סטארט-אפ הבינה מלאכותית של אילון מאסק, xAI, גייס 10 מיליארד דולר בחוב ובמניות, כך לפי בנק Morgan Stanley. מחצית מהסכום הינו באמצעות השקעה אסטרטגית במניות, והמחצית השנייה הובטחה באמצעות איגרות חוב מובטחות והלוואות לטווח קצר. בשנה שעברה, xAI דיווחה על גיוס של 6 מיליארד דולר, לפי שווי שוק של 50 מיליארד דולר. לפי הבנק, הנפקת החוב האחרונה כללה משקיעי חוב גלובליים בולטים.

"העסקה, שזכתה לביקוש־יתר וכללה משקיעי חוב גלובליים בולטים, משקפת אמון בחזונה של xAI להאיץ את התגליות המדעיות ולקדם את ההבנה הקולקטיבית של האנושות לגבי הקיום", כך נכתב בציוץ ברשת X. יתרה מכך, נכתב כי "השילוב של חוב והון עצמי מפחית את עלות ההון הכוללת, ומרחיב משמעותית את מקורות ההון הזמינים ל-xAI.

Morgan Stanley is pleased to announce the successful completion of a $5 billion financing of Secured Notes and Term Loans for @xAI, a leading innovator in artificial intelligence technology. This transaction, which was oversubscribed and included prominent global debt investors,… pic.twitter.com/0QM5jruviN