או לחלופין מודלים וסוכנים חכמים ליצירת סרטונים וירטואלים או פיתוח תוכנה אוטומטי, גוגל המשיכה להציג בראש העמוד שלה את מנוע החיפוש הישן והטוב, כאשר אפשרויות ה-AI הוצגו כחלופה אפשרית לה.

שירות ה-AI Mode

אמש עשתה גוגל צעד גדול נוסף להצגת יותר אפשרויות בינה מלאכותית באתר הבית שלה, במקביל להצגת יכולות חדשות ביצירת שאילתות AI מבוססות תמונה והשקת מוצרי פרמיום למפתחים ומשתמשים פרטיים במחיר של עד 250 דולר לחודש.

השינוי המהותי ביותר הוא הפיכת ממשק החיפוש שלה למנוע בינה מלאכותית מתוחכם שמביא למשתמש לא רק תשובות מושכלות, אלא אגרגציה של כלל התכנים ברשת הרלוונטיים לאותה שאילתה, כמו כתבות מאתרי חדשות, סטטיסטיקות, מפות והמלצות קנייה. במקום להציע חיפוש פשוט, בגוגל השיקו את AI Mode ("מצב AI") שיושק בהדרגה בארה"ב בשבועות הקרובים ועדיין לא יגיע לישראל: הוא יאפשר למשתמש להחליט מתי לבצע שאילתת AI, במקום לתת לגוגל להחליט מתי לבצע אותה - כפי שהיה עד כה באמצעות האפשרות שהושקה בשנה שעברה, AI Overviews.

AI Mode is a total reimagining of Search - an end-to-end AI experience with more advanced reasoning. Early testers have been asking much longer queries, 2-3x the length of traditional searches. AI Mode is rolling out to everyone in the U.S., starting today. 刚#GoogleIO pic.twitter.com/xGELAnY1tM - Google (@Google) May 20, 2025

השאילתה, כאמור, תמצה את כלל הנכסים שיש לגוגל להציע - כמו הסברים מנומקים והמלצות גלישה נוספות המוצגות באופן ויזואלי וידידותי למשתמש ולא פחות חשוב - באופן שמותאם להיסטוריית הגלישה והחיפוש של המשתמש - תכונה שלא קיימת כמעט אצל המתחרות. גוגל מציעה גם את האפשרות לבצע חיפושים מעמיקים יותר באמצעות לחיצה על כפתור "Deep Search" ב"מצב AI", ולקבל עשרות עד מאות לינקים ומראי מקום לכל שאילתה, במה שמזכיר את היכולות של המתחרה פרפלקסיטי - המציגה אפשרויות חיפוש ותובנות ברמה אקדמית.

Deep Research in @GeminiApp will now let you upload your own files - one of the top requested features. Soon, you can connect Google Drive and @Gmail so you can easily pull in info from there, too.#GoogleIO pic.twitter.com/MS2s6zbr8D - Google (@Google) May 20, 2025

כמו פרפלקסיטי, גוגל רוצה להציג את המענה שלה בצירוף גרפים ומידע סטטיסטי נרחב, ובאירוע שנערך אמש היא הודיעה כי החל מהקיץ הקרוב היא תחל לעשות זאת במענה לשאלות בתחומי פיננסים וספורט.

כאמור, AI Mode, עדיין לא יושק בישראל, אך גוגל תשיק כאן בעברית את AI Overviews ("סקירת AI") - אפשרות שבה מנוע החיפוש יחליט בעצמו מתי שאילתה היא מורכבת יותר משאילתת חיפוש, כמו דרך לטיפול בעציצים או תכנון מסיבה, וכתוצאה מכך תפיק מענה מבוסס בינה מלאכותית שיכלול תשובה מלומדת ומנומקת והפנייה ללינקים רלוונטיים בממשק מותאם אישית.

תוכניות הפרימיום

גוגל משיקה שתי תוכניות פרמיום, האחת, Google AI Pro, בעלות של 20 דולר לחודש ומיועדת למשתמשי ה-AI הפרטיים שמשלמים כבר היום מחיר דומה לשירותים דומים של OpenAI ואנתרופיק. השנייה, במחיר של 250 דולר, היא Google AI Ultra המיועדת למפתחי תוכנה ומשתמשים מקצועיים.

תוכנית הפרו הבסיסית כוללת את שילוב אפשרויות ג'מיני מחוץ לאפליקציה - בתוך כרום, ג'ימייל, ותוכנות העבודה השולחניות - וכן אפשרויות ליצירת סרטונים ותמונות באמצעות שאילתות במודלי Imagen ו-Veo. הגרסאות החדשות, כמו Veo 3, הזמין לבעלי תוכנית הפרמיום אולטרה, מאפשרות ליצור סרטונים ריאליסטיים מאוד כאשר בגוגל מדגישים את יכולות חיקוי הצלילים והקולות כיתרון ביחס למתחרות.

אחת החוזקות המשמעותיות של גוגל הוא תחום זיהוי התמונה והוידאו - והחברה ממנפת זאת למגוון יישומים חדשים המאפשרים לכוון את מצלמת הטלפון הנייד להתרחשות כלשהי והצגת שאלה בעל פה. באירוע אמש הוצגה האפשרות לכוון את המצלמה לכיוון ניסוי מדעי ביתי ושאילת שאלות הקשורות בניהולו, או לכיוון עבודות גינון והעלאת שאלות בנושא טיפוח צמחיה. האפשרות הזו תגיע למשתמשי תוכנית ה-Pro בתשלום בממשק החיפוש, או ללא תשלום למשתמשי אפליקציית ג'מיני, בממשק חדש המכונה Gemini Live.

גוגל הציגה ממשק קניות חדש המאפשר להעלות אליו תמונה אישית ולהתאים באמצעות בינה מלאכותית בגדים ברשת, ולאחר מכן לבקש מסוכן קניות חכם לקנות את הבגדים במידה המתאימה ביותר, בצבע ובמחיר הרצוי שהוגדרו מראש, תחת השם Try it On.