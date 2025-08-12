09:46

תיק האשראי צמח וההפרשות קטנו - הרווח הנקי של פנינסולה זינק ב-67%

פנינסולה, העוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינונים, הציגה זינוק דו-ספרתי ברווח הנקי הרבעון, שהסתכם ב-18.5 מיליון שקל. הגידול החד ברווח נבע מקיטון בהוצאות להפסדי אשראי ברבעון ל-4.9 מיליון שקל

בעבר הלא רחוק היו רבים שחששו מביצועי חברות האשראי החוץ-בנקאי בעידן הריבית הגבוהה. זאת בשל העובדה שהאשראי שהן מעמידות יקר הרבה יותר מזה של המערכת הבנקאית. דוחות פנינסולה , שבשליטת מיטב ובניהולו של ג'קי כהן לרבעון השני, כמו גם של חברות נוספות בתחום, מפיג את החששות. הכנסות המימון (נטו) של החברה זינקו ב-27% ל-38 מיליון שקל, בעיקר הודות לגידול בתיק האשראי שלה.

בשורה התחתונה זינק הרווח הנקי ברבעון השני ב-67% והסתכם ב-18.5 מיליון שקל. גם כאן, הגידול החד נבע מקיטון בהוצאות להפסדי אשראי ברבעון ל-4.9 מיליון שקל. זו ירידה של 20% ביחס לנתון ברבעון המקביל אשתקד. הסיבה היא קיטון בהפרשות לגבי לקוחות ספציפיים, לפי ההנהלה. בנוסף ריסנה הנהלת פנינסולה את ההוצאות התפעוליות שלה שצמחו בשיעור מתון יחסית, מה שהגדיל את הרווח הנקי ברבעון. במחצית גדל הרווח הנקי ב-70% והסתכם ב-36 מיליון שקל.

סך תיק האשראי ללקוחות של פנינסולה המשיך לעלות ועמד על כ-1.7 מיליארד שקל נכון לסוף ה מחצית. גם תחום הערבויות הפיננסיות ממשיך להתרחב: כאשר סך הערבויות בסוף יוני עמד על 167 מיליון שקל. החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של כ-11 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון השני.

ג'קי כהן, מנכ"ל קבוצת פנינסולה ציין עם פרסום התוצאות "תיק האשראי שלנו ממשיך להתרחב ואיתו גדל גם תיק הנפקת הערבויות. פעילות זו, אותה השקנו בסוף הרבעון השלישי אשתקד, מאפשרת הנפקת ערבויות פיננסיות לקבלנים ויזמים, כחלופה לערבויות שמציעים הבנקים". לדבריו, "החברה תמשיך במימוש אסטרטגיית הצמיחה שלה ותנצל הזדמנויות בשוק האשראי העסקי. נמשיך לפעול להגדלת תיק האשראי שלנו גם ברבעונים הבאים, בזכות התמחותה ארוכת שנים של פנינסולה במתן אשראי ללקוחות עסקיים ויכולתה המוכחת בגיוס מקורות מימון מגוונים בהיקפים משמעותיים".

חזי שטרנליכט