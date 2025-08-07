אישום: עובדים בפקיד שומה נצרת קיבלו שוחד תמורת החזרי מס

עובדים בפקיד שומה נצרת מואשמים בקבלת שוחד במאות אלפי שקלים, תמורת החזרי מס כוזבים במיליוני שקלים. כתב האישום נגד מקבלי השוחד הנטענים הוגש (ה') לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל, וכתב האישום נגד נותני השוחד הנטענים הוגש לבית משפט השלום בעיר.

המדינה טוענת כי נג'וד אבו-ליל - שהייתה ראש ענף במחלקת שירות בפקיד השומה - קיבלה 332 אלף שקל; ואילו אסעד אבו-שהואן, שהיה ראש ענף במחלקת שכירים, קיבל 3,300 שקל. על-פי כתבי האישום, נותני השוחד היו מוניר זבן, בעלי חנות צעצועים ומי שמוכר בקהילתו בתור שייח'; אמין אסדי, מנהל חשבונות; ומחמוד עראבי, רתך צנרת.

המדינה טוענת כי נותני השוחד הגיעו להסכמה עם אבו-ליל, לפיו תקבל 80%-40% מהחזרי המס הכוזבים שתזין עבור נישומים שהם היו ה"מאכערים" שלהם. הללו, כך נטען, קיבלו בסך-הכול 900 אלף שקל, ושילמו כל אחד כמה מאות שקלים ל"מאעכרים" תמורת הטיפול.

לגבי אבו-שהואן, נטען כי הוא הזין במערכות רשות המסים נתונים כוזבים ביחס ל-47 נישומים, כולל נתונים לגבי שכרם, ניכוי מס במקור ותרומות, ובעקבות זאת קיבלו הללו 1.7 מיליון שקל. עוד נטען כי הוא הזין באותה צורה נתונים כוזבים לגבי 113 נישומים, אשר קיבלו החזרי מס בסך 2.3 מיליון שקל. אבו-שהואן, נטען, קיבל שוחד רק מהפסיכולוג יונס נאסר תמורת החזרי מס בסך 50 אלף שקל.

עוד טוענת המדינה כי אבו-שהואן ורו"ח מאמון חמוד פעלו כדי לשבש את החקירה בפרשה, כאשר חמוד התקשר לבקשתו של אבו-שהואן עם כמה מהנישומים שקיבלו החזרי מס במרמה, ותדרך אותם כיצד לענות אם ייחקרו.

כתבי האישום הוגשו באמצעות עורכי הדין רים סויד ונועם הירש.

*** חזקת החפות: כל המעורבים בפרשה הם בגדר נאשמים בלבד, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.