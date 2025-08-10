היצרנית טוענת שזה מכשיר הדגל הראשון שלה. אז בדקנו

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

חברת Nothing הלונדונית השיקה לאחרונה סמאטרפון שהיא מגדירה כמכשיר הדגל החדש שלה, Nothing Phone (3), במטרה להביא בשורה לצרכנים - ולהתחרות ביצרניות הסמארטפונים הגדולות, במחיר שעשוי להיות נמוך יותר.

נזכיר כי הדור הקודם של המכשיר, Nothing Phone (2), יצא לפני שנתיים - מה שיכול להוות סמן לשאר חברות הענק: עדיף להשיק מכשירים כשיש מה לחדש, ולא בהכרח אחת לשנה.

אז מה התחדש ביחס לדורות הקודמים של המכשיר, והאם באמת מדובר במכשיר דגל אמיתי ראשון? לפניכם הבדיקה.

החידוש העיקרי: המצלמה

החידוש העיקרי של המכשיר ביחס לדור הקודם הוא חיישן שלישי למערך הצילום המשולש של המכשיר. למכשיר יש חיישן רחב ראשי של 50 מגה-פיקסל, מכשיר טלפוטו של 50 מגה פיקסל עם זום אופטי של פי שלושה, וחיישן אולטרה רחב של 50 מגה-פיקסל.

אין ספק שראינו מכשירים עם מערך צילום טוב בהרבה, אך רוב התמונות שהמכשיר מצליח לבצע הן טובות, גם אם לא מצטיינות. הצבעים נקלטים נהדר, החשיפה והניגודיות טובות וכך גם הפרטים. אחד היתרונות המרכזיים במצלמה הוא מצב המאקרו - תמונות התקריב חדות ועם צבעים מעולים.

יתרון נוסף הוא שגם מצלמת הסלפי היא 50 מגה-פיקסל, מה שמספק תמונות סלפי נהדרות, בוודאי ביחס למתחרות בשוק. לעומת זאת, המצלמה לא מצליחה להתמודד עם תאורה נמוכה - במקרים כאלה יש רעש בתמונות, והצבע השחור לא מספיק טוב.

היתרון הבולט: העיצוב

מספיק להסתכל על המכשיר הזה כדי להבין שהבשורה הגדולה ביותר היא העיצוב שלו. זה מתחיל בגב השקוף, שמבטא בצורה הטובה יותר את העובדה שהחברה דוגלת בשקיפות גם בעיצוב, שמאפשר לראות את "תוך המכשיר".

בנוסף, אחד הפיצ'רים המרכזיים במכשיר הוא Glyph Matrix, מסך micro-LED אחורי שעוזר להבין את מצב הסוללה מבלי לפתוח את המכשיר, להגדיר גרפיקות מסוימות להתראות השונות שמתקבלות במכשיר, או לשחק במשחקונים קטנים, כמו סיבוב בקבוק של "אמת או חובה".

כדי לשלוט על האפשרויות השונות מבחוץ יש ללחוץ על כפתור ייעודי, שמשנה את המצבים על המסך הקטן. הקיצור הזה יכול להיות יעיל לרבים, ובחלק המצבים כך גם אנו הרגשנו. עם זאת, יש מי שעשוי לתפוס זאת כגימיק בלבד.

חשוב גם לומר שהמשקל של המכשיר עלה מהדור הקודם - אם לפני שנתיים המשקל עמד על כ-200 גרם, כעת מדובר בכ-220 גרם. המכשיר בתקן של IP68, משמע עמיד לאבק ומים - עד 1.5 מטר למשך 30 דקות.

מסך וביצועים: טובים ובהירים

המעבד במכשיר הוא Snapdragon 8s Gen 4, שיפור מהדור הקודם. זיכרון ההרצה נע בין 12-16GB RAM, ושטח האחסון הוא 256-512GB, גודל סטנדרטי בשוק. החבילה מספקת מכשיר עם ביצועים טובים - לרוב המכשיר עובד חלק (קופץ לעיתים רחוקות), ומצליח להתמודד עם משימות קשות. ועדיין, כשמדברים על מכשיר דגל, היינו מצפים ליכולות טובות יותר.

