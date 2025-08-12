אורי לוין, ממייסדי ווייז (Waze), אפליקציית הניווט שנמכרה לגוגל ב־1.1 מיליארד דולר לפני 12 שנה, מגייס קרן הון־סיכון חדשה בהיקף של 40 מיליון דולר יחד עם איש קרן הנקו לשעבר פשה רומנובסקי, מי שניהל את ההשקעה של הקרן בחברות כמו לייטריקס, רדיפיין מיט וחברת הסטארט־אפ וסטו שנמצאת במוקד פרשת הונאה שעדיין נחקרת על ידי הרשויות בארה"ב. רומנובסקי, שהיה דירקטור בווסטו ואינו חשוד בפרשה, עזב בשנה שעברה את קרן ההון־סיכון הנקו לאחר התפוצצות הפרשה ולאחר שקודם לכן הגישו נגדו הזמר עומר אדם והמשקיע רן נוסבאום תביעה פרטית על רקע טענתם להטעיית משקיעים בחברת הפודטק אינפארם.

לוין, המתגורר כיום במדריד, הוא יזם סדרתי המגייס הון להשקעה בחברות שלו. גם הקרן החדשה, ששמה "דאבל דאון" (Double Down), מיועדת להשקעה בחברות של לוין ותתמקד בשלב הבוגר - כלומר חברות צמיחה שהצליחו להגיע לרף הכנסות של עשרות מיליוני דולרים וחלקן אף פועלות ברווחיות. שמה של הקרן נובע מהביטוי "דאבל דאון" שמשמעותו הגדלת ההשקעה בתחום מסוים. לגלובס נודע כי חברי הקרן החדשה לא צפויים להצטרף לדירקטוריונים בחברות בעקבות ההשקעה.

השקת הפעילות - לקראת סוף השנה

דאבל דאון, שהיא "קרן הזדמנויות" שגויסה לתמיכה בחברות פורטפוליו קיימות, לא תבצע השקעות בחברות חדשות. עד כה גויסו לה, לפי ההערכה, כ־20 מיליון דולר מהיעד, והשקת פעילותה מתוכננת לקראת סוף השנה. לוין ורומנובסקי אינם פועלים לגייס הון ממוסדיים בישראל, אלא מתמקדים במשקיעים פרטיים ובמשפחות עושר (פמילי אופיס) באירופה, בארה"ב ובדרום אמריקה.

בין החברות המיועדות להשקעת הקרן: פונטרה (לשעבר Feex), מערכת לניהול תוכניות פנסיוניות המיועדת לסוכנים ויועצים פיננסיים בארה"ב - שגייסה לפני שנה וחצי 60 מיליון דולר לפי שווי חברה של 550 מיליון, כך על פי PitchBook; אוברסי (OverSee) ששמה שונה מ"פיירפליי", המספקת לארגונים מערכת העוקבת אחר שינויים במחירי כרטיסי טיסה שנרכשו עבור עובדים ומנהלים - ומבצעת כרטוס מחדש כאשר המחיר יורד. אוברסי עברה אתגרים בשל הקורונה והמלחמה, וכיום היא חברה צומחת.

עוד מיועדות להשקעת הקרן, פלטפורמת התיירות WeSki המרכזת חופשות באתרי סקי ומייצרת כיום הכנסות של מיליוני דולרים - בשוק תיירות הסקי המגלגל 100 מיליארד דולר בשנה; החברות קליני וקאהון המספקות פתרונות מבוססי בינה מלאכותית לענף המרפאות הקליניות; חברת האגריטק סיטרי המספקת מידע מבוסס בינה מלאכותית על תוצרת חקלאית, חברת התוכנה דינמו ואפליקציית החניה פומבה.

לוין כיהן בתחילה כמנכ"ל ווייז עם הקמתה, ומאוחר יותר החליט לוותר על התפקיד לטובת המנכ"ל השכיר נועם ברדין, שניהל אותה עד למכירה הגדולה לגוגל. לאחר מכן שימש כנשיא וזמן קצר לאחר האקזיט עזב את החברה לטובת הקמת חברות עם יזמים צעירים וגיוס הון עבורן. בין השאר היה מהמשקיעים המוקדמים במוביט וחבר הדירקטוריון הראשון בה, בטרם נמכרה לאינטל. לוין מרצה ליזמות באוניברסיטה במדריד, והוא חיבר ספר בנושא יזמות טכנולוגית. לא כל ההשקעות שלו הצליחו - שתיים מהשקעותיו, פיקסטר ואנג'י, נסגרו. מלוין ומרומנובסקי לא התקבלה תגובה.