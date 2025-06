קרב הסברה מתחולל מאז שעות הלילה בין מארגני משט פרו פלשתיני שניסה "לפרוץ" את איסור הכניסה לעזה לבין משרד החוץ הישראלי.

● בשיאו של מסע כלכלי באירופה, נשיא ארגנטינה מגיע לישראל בלי לחפש הישגים

● אילון מאסק נגד טראמפ ולהפך: מאבקי הכוח והכסף שעומדים מאחורי הפיצוץ ביחסים

לפי הדיווחים, כוחות ישראלים השתלטו על הספינה הקטנה "מדלן" כשזו התקרבה לחופי עזה, הכריזו כי מדובר בשטח צבאי והשתלטו עליה בלי נפגעים. מארגני המשט, שמפיצים חומרים ברשתות החברתיות בקצב גבוה מאז שהיאכטה יצאה למשימתה, פירסמו תמונות מתחילת ההשתלטות.

מיד לאחר שהפעילים עוכבו על ידי כוחות ישראלים החלו לעלות לרשתות החברתיות קטעי וידיאו שהוכנו מראש, בו הם טוענים כי "נחטפו" על ידי כוחות צה"ל "במים בינלאומיים" וכי הם "קוראים להפעיל לחץ על הממשלות שלנו כדי להביא לשחרורנו ולהבטיח את שלומנו". בין הפעילים שעוכבו ופרסמו קטעי וידיאו שכאלה נמצאת גרטה תונברג השבדית. מדובר ב-12 פעילים ממדינות שונות, מטורקיה וצרפת עד לשבדיה. טונברג נעצרה בעבר גם בבריטניה ובמדינות אחרות בעקבות הפגנות המזוהות עם ארגוני שמאל רדיקלי.

SOS! the volunteers on 'Madleen' have been kidnapped by Israeli forces.

Greta Thunberg is a Swedish citizen.

Pressure their foreign ministries and help us keep them safe!

Web: https://t.co/uCGmx8sn8j

X : @SweMFA

FB : @SweMFA

IG : swedishmfa#AllEyesOnMadeleen pic.twitter.com/76Myrg2Bnz