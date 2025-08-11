בעקבות מחאות הדרוזים: אנרג'יקס הכירה בהפסד של 36 מיליון שקל

חברת האנרגיה המתחדשת אנרג'יקס , שבשליטת אלוני חץ (50%), נאלצה להכיר בהפסד מירידת ערך בהיקף של כ-36 מיליון שקל, בשל המחאות כלפי מיזם חוות הרוח שלה בגולן (אר"ן), שעורר התנגדות עזה מצד תושבי הכפרים הדרוזים הסמוכים והביא לדחייה של מעל שנתיים בעבודות ההקמה.

● העסקה התבטלה, המזל שיחק והמשקיעים בחברה של יצחק תשובה הרוויחו 8 מיליארד שקל

● הכוכבת של הבורסה פרסמה דוחות חזקים, אז למה המניה לא מזנקת?

"מדובר באירוע חשבונאי, אנחנו מאמינים ופועלים להקים את כל 21 הטורבינות. לצערנו, נתקלנו בכמה עשרות פורעי חוק דרוזים, עוכרי ישראל פרו-סוריים, שלא מוכנים שיוקם פרויקט ציוני על קרקע סורי", טוען אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס בשיחה עם גלובס. "מאז המלחמה אנחנו נחושים עוד יותר להתקדם והחלטנו להיערך בצורה אחרת, ושכרנו קבלן אחר שיודע להתמודד עם אירועים כאלו ושכרנו חברת אבטחה. אנחנו מקווים שאוזלת היד של הממשלה והמשטרה תפסיק".

כעת, נערכת אנרג'יקס מחדש לתחילת עבודות ההקמה על הפרויקט, שהקמתו הופסקה ב-2023 עקב המחאות, כך שיבוצעו בשני שלבים. השלב הראשון יכלול הקמת 10 טורבינות, כשבהמשך תפעל אנרג'יקס להקים את שלב ב' אשר יכלול את 11 הטורבינות הנותרות. עם זאת, להערכת החברה ישנו סיכון גבוה יותר בהקמתן של 11 הטורבינות הנותרות, היות והן קרובות יותר ליישובים הדרוזים. מה שהביא אותה להערכה של החברה כי ההסתברות להקמת השלב השני נמוכה מ-50%, ולהכיר בהפסד.



ההכנסות ירדו, הרווח נמחק

הכנסות אנרג'יקס ברבעון השני עמדו על כ-196 מיליון שקל, קיטון של כ-10% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות מיוחס על ידי החברה לפער במחירי החשמל בפולין בשל עסקאות קיבוע מחיר שנעשו בשנת 2024 ברמות גבוהות יותר בצל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. זאת, לצד השחיקה בערך של הדולר מול השקל שהביאה לירידה של 5 מיליון שקל בהכנסות.

בשורה התחתונה דיווחה אנרג'יקס על רווח נקי של כ-2 מיליון שקל בלבד, ירידה של כ-97% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בנטרול ההפרשה בגין פרויקט אר"ן ברמת הגולן, הרווח של החברה הסתכם בכ-29 מיליון שקל (ירידה של כ-66%), אשר הושפע גם הוא מהשחיקה בערכו של הדולר ומהגידול בהוצאות בשל הפעלת פרוייקטים בארץ ובארה"ב .

ה -EBITDA (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות) הסתכם בכ-124 מיליון שקל, ירידה של כ-21% לעומת כ-156 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מקיטון בהכנסות מפולין ועלייה בהוצאות התפעוליות בשל גידול בפעילות.

אנרג'יקס, פועלת בתחום האנרגיה המתחדשת באמצעות פרויקטים אותם היא מקימה בישראל, ארה"ב ופולין. נכון לסוף הרבעון לחברה פרויקטים להפקת אנרגיה באמצעות טורבינות ולוחות סולריים בהספק כולל של 1.5 ג'יגהוואט, לצד פרויקטי אגירה בהספק של 189 מגהוואט.

בדומה לכלל סקטור האנרגיה המתחדשת גם מניית אנרג'יקס סבלה בשנים האחרונות מסנטימנט שלילי, בניגוד למגמה בשוק. בשנה האחרונה ירדה מניית החברה בכ-6% והיא נסחרת כעת לפי שווי שוק של כ-6.9 מיליארד שקל.