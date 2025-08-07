סטארלינק של אילון מאסק תתחיל לספק הערב שירות בישראל

סטארלינק, חברת הלווינים נמוכי המעוף של אילון מאסק, מגיעה לישראל ומשיקה את שירותיה לקהל הרחב הערב (ה') ישירות מאתר האינטרנט שלה. החטיבה בחברת SpaceX תציע לישראלים אינטרנט מהיר במהירות שנעה בין 40 ל-200 מגהבייט לשנייה, ומהירות העלאת מידע שנעה בין 8 ל-25 מגה.

סטארלינק היא החברה היחידה כיום שיכולה להציע לאלה המעוניינים בה להתחבר מכל מקום בעולם - מנסיעה בדרכים, ישובים מרוחקים, מטוס באוויר או אונייה בלב ים - להתחבר לרשת עם אינטרנט יציב באופן יחסי. החברה תציע למשתמשים פרטיים נייחים חבילה שתתחיל ב-230 שקל לחודש עבור עד 200 מגה, וחבילה המאפשרת אינטרנט תוך כדי תנועה וכן לעסקים במחיר בהתאמה אישית. החברה הגיעה לישראל באופן שמזכיר את טסלה: המכירות נעשות ישירות דרך האתר ללא תיווך של יבואן ישראלי.

ספקיות התקשורת בישראל יכולות להירגע

סטארלינק לא המציאה את האינטרנט הלוויני - צורת התקשורת הזו פעילה כבר עשרות שנים, איך היא נעשית באופן לא יעיל באמצעות לווינים מרוחקים המקיפים את כדור הארץ בגובה של 35 אלף ק"מ. כתוצאה מכך, זמן העברת הנתונים בין המשתמשים ללווין - או משך ההשהיה - הוא ממושך ויכול להגיע אף ל-600 מילי-שניות. לפיכך הוא מתקשה בתמיכה בהעברת מידע בנפח גבוה כמו צפייה בסטרימינג, משחקים או שיחות וידאו.

הלווינים של מאסק משייטים בגובה נמוך הרבה יותר, כ- 550 ק"מ, ולכן מכונים גם "לווינים נמוכי מעוף" (LEO) כך שזמן ההשהיה נמוך יותר ומגיע, לטענת החברה, לאזור ה-25 מילי-שניות. סטארלינק היא חברת הלווינים נמוכי המעוף הגדולה בעולם בתחום החיבור לרשת האינטרנט, עם מעל ל-8,000 לווינים. מזנבת בה המתחרה "פרוג'קט קויפר" של אמזון, ששיגרה לחלל עד כה 54 לווינים בלבד.

לפי רמת המחירים, ספקיות התקשורת בישראל יכולות בשלב זה להירגע. הרמה ההתחלתית יקרה ביחס לספקיות התקשורת הישראליות - לפיכך עיקר השימוש צפוי להגיע ממשתמשים כבדים שדורשים חיבור אונליין בטיסות, למרות שיותר ויותר חברות תעופה מציעות בעצמן חיבור לסטארלינק. רוב השימוש בישראל עשוי להגיע מהמגזר העסקי ולספק יתירות - כלומר יכולת שרידות במצבי חירום או בעת הפסקות חשמל או אינטרנט.