סטארט־אפ AI מציע לרכוש את כרום מגוגל במיליארדים
קרב הדפדפנים מגיע לשיא? סטארט־אפ AI מציע לרכוש את כרום מגוגל במיליארדים

הצעת הרכישה מוגשת על רקע דיון משפטי בארה"ב שעשוי לחייב את גוגל למכור את הדפדפן הפופולרי שלה כרום • גם OpenAI הביעה בעבר עניין ברכישה

מיטל וייזברג 19:10
גוגל כרום / אילוסטרציה: Shutterstock, Evan Lorne
חברת הבינה המלאכותית Perplexity הציעה היום (ג') לרכוש את דפדפן החיפוש כרום של גוגל תמורת 34.5 מיליארד דולר, כך לפי הוול סטריט ג'ורנל. הסכום גבוה כמעט פי שניים מהשווי של החברה הצעירה עצמה, המוערך בכ־18 מיליארד דולר. ההצעה מגיעה בעיצומו של הליך משפטי פדרלי שבו נשקלת האפשרות לחייב את גוגל למכור את הדפדפן שלה, על מנת להחליש את כוחה בתחום החיפוש המקוון - על רקע טענות למונופול.

בלעדי | מייסד Waze מקים קרן חדשה להשקעה בחברות שלו וחובר למשקיע מפתיע

לפי פרפלקסיטי, מספר משקיעים, ביניהם קרנות הון סיכון גדולות, כבר הסכימו לממן את העסקה במלואה. עוד לפי הדיווח, הערכות השווי של כרום נעות בין 20 ל־50 מיליארד דולר. כרום, שהושק ב־2008, משרת כיום כ־3.5 מיליארד משתמשים ותופס מעל 60% משוק הדפדפנים העולמי.

לקראת מכירה כפויה?
בשנה שעברה קבע שופט פדרלי כי גוגל החזיקה במונופול בלתי חוקי בתחום החיפוש. בקרוב צפויה הכרעתו בנוגע לצעדי האכיפה, שיכולים לכלול מכירה כפויה של כרום, הגבלת תשלומים עבור קביעת מנוע חיפוש כברירת מחדל, וחובת שיתוף נתונים עם מתחרים.

גוגל מתנגדת למכירה כפויה, ומנכ"ל אלפאבית - החברה האם של גוגל, סונדאר פיצ'אי, העיד כי מהלך כזה יפגע בעסקי החברה, יעכב השקעות בטכנולוגיות חדשות ואף יסכן את אבטחת המשתמשים. עם זאת, זו אינה הפעם הראשונה שחברת בינה מלאכותית מגלה עניין בכרום: באפריל העיד בכיר ב־OpenAI כי החברה תהיה מעוניינת לרכוש את הדפדפן, אם יוחלט על מכירתו במסגרת ההליך המשפטי.

כעת, במכתב ששלחה פרפלקסטי לפיצ'אי צוין כי המהלך "נועד לספק תרופה אנטי־מונופוליסטית לטובת הציבור, באמצעות העברת כרום לידי מפעיל עצמאי ובעל יכולת". כמו כן, פרפלקסטי התחייבה לשמר את פרויקט הקוד הפתוח Chromium, ולהותיר את גוגל כמנוע החיפוש המוגדר כברירת מחדל, עם אפשרות למשתמשים לשנות זאת.