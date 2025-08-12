האם טווח הטילים האיראניים מהווה עבירה על אמנות בינלאומיות?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: אמנות בינלאומיות לא מתירות לאיראן להחזיק טילים בליסטיים בעלי טווח של יותר מ־300 מייל מה לא נכון:

● אין הוראה בינלאומית, בחוק או באמנה, המגבילה את טווח הטילים האיראניים

● יש הנחיות לא רשמיות המגבילות הפצה של טילים בעלי טווח של יותר מ־300 ק"מ, אך הן לא אוסרות את ייצורם או החזקתם הציון: לא נכון

לצד עזה, איראן נשארת אתגר ביטחוני עבור ישראל. האם תיתכן הסדרה מדינית בינה לבין המערב? בראיון לפוקס ניוז, רה"מ בנימין נתניהו הציב את דרישותיו להסכם כזה. מעבר לדברים המובנים מאליהם כמו התפרקות מגרעין ופירוק טבעת האש סביב ישראל, היה שם תנאי נוסף: "אין טילים בליסטיים אשר יוכלו להגיע לחופי ארה"ב", ובאופן יותר ספציפי: "אין טילים בליסטיים מעבר למה שמותר על פי אמנות בינ"ל - שזה 300 מיילים". האם יש דרישה בינ"ל כזו?

● המשרוקית מתחדשת: הכירו את סולם הציונים החדש

הדבר הכי דומה שמצאנו לטענת נתניהו הוא משטר בקרת טכנולוגיית הטילים, או MTCR. מדובר בהסכמות פוליטיות לא רשמיות שמבקשות להגביל הפצת טילים וטכנולוגיית טילים. המשטר הוקם על ידי מדינות ה־G7 ב־1987, וכיום חברות בו 35 מדינות. ישראל אינה נמנית עליהן, אבל ב־1991 קיבלה על עצמה את אמות־המידה של ה־MTCR ואף העבירה חקיקה ברוח זו (למשל, חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני).

ה־MTCR מחלק את הטכנולוגיה לשתי קטגוריות: הראשונה היא הציוד, המכלולים והרכיבים שנמצאים בפיקוח המשטר, והשנייה היא הכלים, החומרים והתוכנה שנדרשים לייצורם. הקטגוריה הראשונה דנה ב"פריטים בעלי הרגישות הגבוהה ביותר", ועוסקת בין היתר במערכות טילים (כולל בליסטיים) וכטב"מים (כולל טילי שיוט) שמסוגלים לשאת ראש נפץ של 500 ק"ג לפחות למרחק של 300 ק"מ (ולא מייל).

לפי ה־MTCR, אסור לממשלה להעביר למדינה אחרת מתקני ייצור של פריטים מהקטגוריה הראשונה, ואת הפריטים עצמם מותר למסור רק במקרים נדירים ולאחר קבלת התחייבות מהממשלה הקונה שהשימוש בנשק ייעשה בהתאם לכללים. בעיקר, על הממשלה שמוסרת את הפריטים לוודא שלא ייעשה בהם שימוש כנשק להשמדה המונית.

כלומר, ה־MTCR מגביל הפצה, לא ייצור. האם בכל זאת יש איסור מהסוג שנתניהו מדבר עליו? "אין כל מגבלה חוקית או כזו המבוססת על אמנה לגבי טווח של טילים איראניים", אומר לנו טל ענבר, מומחה לתוכנית הטילים האיראנית ועמית מחקר בכיר ב־Missile Defense Advocacy Alliance. "איראן אינה חברה ב־MTCR וכלל לא קשורה לנושא - וממילא, המשטר הזה עוסק במגבלות על יצוא ולא על ייצור והצטיידות עצמית. לכן, גם מדינה שדבקה ב־MTCR יכולה לייצר לעצמה טיל בין־יבשתי אם זה רצונה".

מטעם ראש הממשלה נתניהו לא נמסרה תגובה.

תחקיר: יובל אינהורן