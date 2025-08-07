לחשיפת התשובות גללו מטה
1. איזה ראש עיר נדרש להתפטר לאחר שנצפה אוכל במסעדה בט' באב?
2. מה היה שמה הקודם של המועצה האזורית עמק המעיינות?
3. מה מודדים במונה גייגר?
4. היכן קיימים פתיחה ספרדית והגנה סיציליאנית?
5. במה התפרסם מייקל פאראדיי?
6. מה איפשר תהליך בסמר?
7. מי ניצחה בטור דה פראנס נשים שהסתיים בתחילת השבוע?
8. מי השחקנית ששמה עלה לכותרות השבוע בעקבות פרסומת שנויה במחלוקת לג'ינס?
9. ובאיזה סרט של טרנטינו היא שיחקה?
10. איזה פרי נקרא באיטלקית "תפוח-זהב"?
11. מה שמו המלא של המחזה "המלט" מאת שייקספיר?
12. מהו התיקון ה-22 לחוקת ארה"ב?
13. מי היה הנשיא האמריקאי האחרון שהיה רשאי לרוץ לכהונה שלישית?
14. מה מקור המילה שנורקל?
15. מי הזמר והיוצר של האלבום "שירים במיץ עגבניות"?
תשובה 1
טדי קולק (ירושלים), בשנת 1984. אגודת ישראל מחו על המעשה ודרשו את התפטרותו
תשובה 2
מועצה אזורית בקעת בית שאן
תשובה 3
תשובה 4
תשובה 5
המציא את הדינמו - המנוע החשמלי הראשון, והיה בעל תפקיד מרכזי בהפיכת החשמל למקור אנרגיה נפוץ עבור האנושות
תשובה 6
בניית גורדי שחקים, תהליך בסמר הוא שיטה להפקת פלדה בצורה זולה ויעילה
תשובה 7
פאולין פראן-פרבו הצרפתייה, שאשתקד זכתה בזהב בקרוס קאנטרי אופני הרים במשחקים האולימפיים של פריז
תשובה 8
תשובה 9
תשובה 10
עגבנייה (באיטלקית: Pomo D'oro)
תשובה 11
הטרגדיה של המלט, נסיך דנמרק
תשובה 12
הגבלת כהונתו של אדם כנשיא ארה"ב לשתי קדנציות בלבד
תשובה 13
הארי טרומן, שהתיקון עבר בתקופת כהונתו ולכן לא חל עליו
תשובה 14
תשובה 15
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.