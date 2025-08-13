הביטוח הלאומי יביא בחשבון את הקילומטרז' (הנסועה) של רכב בחישוב שוויו, בבואו לקבוע האם בעליו זכאי להשלמת הכנסה. כך קובע בית הדין הארצי לעבודה בהרכב מורחב, בבטלו הלכה משנת 2021. המשמעות: העדפת הצדק הסוציאלי של הזכאים על פני הנוחות החישובית של הביטוח הלאומי, ואפשרות להרחבת מעגל מקבלי הגמלה.

בשנת 2001 קבעה הכנסת, כי מי שבבעלותו רכב - לא יהיה זכאי להשלמת הכנסה. בג"ץ ביטל סעיף זה בשנת 2012, באומרו שמדובר בפגיעה בזכות החוקתית למינימום של קיום אנושי בכבוד. בעקבות זאת תוקן החוק ונקבע שווי רכב, שמעליו לא יהיה הבעלים זכאי להשלמת הכנסה; השווי עומד כיום על 45 אלף שקל.

הקילומטרז' מוריד את השווי

בשנת 2021 קבע בית הדין הארצי את הלכת מלכי, שלפיה שווי הרכב ייקבע רק על פי מחיר המחירון שלו, וכי הקילומטרז' לא יובא בחשבון בקביעת השווי. התוצאה הייתה, שכאשר רכב ישן צבר עשרות ומאות אלפי קילומטרים - עובדה זו לא הובאה בחשבון, גם אם בפועל היא הורידה את שוויו הריאלי אל מתחת לרף המרבי. בית הדין נימק זאת בעיקר בכך שמחיר המחירון הוא דרך פשוטה ואחידה לקביעת השווי.

הביטוח הלאומי דחה את תביעתו של משה טולדנו לקבלת השלמת הכנסה, ובית הדין האיזורי בחיפה דחה את תביעתו, בהסתמך על הלכת מלכי. שווי הרכב נקבע ל-72 אלף שקל, אך בקיזוז הקילומטרז' - הוא היה 41 אלף שקל בלבד, מתחת לרף המרבי. טולדנו ערער לבית הדין הארצי, אשר החליט להפוך את הלכת מלכי. פסק הדין ניתן בידי השופט דורי ספיבק, בהסכמתו של ממלא מקום הנשיא, אילן איטח - אשר כתב את דעת הרוב בהלכת מלכי.

ספיבק אומר, כי ניתן להפוך את ההלכה הקיימת זמן כה קצר לאחר שניתנה, דווקא משום שעברו רק ארבע שנים ולא ניתן לומר שהיא היכתה שורשים בפסיקה, ומשום שהיא ניתנה בדעת רוב בהרכב רגיל ולא בהרכב מורחב. במרכז המחלוקת עומדת הגדרת שווי רכב שנקבעה לאחר פסק הדין בבג"ץ, שלפיה קביעת השווי תיעשה "תוך התחשבות במשתנים המופיעים ברשיון הרכב בלבד". הקילומטרז' מופיע ברישיון, ולדעת ספיבק - בניגוד להלכת מלכי - מדובר בסמכות שהביטוח הלאומי חייב (ולא רק רשאי) להפעיל.

"הערכת שווי נכונה ומדויקת"

ספיבק מסביר, כי לנוכח האפשרות ששלילת הגמלה בשל בעלות על רכב תגרום לפגיעה אסורה בזכות לקיום בכבוד, "ברורה מאליה החשיבות, אף מבחינה חוקתית, לכך שהערכת שווי הרכב תיעשה בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, לבל תישלל לחלוטין - או תצומצם, במקרים אחרים - הזכות של מבוטח לגמלת קיום מינימלי בשל שווי רכב תיאורטי שאינו משקף, במידת הניתן, את שווי הרכב 'הנכון'".

עוד לדבריו, אין מדובר במטלה מינהלית כבדה, שכן הביטוח הלאומי אישר, כי כל שיידרש הוא שמחשביו יבדקו גם את נתון הקילומטרז' ויבצעו התאמת שווי בהתאם למחירון הרכבים המשומשים. הבדיקה תיעשה פעמיים בשנה - ב-1 בינואר וב-1 ביולי - והשינוי ייכנס לתוקפו ב-1.1.26, כדי לאפשר לביטוח הלאומי להתארגן. לפיו, ההסדר יביא להגשמת התכליות של השלמת ההכנסה בצורה מדויקת והוגנת יותר.

איטח, השופטים לאה גליקסמן, סיגל דוידוב-מוטולה ואילן סופר ונציגי הציבור עירית אלטשולר-זמני ושרון קיפר הסכימו עם ספיבק.