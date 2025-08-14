משקיעי נדל"ן יקבלו פיצוי על הטילים מאיראן. כך זה יעבוד

החל מהיום, משכירי דירות שנפגעו במסגרת המערכה מול איראן - מלחמת "עם כלביא" - יוכלו להגיש תביעה לפיצוי בגין אובדן הכנסות משכר דירה. בעלי דירות שעומדים בתנאים לקבלת הפיצויים יהיו זכאים לסכום חודשי השווה לשכר הדירה האחרון ששולם עבור הנכס, למשך תקופת השיקום כפי שהוגדרה על-ידי קרן הפיצויים.

קרן הפיצויים מס רכוש ברשות המסים פתחה היום (ה') את המערכת המקוונת להגשת תביעות בגין אובדן הכנסות משכר דירה בשל נזק ישיר שנגרם כתוצאה ממתקפות טילים של איראן במהלך מבצע "עם כלביא".

לפיצויים זכאים בעלי דירות פרטיים (לא עסקים), אשר בבעלותם דירות מגורים או נכסים מסחריים (מחסן, חנות וכו') אשר נפגעו כתוצאה מהלחימה ועונות על מספר קרטריונים, בהם הדרישה המרכזית כי הדירה הייתה מושכרת ביום שקרה הנזק או בשלושת החודשים שקדמו ליום הנזק.

בין התנאים הנוספים: הדרישה שבשל נזק המלחמה לא ניתן להשתמש בדירה לתקופה של חודש לפחות, והוכח לקרן הפיצויים כי לא שולם שכר הדירה לבעלים בשל תקופת השיקום.

איך מקבלים את הפיצוי?

על-מנת לקבל את הפיצויים, על בעלי הדירות להיכנס למערכת המקוונת, להזדהות ולאחר מכן למלא את הפרטים בטופס המקוון ולצרף את המסמכים הדרושים. את התביעה יש להגיש לא יאוחר מ-3 חודשים מיום קרות הנזק.

במקביל לפיצוי בגין אובדן הכנסות משכר דירה, קרן הפיצויים מממנת דיור חלופי לדיירים שגרו בדירות שנפגעו מהמלחמה, בתנאי שהם ממשיכים לשלם שכר דירה עבור הדירה שנפגעה. ככל שהדייר ממשיך לשלם שכר דירה ומקבל דיור חלופי, בעל הדירה לא זכאי לפיצויים בגין אובדן הכנסות משכר דירה.

בעלי דירות שהם עסקים זכאים לפיצויים בגין אובדן הכנסות לעסק משכר דירה במסגרת הפיצויים הניתנים כבר לעסקים, במסלול "הוצאות מזכות" למבצע "עם כלביא". במסלול זה זכאים כל העסקים בארץ, שמחזור העסקאות שלהם גבוה מ-12 אלף שקל ונמוך מ-400 מיליון שקל, לפיצויים עבור החודשים מאי-יוני 2025 - בעוד שעסקים שנפגעו ישירות מירי טילים זכאים לפיצויים עד ל-6 חודשים מיום קרות הנזק.

החוק לא נתן מענה למשכירים

במהלך שבוע המלחמה מול איראן נפגעו מבנים רבים ברחבי הארץ, שבעקבותיהם הוגשו 52 אלף תביעות לרשות המסים לפיצויים בגין נזקים לרכוש בעקבות פגיעת ישירות מטילים.

על-פי חוק, המדינה אחראית לפצות את הניזוקים, לדאוג לדיור חלופי למפונים ולהעביר לבעלי דירות שפונו או משכירי הדירות שפונו שכר דירה או מדור חלופי. ואולם החוק לא נתן מענה למשכירי דירות שהדיירים שלהם פונו והחליטו לנתק מהם את הקשר החוזי.

על-פי חוק מס רכוש, משכיר דירה שנפגעה מפעולות מלחמה או איבה אינו זכאי לפיצוי בגין אובדן שכירות כתוצאה מהנזק, למעט ביישוב ספר. כלומר: הפיצוי ניתן רק למשכירים, ובעלי הדירות שנותרו ללא שוכרים נותרו גם ללא פיצויים על אובדן ההכנסה.

באוצר וברשות המסים לא התעלמו מהבעיה והחלו בדיונים כיצד נכון לשפות את המשכירים על אובדן ההכנסות, וזמן קצר לאחר תום המלחמה הודיע משרד האוצר כי מגובש מתווה לפיצוי המשכירים. מתווה זה פורסם כאמור היום.