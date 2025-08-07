לחשיפת התשובות גללו מטה

1. איזה ראש עיר נדרש להתפטר לאחר שנצפה אוכל במסעדה בט' באב?

2. מה היה שמה הקודם של המועצה האזורית עמק המעיינות?

3. מה מודדים במונה גייגר?

4. היכן קיימים פתיחה ספרדית והגנה סיציליאנית?

5. במה התפרסם מייקל פאראדיי?

6. מה איפשר תהליך בסמר?

7. מי ניצחה בטור דה פראנס נשים שהסתיים בתחילת השבוע?

8. מי השחקנית ששמה עלה לכותרות השבוע בעקבות פרסומת שנויה במחלוקת לג'ינס?

9. ובאיזה סרט של טרנטינו היא שיחקה?

10. איזה פרי נקרא באיטלקית "תפוח-זהב"?

11. מה שמו המלא של המחזה "המלט" מאת שייקספיר?

12. מהו התיקון ה-22 לחוקת ארה"ב?

13. מי היה הנשיא האמריקאי האחרון שהיה רשאי לרוץ לכהונה שלישית?

14. מה מקור המילה שנורקל?

15. מי הזמר והיוצר של האלבום "שירים במיץ עגבניות"?