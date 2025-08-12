חברת סייבר אלמונית מתל אביב נמכרת ב-305 מיליון דולר

חברת סייבר קטנה מתל אביב שמעסיקה 30 עובדים בלבד נמכרת הלילה (ג') לדיג'ינקס (Diginex) הבריטית בתמורה ל-305 מיליון דולר, לאחר שגייסה 15 מיליון דולר בלבד. החברה הישראלית, פיינדינגס (Findings), פיתחה מערכת שסורקת את מערכות הספקים בארגונים בעלי שרשרת אספקה ארוכה ויכולה תוך זמן קצר לאבחן בעיות בתחום הציות (compliance), עמידה בתקנות וחוקים שונים בתחום הסייבר והקיימות. בכיריה אומרים כי המערכת מסוגלת לקצר את תהליך ניהול סיכוני שרשראות האספקה בארגונים גדולים ממספר שבועות - כפי שהדבר נעשה כיום באופן ידני - לעשרים דקות בלבד.

המערכת נמכרת למנהלי אבטחת מידע (CISO) בארגונים, אשר נדרשים לעמוד בתקנות ובכללים מסוימים. מדובר בחברות ביטחוניות, משרדי ממשלה, בנקים ותאגידים תעשייתיים, שמשתמשים במערכת על מנת לבדוק האם הם או הספקים שלהם בכלל עומדים בתקנות וכדי לקבל המלצות לתיקונים שעליהם לעשות.

בשונה מחברות רבות בתחום ניהול הסיכונים לשרשראות אספקה, פיינדינגס פיתחה פלטפורמה שפועלת כמעין שוק דיגיטלי (מרקטפלייס) עבור אפליקציות רבות בצורה שחוסכת את הבדיקה עבור לקוחות רבים. מהרגע שאפליקציה או חברה מסוימת נסרקת באופן קבוע על ידי המערכת שלה, יכולות שותפות חדשות להתחבר אליה במהירות. פיינדינגס הקימה בפלטפורמה שלה רשתות רבות של ספקים שכאלה בתחומי תוכן שונים, כמו ביטחון, תעופה, ממשל, תשתית קריטית ופיננסים, וכך יכולה לגייס במהירות לקוחות נוספים לפי ורטיקל.

שוק תחרותי

החברה הקטנה הצליחה לשמור על פרופיל נמוך בישראל, מבלי לגייס כל שנה עשרות מיליוני דולרים, להתחרות על עובדים עם הצעות שכר גבוהות ומבלי לשלוח הודעות לתקשורת.

הרוכשת, דיג'ינקס, היא חברה בריטית שמתמחה בניתוח סיכונים בתחום הקיימות והקיימות הפיננסית. במילים אחרות, היא מאפשרת ללקוחותיה לוודא שהם עומדים בתנאי הסף של פליטת הפחמן אליהם הם נדרשים ובכך שהם פועלים לפי כללי החשבונאות והניהול התקין. בין השאר, היא מסייעת לחברות לעמוד בכללי הקיימות, הגיוון החברתי, ההכלה והניהול התקין (ESG) שבהן הן מתבקשות לעמוד כדי למשוך משקיעים רלוונטיים. דיג'ינקס חיפשה שותף בתחום של ניהול סיכוני סייבר בשרשראות אספקה וכך מצאה את פיינדינגס, שהוכיחה שהיא יודעת לעבוד במגוון תעשיות וטריטוריות.

בין לקוחותיה ושותפיה של החברה הישראלית: NEC ומיצוי ביפן; בורסות נאסד"ק ולונדון (LSE), הבורסה הדרום אפריקאית ביוהנסבורג; ארגון התעשייה הפולני וממשלת פולין; IBM, ו-ST אנגינירינג בסינגפור;

פיינדינגס פעילה בשוק תחרותי למדי של חברות תוכנה בתחום ניהול סיכונים בשרשראות ערך - כלומר חברות שדורשות ניטור ואבטחה של פעילות ספקים. בהן: פאנורייז ו-ויסקנה הישראליות, ומוצרים של חברות ענק כמו "ריסק ריקון" של מאסטרקארד, SAP ו-S&P. מביניהן, נוקטת פיינדינגס בגישה של פלטפורמת שותפים - מערכת שאליה יכולים להתחבר ספקים, חברות ושותפים טכנולוגים כמו אמזון, גוגל ומיקרוסופט - כדי לעבור תהליך מהיר יותר של ניהול סיכונים או לחלוק בהכנסות מלקוחות בתחום.

הכנסות של מיליוני דולרים

15% מהיקף העסקה, כ-45.7 מיליון דולר, ישולמו לבעלי המניות במזומן, והשאר, כ-260 מיליון דולר יועברו להם במניות דיג'ינקס. בסכום הגדול יתחלקו שני מייסדי החברה - קובי פרידמן ויונתן פרי, שמחזיקים מעל 50% ממניותיה, 30 העובדים והמנהלים שמחזיקים באופציות ובמניות בשווי כ-10% מסך המניות בחברה, והשאר יועבר ברובו למשקיע המרכזית בחברה, קרן הון-סיכון ישראלית-יפנית בשם מג'נטה שגייסה את רוב הונה ביפן ממשקיעים דוגמת תאגיד הענק מיטסוי. מלבדה, יש עוד שני משקיעים פרטיים - ככל הנראה משרדי עושר משפחתיים ("פמילי אופיס") ששמם לא נודע.

הקרן, מג'נטה ונצ'ר פרטנרס (Magenta Venture Partners), הובילה ב-2022 את סיבוב הסיד של החברה בהיקף של כ-5 מיליון דולר. היא הוקמה בידי יוצא קרן גיזה אורי ישראלי ורן לויצקי יחד עם שני שותפים יפניים, וגייסה כ-300 מיליון דולר עד היום. תחילה השקיעה בהשקעות בתחום האוטו-טק - בחברות כמו וואלנס ואוטוטוקס, ובהמשך בחברות בתחום הסייבר, הבינה המלאכותית והתוכנה.

אורי ישראלי / צילום: Magenta Venture Partners

פיינדינגס, שהוקמה ב-2019 במודיעין תחת השם הקודם שלה, "Idrra", ולאחר מכן עברה לרחוב יצחק שדה בתל אביב, מייצרת הכנסות של מיליוני דולרים ועל פי ההערכה חצתה את רף ה-10 מיליון דולר בקצב ההכנסות השנתי (ARR) מארגונים בתחום הממשל, תשתיות קריטיות, ביטחון לאומי, פיננסים, תעשייה וייצור שבבים.

אחד ממייסדי פיינדינגס והמנכ"ל שלה הוא קובי פרידמן, יזם סדרתי שהקים בעברו את קומיליון (Comilion) שגייסה הון משלמה קרמר ומיקי בודאי, אותה מכר ל-Dell-EMC, ובהמשך מכר את חברת קונסיינטה ליעל תוכנה. נוסף על תפקידו בחברה, הוא משמש כחבר במועצת החדשנות של רגולציית הפינטק בניו יורק. היזם הנוסף בפיינדינגס, יונתן פרי, שימש במספר תפקידים בכירים בחברות פינטק מאז 2011.