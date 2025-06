המיליארדר היהודי אמריקאי ביל אקמן פרסם בסוף השבוע קריאה פומבית יוצאת דופן לממשל האמריקאי: להצטרף למתקפה הישראלית על איראן כדי לחסל את פרויקט הגרעין האיראני. לדבריו, ישראל "נלחמת בשם כולנו", והזמן לפעול הוא עכשיו, לפני שהחלון הצר שפתחה ישראל בשחיקת ההגנה האווירית של איראן ייסגר.

בחשבון ה-X שלו הוא כתב כי "עכשיו, אחרי שישראל הצליחה לפגוע משמעותית ביכולות ההגנה של איראן, זו ההזדמנות הכי פחות מסוכנת והכי סבירה להצלחת פעולה שתחסל את האיום הגרעיני של איראן על העולם כולו," כתב אקמן והוסיף: כי "אסור לנו לפספס את הרגע הזה".

The parade was great. Our military is incredible. And now @Israel needs our help to destroy Iran’s nuclear threat to the world.

Israel’s military and air force have sufficiently degraded Iran’s defenses such that this is now the lowest-risk, highest-probability moment to take…