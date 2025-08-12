ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • ריט 1 מעלה תחזיות – צופה צמיחה של 7.5% ב-NOI השנתי • גם חברת האשראי פנינסולה מציגה זינוק נאה ברווח הנקי, הודות לתיק האשראי שצמח וקיטון בהפרשות

 

כתבי גלובס 09:29
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
09:46
תיק האשראי צמח וההפרשות קטנו - הרווח הנקי של פנינסולה זינק ב-67%
פנינסולה, העוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינונים, הציגה זינוק דו-ספרתי ברווח הנקי הרבעון, שהסתכם ב-18.5 מיליון שקל. הגידול החד ברווח נבע מקיטון בהוצאות להפסדי אשראי ברבעון ל-4.9 מיליון שקל

בעבר הלא רחוק היו רבים שחששו מביצועי חברות האשראי החוץ-בנקאי בעידן הריבית הגבוהה. זאת בשל העובדה שהאשראי שהן מעמידות יקר הרבה יותר מזה של המערכת הבנקאית. דוחות פנינסולה , שבשליטת מיטב  ובניהולו של ג'קי כהן לרבעון השני, כמו גם של חברות נוספות בתחום, מפיג את החששות. הכנסות המימון (נטו) של החברה זינקו ב-27% ל-38 מיליון שקל, בעיקר הודות לגידול בתיק האשראי שלה.

בשורה התחתונה זינק הרווח הנקי ברבעון השני ב-67% והסתכם ב-18.5 מיליון שקל. גם כאן, הגידול החד נבע מקיטון בהוצאות להפסדי אשראי ברבעון ל-4.9 מיליון שקל. זו ירידה של 20% ביחס לנתון ברבעון המקביל אשתקד. הסיבה היא קיטון בהפרשות לגבי לקוחות ספציפיים, לפי ההנהלה. בנוסף ריסנה הנהלת פנינסולה את ההוצאות התפעוליות שלה שצמחו בשיעור מתון יחסית, מה שהגדיל את הרווח הנקי ברבעון. במחצית גדל הרווח הנקי ב-70% והסתכם ב-36 מיליון שקל.

סך תיק האשראי ללקוחות של פנינסולה המשיך לעלות ועמד על כ-1.7 מיליארד שקל נכון לסוף ה מחצית. גם תחום הערבויות הפיננסיות ממשיך להתרחב: כאשר סך הערבויות בסוף יוני עמד על 167 מיליון שקל. החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של כ-11 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון השני.

ג'קי כהן, מנכ"ל קבוצת פנינסולה ציין עם פרסום התוצאות "תיק האשראי שלנו ממשיך להתרחב ואיתו גדל גם תיק הנפקת הערבויות. פעילות זו, אותה השקנו בסוף הרבעון השלישי אשתקד, מאפשרת הנפקת ערבויות פיננסיות לקבלנים ויזמים, כחלופה לערבויות שמציעים הבנקים". לדבריו, "החברה תמשיך במימוש אסטרטגיית הצמיחה שלה ותנצל הזדמנויות בשוק האשראי העסקי. נמשיך לפעול להגדלת תיק האשראי שלנו גם ברבעונים הבאים, בזכות התמחותה ארוכת שנים של פנינסולה במתן אשראי ללקוחות עסקיים ויכולתה המוכחת בגיוס מקורות מימון מגוונים בהיקפים משמעותיים".

חזי שטרנליכט

09:47
ריט 1 מציגה זינוק חד ברווח הנקי ומעלה תחזיות להמשך
קרן ההשקעות בנדל"ן ריט 1 הציגה רשמה רווח נקי של כ-202 מיליון שקל, לעומת כ-38 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במקביל החברה העלתה את התחזית השנתית של ה-NOI לטווח של 515-520 מיליון שקל

קרן ההשקעות בנדל"ן ריט 1  הציגה ברבעון השני של השנה עלייה של כ-11% ב-NOI (הכנסות תפעוליות נטו) שעמדו על כ-132.5 מיליון שקל, לעומת כ-119.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. זאת לדברי החברה הודות לעלייה ריאלית בהכנסות בכל תחומי הפעילות.

בשורה התחתונה רשמה הקרן רווח נקי של כ-202 מיליון שקל, לעומת כ-38 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. זאת בעיקר בשל שערוך נדל"ן חיובי בהיקף של כ-154 מיליון, שנרשם במהלך הרבעון כחלק מעדכון אומדן תזרימי המזומנים של נכסי החברה.

במבט קדימה, לאור העלייה בפעילות, החליטה החברה לעדכן את תחזיותיה השנתיות כלפי וצפה כעת כי תסיים את 2025 עם NOI של בין 515-520 מיליון שקל, לעומת 498-508 מיליון שקל בתחזית הקודמת בחודש מרץ האחרון. ה-FFO המתואם לשנת 2025 עודכן גם הוא כלפי מעלה לטווח של 355-360 מיליון שקל (כ-1.82-1.85 שקל למניה), לעומת 343-353 מיליון שקל (כ-1.76-1.81 שקל למניה) בתחזית הקודמת. תחזיות החברה העדכניות לשנת 2025 משקפות צמיחה חזויה של כ- 7.5% ב- NOI וכ-4.7% ב- FFO המתואם ביחס לתוצאות בשנת 2024.

"אנחנו מציגים היום תוצאות חזקות לרבעון השני, עם גידול משמעותי בפרמטרים המרכזיים, ובראשם רבעון נוסף של גידול דו-ספרתי ב-NOI מנכסים זהים, שנבע מתרומה מכלל מגזרי הפעילות, נתון המשקף את עוצמת הפורטפוליו המגוון שלנו. לאור התוצאות, עדכנו מעלה את התחזיות שלנו לשנת 2025 ואנו ממשיכים לפעול להשבחה והרחבה של תיק הנכסים", סיכם שמוליק רופא, מנכ"ל ריט 1.

"על אף הסביבה העסקית המאתגרת, ענף הנדל"ן המניב בישראל ממשיך להתאפיין ביציבות, ואנו סבורים כי תמהיל תיק הנכסים של החברה, שהינו מגוון גאוגרפית וסקטוריאלית ושרובו לא משועבד, לצד איתנותה הפיננסית של החברה, יתמכו בהמשך מגמת הצמיחה גם בשנים הקרובות".

איתן גרסטנפלד