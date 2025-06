"השמדנו את כל הנתונים": מי תקף את הבנק האיראני?

קבוצת ההאקרים "Gonjeshke Darande" (בפרסית: הדרור הטורף) הודיעה היום (ג') כי השביתה לחלוטין את מערכות המידע של בנק "ספה", אחד מהבנקים המרכזיים באיראן, המזוהה ישירות עם משמרות המהפכה. לטענת הקבוצה, מדובר בגוף מרכזי לעקיפת סנקציות ולמימון פעולות טרור, פרויקטים של טילים ותוכנית הגרעין הצבאית של המשטר.

● ברוסיה ובאיראן: רחפנים שהוברחו לעורף האויב השיקו עידן חדש בלוחמה המודרנית

● פרשנות | בתוך ארבעה ימים: התקיפות הישראליות הביאו את איראן לכלכלת חימושים

בהודעה שפורסמה ברשת X, בין היתר בפרסית ובאנגלית - כתבו ההאקרים כי "השמדנו את כל הנתונים של הבנק במסגרת מתקפת סייבר. זה מה שקורה למוסדות שמוקדשים לפנטזיות הטרור של הדיקטטור". עוד לדבריהם, התקיפה התאפשרה בזכות סיוע מתוך איראן עצמה.

Destruction of the infrastructure of the Islamic Revolutionary Guard Corps "Bank Sepah"

We, "Gonjeshke Darande", conducted cyberattacks which destroyed the data of the Islamic Revolutionary Guard Corps’ "Bank Sepah".

"Bank Sepah" was an institution that circumvented… pic.twitter.com/1r4XyDmXcJ