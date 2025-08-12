האם טווח הטילים האיראניים מהווה עבירה על אמנות בינלאומיות?

להגדרות הציונים לחצו כאן
הטענה: אמנות בינלאומיות לא מתירות לאיראן להחזיק טילים בליסטיים בעלי טווח של יותר מ־300 מייל
● אין הוראה בינלאומית, בחוק או באמנה, המגבילה את טווח הטילים האיראניים
● יש הנחיות לא רשמיות המגבילות הפצה של טילים בעלי טווח של יותר מ־300 ק"מ, אך הן לא אוסרות את ייצורם או החזקתם
לצד עזה, איראן נשארת אתגר ביטחוני עבור ישראל. האם תיתכן הסדרה מדינית בינה לבין המערב? בראיון לפוקס ניוז, רה"מ בנימין נתניהו הציב את דרישותיו להסכם כזה. מעבר לדברים המובנים מאליהם כמו התפרקות מגרעין ופירוק טבעת האש סביב ישראל, היה שם תנאי נוסף: "אין טילים בליסטיים אשר יוכלו להגיע לחופי ארה"ב", ובאופן יותר ספציפי: "אין טילים בליסטיים מעבר למה שמותר על פי אמנות בינ"ל - שזה 300 מיילים". האם יש דרישה בינ"ל כזו?
● המשרוקית מתחדשת: הכירו את סולם הציונים החדש
הדבר הכי דומה שמצאנו לטענת נתניהו הוא משטר בקרת טכנולוגיית הטילים, או MTCR. מדובר בהסכמות פוליטיות לא רשמיות שמבקשות להגביל הפצת טילים וטכנולוגיית טילים. המשטר הוקם על ידי מדינות ה־G7 ב־1987, וכיום חברות בו 35 מדינות. ישראל אינה נמנית עליהן, אבל ב־1991 קיבלה על עצמה את אמות־המידה של ה־MTCR ואף העבירה חקיקה ברוח זו (למשל, חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני).
ה־MTCR מחלק את הטכנולוגיה לשתי קטגוריות: הראשונה היא הציוד, המכלולים והרכיבים שנמצאים בפיקוח המשטר, והשנייה היא הכלים, החומרים והתוכנה שנדרשים לייצורם. הקטגוריה הראשונה דנה ב"פריטים בעלי הרגישות הגבוהה ביותר", ועוסקת בין היתר במערכות טילים (כולל בליסטיים) וכטב"מים (כולל טילי שיוט) שמסוגלים לשאת ראש נפץ של 500 ק"ג לפחות למרחק של 300 ק"מ (ולא מייל).
לפי ה־MTCR, אסור לממשלה להעביר למדינה אחרת מתקני ייצור של פריטים מהקטגוריה הראשונה, ואת הפריטים עצמם מותר למסור רק במקרים נדירים ולאחר קבלת התחייבות מהממשלה הקונה שהשימוש בנשק ייעשה בהתאם לכללים. בעיקר, על הממשלה שמוסרת את הפריטים לוודא שלא ייעשה בהם שימוש כנשק להשמדה המונית.
כלומר, ה־MTCR מגביל הפצה, לא ייצור. האם בכל זאת יש איסור מהסוג שנתניהו מדבר עליו? "אין כל מגבלה חוקית או כזו המבוססת על אמנה לגבי טווח של טילים איראניים", אומר לנו טל ענבר, מומחה לתוכנית הטילים האיראנית ועמית מחקר בכיר ב־Missile Defense Advocacy Alliance. "איראן אינה חברה ב־MTCR וכלל לא קשורה לנושא - וממילא, המשטר הזה עוסק במגבלות על יצוא ולא על ייצור והצטיידות עצמית. לכן, גם מדינה שדבקה ב־MTCR יכולה לייצר לעצמה טיל בין־יבשתי אם זה רצונה".
מטעם ראש הממשלה נתניהו לא נמסרה תגובה.
תחקיר: יובל אינהורן
לבדיקה המלאה לחצו כאן
בריאיון לרשת פוקס ניוז, ראש הממשלה בנימין נתניהו פירט את התנאים שלו להסכם מדיני עם איראן. לצד היעדר העשרת אורניום וביטול "ציר הטרור", נתניהו התייחס גם לסוגיית הטילים הבליסטיים. מבחינתו, תנאי הכרחי להסכם עם איראן הוא "אין טילים בליסטיים אשר יוכלו להגיע לחופי ארה"ב", ובאופן יותר ספציפי: "אין טילים בליסטיים מעבר למה שמותר על פי אמנות בינלאומיות - שזה 300 מיילים". בדקנו האם אכן יש כללים בינלאומיים שאוסרים על החזקת טילים בליסטיים בעלי טווח של 300 מיילים ומעלה.
