היזמים דליה מגידו ואודי גלבוע מנפיקים את נאסוס בניו יורק

חברת נאסוס (Nasus) המתחת תרופות במתן כתרסיס דרך האף, הודיעה כי השלימה אמש גיוס של 10 מיליון דולר בבורסה של ניו יורק, לפי שווי של 75 מיליון דולר אחרי הכסף.

ההנפקה זכתה לביקושי יתר ונסגרה בטווח המחירים המבוקש, וזאת לאחר שמהלך ההכנות להנפקה החברה הפחיתה את המחיר בכ-20% והגדילה בהתאם את מספר המניות המונפקות. את ההנפקה הובילו Laidlaw & Company ו-Craft Capital.

מדובר בהנפקה נדירה בתחום הביומד בארה"ב בחודשים האחרונים, לאחר שהמסחר בתחום מאופיין בירידות מ-2021. הנפקות של חברות ישראליות בשוק ההון האמריקאי כמעט ולא ראינו כבר כמה שנים (חריגה היא חברת מינוביה שהתמזגה לשלד בורסאי).

נאסוס הוקמה ב-2019 על ידי ד"ר דליה מגידו (היום סמנכ"ל הפיתוח בחברה) ואודי גלבוע (היום היו"ר), המוכרים לשוק ההון מהחברות אלקוברה וביובלאסט, ומנוהלת על ידי דן טלמן, לשעבר מנכ"ל החברות אטוקס, פארמה טו בי ו-Pain Reform. על פי תשקיף החברה, נכון ליולי 2025 היא מעסיקה רק שני עובדים.

"המוצר שלנו טוב מזה של ARS"

לחברה רישיון לטכנולוגיה המאפשרת מתן של תרופות בתרסיס דרך האף, שיתרונותיה, מלבד עצם החיסכון בזריקות כואבות, הוא בעיקר במהירות הספיגה של החומר. "ספיגה דרך האף היא שניה במהירותה רק לעירוי ישירות לדם", אומר טלמן בשיחה עם "גלובס".

החברה פיתחה תחילה מוצר לטיפול במנת יתר של תרופות אופיואידיות, שוק משמעותי וחשוב בארה"ב, ואפילו הצליחה בניסוי קליני מול המתחרה העיקרית. בתקופת הקורונה, היא מהירה לפתח את המוצר טאפיקס לכיסו פנים האף נגד מעבר של וירוסים. המוצר אושר לשיווק כתכשיר רפואי (ולא כתרופה) במספר מדינות כולל ישראל, אם כי לא בארה"ב. ממוצר זה נרשמו הכנסות של 11 מיליון דולר.

עם סיום הקורונה ודעיכת השוק לטאפיקס, החברה חזרה לפיתוח התרופות אך בשלב זה המוצר המתחרה לטיפול במנת יתר של אופיואידים כבר היה גנרי והשוק נראה פחות מעניין. לעומת זאת, שוק האלרגיה, שגם פה הספיגה של המוצר קריטית, מאופיין במיעוט מתחרים ומחירים שאינם יורדים למרות שהוא גנרי. זהו שוק גדול, של 2 מיליארד דולר רק בארה"ב, כך על פי החברה, וישנה כבר מתחרה אחת שחינכה את השוק בתחום של מתן תרופות דרך האף. זוהי חברת ARS (סימול: SPRY), שנסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 1.64 מיליארד דולר, על בסיס המוצר הזה בלבד.

"אנחנו מאמינים שהמוצר שלנו טוב מזה של ARS", אומר טלמן. "המוצר שלהם הוא תמיסה נוזלית, ואילו שלנו הוא אבקה שבה יש לנו שליטה מלאה גם בגודל וגם בצורה של כל כדורית המרכיבה אותה. אנחנו מגיעים לגודל של בין 3-35 מיקרון. בזכות ההבדל הזה, בעוד המוצר של ARS מתאסף בתחתית האף, שלנו עולה במעלה האף ושם הוא יכול להיספג מהר עוד יותר. גם חיי המדף של המוצר באבקה הם ארוכים יותר".

התחרות העיקרית תהיה מול המוצרים הקיימים, מזרקי האפיפן השולטים בשוק. טלמן: "למזרקים יש כמה חסרונות. למשתמשים וסביבתם ישנו חסם מפני ביצוע הזריקה בזמן חירום. יש מי שלא אוהבים להסתובב עם המזרק בשל גודלו ונוכחותו, בעוד המוצר שלנו קטן יותר ודומה יותר למוצרים לא רפואיים.

החברה סיימה ניסוי קליני של II, וכעת יוצאת לעוד ניסוי של II, בו תבחן את המוצר גם באנשים עם גודש באף (זה לא נדיר אצל אלרגיים), ובמינון כפול. תוצאות ניסוי זה צפויות להתפרסם עד סוף השנה. בצנרת החברה מוצרים למניעת פרכוס וגם לטיפול בבחילות.

איך הרגשתם כשפגשתם משקיעים כחברה ישראלית בתחום הביומד?

טלמן: "זה היה נון אישיו. היצור שלנו לניסויים קליניים הוא בארץ אך היצור המסחרי אינו בארץ. פגשנו כ-40 משקיעים מוסדיים ולא מוסדיים, והנושא כמעט ולא דובר. מעבר לכך, הרגשנו הרבה עניין מצד המשקיעים. קל להסביר את המוצר. כולם יודעים מהי אלרגיה ומכירים את האפיפן גם ברמה האישית וגם המסחרית, והפער בשווי השוק בינינו לבין ARS יצר גם הוא הרבה עניין".

שתי החברות הקודמות של גלבוע ומגידו נסגרו מבלי שהגיעו להצלחות, אבל נראה כי גם זה לא היווה בעיה, שכן בגיוס השתתפו גם משקיעים מן החברות הקודמות.