מדובר במכשיר עם מסך OLED של 6.67 אינץ', גדול יותר מדגמי הבסיס של אפל וסמסונג. משמע, אם אתם מחפשים מכשיר במחיר דומה אבל עם מסך גדול יותר (מבלי להעלות את המחיר בכמה מאות שקלים כדי לעבור לגרסאות הפלוס או המקס), תוכלו לבחור במכשיר הזה. המסך בעל קצב ריענון של 120 הרץ, כאשר בהירות המסך בשיא עומדת על 4,500 ניטים, נתון מרשים. תצוגת המסך טובה, וכך גם הצבעים ואיכות התמונה.

אחד השינויים המבורכים במכשיר ביחס לבינה מלאכותית הוא הפיצ'ר Essential Search, סרגל החיפוש הראשי כשפותחים את מגירת האפליקציות של המכשיר. ניתן לחפש באמצעותו אנשי קשר או אפליקציות, אבל גם לכתוב שאלות בצ'אט של בינה מלאכותית. עם זאת, המכשיר לא נתן אף תוצאה כשחיפשנו שאילתות בשפה העברית.

סוללה: עד 1.5 ימי עבודה

למכשיר יש קיבולת סוללה של 5,150 מיליאמפר לשעה, והחברה מבטיחה משך חיים ארוך. להבדיל מסוללות הליתיום-יון, המכשיר משתמש בסוללת סיליקון פחמן. הוא החזיק לנו יותר מיום עבודה, בדומה לחיי הסוללה במכשיר ביניים שהחברה הציגה בעבר (Nothing Phone 3a).

אם אתם לא משתמשים כבדים, תוכלו למתוח את הסוללה אפילו עד כדי יום וחצי, זמן מרשים למדי. המכשיר תומך בטעינה מהירה של 65W, שמאפשרת למלא את הסוללה בפחות משעה. עם זאת, לא סופק לנו מתאם מתאים, ולכן לא יכולנו לבדוק את היכולת הזו במכשיר.

המחיר: יקר ולא תחרותי

המחיר של המכשיר מתחיל מ-3,300 שקל לפי היבואנית, ויכול להגיע עד 3,700 שקל אם משדרגים את שטח האחסון ואת זיכרון ההרצה. מי שאוהב את העיצוב, ובוודאי את הקיצור של Glyph Matrix, יכול למצוא את הפתרון שלו במכשיר. אך האם המחיר תחרותי ביחס לשוק? כשמסתכלים על פרטים מסוימים ייתכן שכן, אך בחבילה המלאה לא בטוח שתקבלו תוצאה טובה יותר.

אמנם בתחילת הטור המלצנו ליצרניות הסמארטפונים לא להשיק מכשירים מדי שנה, אבל כאן Nothing לא הציגה שינוי דרמטי גם כעבור שנתיים.

המתחרים העיקריים: סמסונג ואפל העיצוב במכשיר החדש של Noting מהווה בשורה משמעותית. שאר המפרט הוא נחמד, פשוט כך, ולכן צריך לבחון מה מציעות המתחרות. באותו מחיר אפשר לרכוש את סמסונג Galaxy S25, שמציע מעבד הרבה יותר חזק ויכולות משופרות בהיבטים אחרים. אייפון 16 פרו / צילום: יח''צ אם בודקים את אייפון 16, ובוודאי אם מתייחסים לאייפון 16 פרו, המחירים גבוהים יותר, אבל גם כאן, היכולות ברמה יותר גבוהה. לכן, במחיר הזה עדיין יש ל-Nothing דרך לעבור כדי להציב מתחרה ראוי לענקיות הסמארטפונים. בדגמי הביניים Nothing מציעה יותר, אבל מאחר שהיא מעוניינת שנסתכל על מכשיר דגל פרימיום, אין אלא לומר: זה פשוט לא שם.

***גילוי מלא: חברת באג, יבואנית מוצרי Nothing בישראל, סיפקה את המכשיר לצורך הבדיקה