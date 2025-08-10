הפנתה לפסקי דין מפוברקים ותשלם קנס גדול

על המדור במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל nitsan-s@globes.co.il

חברה פיטרה עובד שיכולתו לעבוד במשרה מלאה נפגעה - ותשלם פיצויים הפסיקה בקצרה: רב בריח תפצה עובד עם מוגבלות ב־100 אלף שקל בשל פיטוריו חברת רב בריח תפצה ב־100 אלף שקל עובד לשעבר לאחר שהפרה את החובה לבצע התאמות שיאפשרו לו להמשיך בעבודתו למרות לקותו הגופנית. ממלא מקום נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אילן איטח, קיבל את ערעורו של העובד על דחיית תביעתו בידי בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע. בית הדין האזורי דחה את יתר תביעתו של העובד (על רכיבי שכר שונים), הוא חויב בתשלום הוצאות ולא ערער על כך. העובד שהה בתקופת מחלה לאורך שנת 2022. הוא חזר לעבודה בינואר 2023 בהיקף של 50% משרה (על פי היתר רופא תעסוקתי) ופוטר שבועיים לאחר מכן. איטח קבע, כי מאחר שהעובד הוכיח שלא הייתה עילה אחרת לפיטוריו מלבד מצבו הרפואי, על רב בריח להוכיח שביצוע התאמות למצבו היווה נטל כבד מדי עליה. "לא רק שלא מצאנו כי החברה עמדה בנטל זה, אלא שהחברה הודתה מפורשות כי לא ביצעה כל בחינה של האפשרות לשלב את העובד במקום העבודה", אמר איטח. בשימוע נאמר לו במפורש, כי "קצת קשה לנו להעסיק במשרה של 50%, זה בסוף תופס תקן ופוגע לנו בתפוקות ויש לנו התחייבויות כלפי הלקוחות". סמנכ"ל משאבי אנוש אישרה בעדותה כי כלל לא נעשה ניסיון למצוא אדם נוסף בחצי משרה שיוכל להשלים את היקף המשרה למלאה. החברה גם לא ניסתה להשלים את החוסר בשעות נוספות של עובדים אחרים. רב בריח גם לא בדקה אם קיימת משרה אחרת עבור העובד, לא נעזרה כנדרש באיש מקצוע בניסיון למצוא פתרונות ולא שיתפה אותו בתהליך. החברה אמנם טענה שלא פעלה בכוונה להפלות את העובד, אך איטח מדגיש שהחשוב הוא שהתוצאה הייתה מפלה. הוא פסק לעובד את מלוא סכום הפיצוי שביקש, וזאת בשל הצורך "ביצירת הרתעה אפקטיבית בכדי להביא למיגור התוצאה הפסולה של פגיעה בעובדים עם מוגבלות". רב בריח גם חויבה בתשלום הוצאות בסך 25,000 שקל. את העובד ייצגו עוה"ד נתן שמולביץ ותמיר שטינוביץ, ואת רב בריח - עוה"ד רמי קסלר ויונית סלע־גזלה. משמעות הפסיקה: בית הדין יתייחס בחומרה להפרת החובה לבצע התאמות עבור עובד עם מוגבלות מספר תיק: ע"ע 7843-10-24 קראו עוד

שימוש מרושל בבינה מלאכותית במסמכים שהוגשו לבית המשפט גרר חיוב כספי הפסיקה בקצרה: עורכת דין שהגישה "פסיקה" תוצרת AI חויבה בהוצאות כבדות שופטת בית משפט השלום בירושלים, מוריה צ'רקה, חייבה את עו"ד ורו"ח ליזה זלטין בהוצאות חריגות בסך 25 אלף שקל בשל התנהלותה הדיונית, אשר כללה הפניה לפסקי דין מפוברקים תוצרת בינה מלאכותית. זלטין תבעה 300 אלף שקל ממי ששכרו ממנה דירה, אך צ'רקה פסקה לטובתה 4,000 שקל בלבד. צ'רקה אמרה: "לא אוכל לסיים בטרם אתייחס לסיכומי התובעת, אשר לא ניתן לתארם אלא כביטוי לזלזול מופגן בבית המשפט ובהליך כולו. המסמך המכונה 'סיכומים', שאינו חתום, אינו אלא טיוטה ראשונית, מלאה הערות של כותב הטיוטה אל התובעת (למשל בעמ' 21: 'כיצד להתמודד בסיכומים: צייני במפורש כי המסמך אינו ראיה יחידה'); עצות לתובעת (למשל בעמ' 20: 'מומלץ לבחון את ההחלטה לפרטיה ולשקול האם כדאי להגיש בקשה לתיקון או ערעור על ההחלטה, תוך הדגשה של הנסיבות והחשיבות של חוות הדעת לתביעה שלך', או בעמ' 28, 'מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני שכירות'); וסימנים שנועדו להראות על כוונה להשלים את הכתוב במועד מאוחר יותר. "לכל אלו יש להוסיף את העובדה המצערת, לפיה במסמך ישנן הפניות לפסקי דין שאינם קיימים, הנסמכים על חוקים מומצאים. כך למשל בתחתית עמוד 29 של הסיכומים מופיעה הכותרת 'ע"א (מחוזי ת"א) 12345-67-18 אלמוני נ' פלוני - תחולת חוק שכירות הוגנת'. מיותר לציין שאין הליך שמספרו כמספר הנקוב, וגם טרם נחקק חוק שכירות הוגנת. לגבי יתר האסמכתאות שאינן קיימות, ראה סיכומי הנתבעים". לדברי צ'רקה, "בצדק טען בא כוח הנתבעים, שהפניה לאסמכתאות שאינן קיימות מטריחה במיוחד, משום שהיא גורמת בזבוז זמן בבדיקת כל ההפניות. אשר על כן, בשים לב הן לחומרה שבאסמכתאות דמיוניות אלה, והן לזלזול שבמסמך כולו, יש לפסוק הוצאות לדוגמא לטובת הנתבעים, וגם הוצאות לאוצר המדינה". זלטין חויבה בהוצאות של 20 אלף שקל לטובת הנתבעים ושל 5,000 שקל לטובת אוצר המדינה. זלטין אמרה בתגובה: "בשל טעות אנוש קשה, הוגשה לבית המשפט טיוטה ראשונית של הסיכומים, ולא המסמך הסופי והחתום. הטיוטה כללה סימונים בצבעים, הערות פנימיות, הוראות להשלמה, מקטעים חסרים ומבנה לא סדור. מדובר בטעות מצערת שאני פועלת כעת לתקנה מול בית המשפט". משמעות הפסיקה: הערכאות הדיוניות הולכות ומכבידות את ידן על שימוש פסול ב־AI מספר תיק: ת"א 77773-10-24 קראו עוד