ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מגזין G איזה ראש עיר נדרש להתפטר לאחר שנצפה אוכל במסעדה בט' באב?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הטריוויה השבועית

איזה ראש עיר נדרש להתפטר לאחר שנצפה אוכל במסעדה בט' באב?

במה התפרסם מייקל פאראדיי, מה מקור המילה שנורקל ומהו התיקון ה–22 לחוקת ארה"ב? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:30
הטריוויה השבועית / צילום: Shutterstock
הטריוויה השבועית / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו מטה

1. איזה ראש עיר נדרש להתפטר לאחר שנצפה אוכל במסעדה בט' באב?
2. מה היה שמה הקודם של המועצה האזורית עמק המעיינות?
3. מה מודדים במונה גייגר?
4. היכן קיימים פתיחה ספרדית והגנה סיציליאנית?
5. במה התפרסם מייקל פאראדיי?
6. מה איפשר תהליך בסמר?
7. מי ניצחה בטור דה פראנס נשים שהסתיים בתחילת השבוע?
8. מי השחקנית ששמה עלה לכותרות השבוע בעקבות פרסומת שנויה במחלוקת לג'ינס?
9. ובאיזה סרט של טרנטינו היא שיחקה?
10. איזה פרי נקרא באיטלקית "תפוח-זהב"?
11. מה שמו המלא של המחזה "המלט" מאת שייקספיר?
12. מהו התיקון ה-22 לחוקת ארה"ב?
13. מי היה הנשיא האמריקאי האחרון שהיה רשאי לרוץ לכהונה שלישית?
14. מה מקור המילה שנורקל?
15. מי הזמר והיוצר של האלבום "שירים במיץ עגבניות"?

תשובה 1

טדי קולק (ירושלים), בשנת 1984. אגודת ישראל מחו על המעשה ודרשו את התפטרותו

תשובה 2

מועצה אזורית בקעת בית שאן

תשובה 3

קרינה מייננת

תשובה 4

שח-מט

תשובה 5

המציא את הדינמו - המנוע החשמלי הראשון, והיה בעל תפקיד מרכזי בהפיכת החשמל למקור אנרגיה נפוץ עבור האנושות

תשובה 6

בניית גורדי שחקים, תהליך בסמר הוא שיטה להפקת פלדה בצורה זולה ויעילה

תשובה 7

פאולין פראן-פרבו הצרפתייה, שאשתקד זכתה בזהב בקרוס קאנטרי אופני הרים במשחקים האולימפיים של פריז

תשובה 8

סידני סוויני

תשובה 9

היו זמנים בהוליווד

תשובה 10

עגבנייה (באיטלקית: Pomo D'oro)

תשובה 11

הטרגדיה של המלט, נסיך דנמרק

תשובה 12

הגבלת כהונתו של אדם כנשיא ארה"ב לשתי קדנציות בלבד 

תשובה 13

הארי טרומן, שהתיקון עבר בתקופת כהונתו ולכן לא חל עליו

תשובה 14

גרמנית

תשובה 15

מתי כספי