את הדבר הכי קרוב לטווח שציין נתניהו, הצלחנו למצוא בכללי MTCR - ראשי תיבות של "משטר בקרת טכנולוגיית טילים". משטר MTCR הוא הסכמות פוליטיות לא רשמיות השואפות להגביל הפצה של טילים ושל טכנולוגיית טילים. המשטר נוסד ב-1987 על ידי שבע המדינות החברות בארגון המדינות המתועשות, מדינות הידועות כ-G7 (המדינות הן: ארה"ב, קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן ובריטניה) - ובהמשך הצטרפו אליהן מדינות נוספות. כיום, יש 35 מדינות שחברות במשטר ה-MTCR. מדינת ישראל, נדגיש, היא לא חברה במשטר, אך החל מספטמבר 1991, היא קיבלה על עצמה לפעול על פי אמות המידה שקובע המשטר במדינה שדבקה בו, ופרסמה חקיקה בנושא (למשל חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני).
הנספח ל-MTCR מונה שתי קטגוריות של פריטים אשר מכילים את הציוד, המכלולים והרכיבים אשר מפוקחים על-ידי ה-MTCR, ואת ציוד היצור והבדיקה, החומרים, התוכנה והטכנולוגיה שנדרשים לפיתוחם וליצורם. ייתכן שנתניהו התכוון לקריטריון שמופיע בקטגוריה הראשונה (מטעמו של נתניהו לא נמסרה תגובה).
לפי המדריך של MTCR, הקטגוריה הראשונה היא של "פריטים בעלי הרגישות הגבוהה ביותר" - ולפי הנספח נכללים בה, בין היתר, מערכות טילים (לרבות בליסטיים) וכטב"מים (לרבות טילי שיוט) שמסוגלים לשאת מטען במשקל של לפחות 500 ק"ג לטווח של לפחות 300 ק"מ (ולא מייל, כפי שאמר נתניהו).
אבל מה המשמעות של סיווג טילים בעלי טווח של 300 ק"מ כ"בעלי רגישות מסוימת"? המדריך מציין שהמטרה של ההנחיות הללו היא "להגביל את הסיכון להפצה של נשקים להשמדה המונית (כלומר, נשקים גרעיניים, כימיים וביולוגיים), באמצעות שליטה בהעברות שעשויות לתרום למשלוחים של מערכות עבור נשקים כאלה", כמו גם לצמצם את הסיכון שהם יפלו בידי טרוריסטים וארגוני טרור.
לפי המדריך, אין אישור לממשלה מסוימת להעביר מתקני ייצור של הפריטים הנמצאים בקטגוריה הראשונה, וההעברה של הפריטים עצמם תהיה מותרת "רק במקרים נדירים" ורק כשהממשלה מקבלת התחייבות מממשלה אחרת שקבלת הנשק תתבצע בהתאם להנחיות. בנוסף, על הממשלה שמוסרת את הנשק ליטול על עצמה אחריות לנקיטת כל הצעדים הדרושים כדי להבטיח שייעשה שימוש בפריט אך ורק בהתאם לשימוש הסופי המוצהר שלו.
הממשלה המוסרת את הנשק מחויבת לקחת בחשבון את הפרמטרים הבאים: חששות להפצת נשקים להשמדה המונית; היכולות והמטרות של תוכניות הטילים והחלל של המדינה המקבלת; החשיבות של ההעברה מבחינת פוטנציאל הפיתוח של מערכות שיגור לנשק להשמדה המונית; הערכת השימוש הסופי של ההעברות; תחולתם של הסכמים רב-צדדיים רלוונטיים; הסיכון פריטים מבוקרים ייפלו לידי טרוריסטים וארגוני טרור.
עד כאן, נראה שאין איסור על מדינה - גם אם מדובר באיראן - להחזיק בטילים בליסטיים בעלי טווח של 300 ק"מ. האם בכל זאת יש איסור כזה? "אין כל מגבלה חוקית או כזו המבוססת על אמנה לגבי טווח של טילים איראניים", אומר לנו טל ענבר, מומחה לתכנית הטילים האיראנית ועמית מחקר בכיר ב- Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA) . "לגבי MTCR", הוא אומר, "איראן אינה חברה במשטר הזה וכלל לא קשורה לנושא - וממילא, ה-MTCR עוסק במגבלות על ייצוא ולא על ייצור והצטיידות עצמית. לכן, גם מדינה שדבקה ב-MTCR יכולה לייצר לעצמה טיל בין-יבשתי אם זה רצונה".
מטעמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לא נמסרה תגובה.
לסיכום, אין כל הוראה בינלאומית - חוקית או הסכמית - המגבילה את הטווח של הטילים האיראניים. הטווח שהזכיר נתניהו מופיע בהנחיות של משטר בינלאומי מסוים, אולם הוא לא אוסר על מדינה להחזיק בטילים בליסטיים בעלי טווח זה. לכן דבריו של נתניהו לא נכונים.
