דוחות סלקום: הרווח הנקי עלה ב-16%, מספר המנויים גדל

חברת התקשורת סלקום סיימה את הרבעון השני של השנה עם ירידה קלה בהכנסות, אך שיפור ברווחיות הגולמית והתפעולית הביא לעלייה של כ-16% ברווח הנקי. במהלך הרבעון נהנתה החברה מצמיחה בכמות המנויים בכלל תחומי פעילותה.

● פורמולה תרשום רווח ענק: מוכרת את סאפיינס לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר

● טייקוני התקשורת החדשים: בעלי השליטה בבזק, פרטנר וסלקום הרוויחו מאות מיליונים

הכנסות החברה ברבעון השני עמדו על כ-1.05 מיליארד שקל, קיטון של כ-5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נבע בעיקר מירידה בהכנסות דמי קישור גומלין (תשלום המועבר בין חברות התקשורת על שיחות), אשר קוזז חלקית מגידול בהכנסות שוטפות של חבילות סלולר וכן מגידול בהכנסות המגזר הנייח מאינטרנט וטלוויזיה.

הרווח הנקי עלה בשיעור דו ספרתי

בשורה התחתונה דיווחה החברה על רווח נקי של כ-64 מיליון שקל, עלייה של 16.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. זאת בין היתר הודות לשיפור ברווחיות הגולמית שנבעה מירידה בתעריף דמי קישור גומלין וירידה בעלות ציוד קצה.

במהלך הרבעון גדל במעט מספר מנויי הסלולר של החברה אשר עמד על כ-3.6 מיליון. ההכנסה החודשית הממוצעת (ARPU) ללקוח (בנטרול דמי קש"ג) עמדה על כ-38.2 שקל, עלייה של כ-50 אגורות ביחס לרבעון הקודם.

מספר מנויי תשתית אינטרנט עלה במהלך הרבעון בכ-3,000 ועמד על כ-384 אלף לקוחות. מספר מנויי הסיבים עלה בכ-7,000 לקוחות ועמד על כ-341 אלף. ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוחות האינטרנט עלתה בכ-1 שקל ועמדה על 98.9 שקל. במקביל, מספר מנויי הטלוויזיה חווה גם כן עלייה קלה של כ-2,000 לקוחות ועמד בסוף הרבעון על כ-275 אלף משתמשים.

אלי אדדי, מנכ"ל סלקום: "סלקום מסכמת את הרבעון השני של 2025 עם הרווח הנקי הרבעוני הגבוה ביותר בעשור האחרון, תזרים מזומנים חזק במיוחד והמשך צמצום החוב וזאת חרף ההשפעות המלחמה. כל אלה הביאו בשבוע שעבר למהלך חשוב של העלאת דירוג החברה על ידי מעלות, לגבוה ביותר ב-13 השנים האחרונות, תוצר של האסטרטגיה העסקית שאנו מיישמים בשנה האחרונה".