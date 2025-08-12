קרן ההשקעות בנדל"ן ריט 1 הציגה ברבעון השני של השנה עלייה של כ-11% ב-NOI (הכנסות תפעוליות נטו) שעמדו על כ-132.5 מיליון שקל, לעומת כ-119.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. זאת לדברי החברה הודות לעלייה ריאלית בהכנסות בכל תחומי הפעילות.
בשורה התחתונה רשמה הקרן רווח נקי של כ-202 מיליון שקל, לעומת כ-38 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. זאת בעיקר בשל שערוך נדל"ן חיובי בהיקף של כ-154 מיליון, שנרשם במהלך הרבעון כחלק מעדכון אומדן תזרימי המזומנים של נכסי החברה.
במבט קדימה, לאור העלייה בפעילות, החליטה החברה לעדכן את תחזיותיה השנתיות כלפי וצפה כעת כי תסיים את 2025 עם NOI של בין 515-520 מיליון שקל, לעומת 498-508 מיליון שקל בתחזית הקודמת בחודש מרץ האחרון. ה-FFO המתואם לשנת 2025 עודכן גם הוא כלפי מעלה לטווח של 355-360 מיליון שקל (כ-1.82-1.85 שקל למניה), לעומת 343-353 מיליון שקל (כ-1.76-1.81 שקל למניה) בתחזית הקודמת. תחזיות החברה העדכניות לשנת 2025 משקפות צמיחה חזויה של כ- 7.5% ב- NOI וכ-4.7% ב- FFO המתואם ביחס לתוצאות בשנת 2024.
"אנחנו מציגים היום תוצאות חזקות לרבעון השני, עם גידול משמעותי בפרמטרים המרכזיים, ובראשם רבעון נוסף של גידול דו-ספרתי ב-NOI מנכסים זהים, שנבע מתרומה מכלל מגזרי הפעילות, נתון המשקף את עוצמת הפורטפוליו המגוון שלנו. לאור התוצאות, עדכנו מעלה את התחזיות שלנו לשנת 2025 ואנו ממשיכים לפעול להשבחה והרחבה של תיק הנכסים", סיכם שמוליק רופא, מנכ"ל ריט 1.
"על אף הסביבה העסקית המאתגרת, ענף הנדל"ן המניב בישראל ממשיך להתאפיין ביציבות, ואנו סבורים כי תמהיל תיק הנכסים של החברה, שהינו מגוון גאוגרפית וסקטוריאלית ושרובו לא משועבד, לצד איתנותה הפיננסית של החברה, יתמכו בהמשך מגמת הצמיחה גם בשנים הקרובות".
איתן גרסטנפלד