העליון: בורר יכול לקבוע האם למנוח הייתה ידועה בציבור

בורר בסכסוך בין יורשים מוסמך להכריע, לצורך חלוקת העיזבון, האם לנפטר/ת היה/הייתה ידוע/ה בציבור - כך קבע היום (ה') שופט בית המשפט העליון, דוד מינץ. משמעות הפסיקה היא הקלה וזירוז של ההליך, שכן לא יהיה צורך לפצל בין ניהול הבוררות על אופן חלוקת העיזבון - לבין הליך משפטי נפרד לגבי קיומו של ידוע בציבור.

סעיף 55 לחוק הירושה קובע: "איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם, ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר - רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על-פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש". השאלה הייתה סמכותו של בורר להכריע לגבי יישומו של סעיף זה.

מינץ מזכיר כי "הצדדים להסכם בוררות קובעים את היקף סמכותו של הבורר, וסעיף 1 לחוק הבוררות קובע כי 'הסכם בוררות' הוא 'הסכם בכתב למסור לבוררות סכסוך שנתגלע בין צדדים להסכם או שעשוי להתגלע ביניהם בעתיד, בין שנקוב בהסכם שמו של בורר ובין אם לאו'. על פניו סעיף זה אינו כולל הגבלה על הנושא המועבר לבוררות. אלא שסעיף 3 לחוק הבוררות מוסיף וקובע כאמור כי 'אין תוקף להסכם בוררות בעניין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים'".

לעודד העברה לבוררות

לאורך השנים דן בית המשפט העליון פעמים רבות בשאלה מהו "עניין שאינו יכול לשמש נושא להסכם" בוררות, ומינץ מונה שורה של נושאים כאלה. "מעמדו של אדם כידוע בציבור אינה קביעת סטטוס אלא בגדר תיאור של מצב עובדתי", הוא אומר.

לדבריו, "על פניו הסמכת בורר להכריע בשאלה זו לא תפגע בתכלית החקיקתית של סעיף 55 לחוק הירושה, שהיא השוואת מעמדו של בן זוג ידוע בציבור למעמדו של בן זוג נשוי".

מינץ מזכיר כי "נטיית המחוקק היא לעודד את המגמה של העברת סכסוכים לבוררות, והמסקנה האמורה אך מתיישבת עם מגמה זו ומגשימה אותה".

סכסוך ממושך

פסק הדין ניתן בגלגול שלישי, אחרי בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה ובית המשפט המחוזי מרכז (שהערעור על פסיקתו התקבל בידי מינץ), במסגרת סכסוך ממושך בין חמשת ילדיו של מנוח לבין בת זוגו לשעבר והוריו.

השופטת בדימוס נחמה מוניץ קבעה בפסק בוררות כי לבת הזוג אין מעמד של ידועה בציבור, ומינץ אימץ עמדה זו. השופטים יעל וילנר ואלכס שטיין הסכימו עם מינץ.

בת הזוג לשעבר חויבה בתשלום הוצאות בסך 30 אלף שקל. את הצדדים ייצגו עורכי הדין דניאל אלטמן, יהודית מייזלס, עינת גריכטר ומרדכי נבון.