ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות קצב האינפלציה השנתי ירד ל-3.1%; מחירי הדירות ממשיכים לרדת
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מדד המחירים לצרכן

קצב האינפלציה השנתי ירד ביולי ל-3.1%; מחירי הדירות יורדים חודש רביעי ברציפות

האינפלציה עלתה בחודש יולי ב-0.4%, בהתאם לצפי בשוק • השכירות והתחבורה הובילו את העליות • מחירי הדירות ירדו ב-0.5% ומחוז תל אביב בלט בירידות

שירות גלובס 14:00
אינפלציה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי
אינפלציה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחודש יולי 2025, בהשוואה לחודש יוני 2025.
בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2025 לעומת יולי 2024), מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.1%. האינפלציה אמנם ירדה מעט, אך היא עומדת סביב הגבול העליון של יעד האינפלציה של בנק ישראל (1%־3%).

טור סופ"ש | שוק הדיור שינה מומנטום - אז למה 5,844 ישראלים קנו דירה ביוני?
"גם שומרי הסף כשלו": כך נפלו כמאה ישראלים בתרמית מניות והפסידו 20 מיליון שקל

בשוק לא הייתה ממש תמימות דעים לגבי הציפיות לאינפלציה בחודש יולי - וההערכות נעו בטווח שבין 0.25% ל־0.5%. טווח זה עשוי להעמיד את האינפלציה השנתית (ב־12 החודשים האחרונים) על 2.95%־3.2% - ירידה מהשיעור הנוכחי (3.3%).

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תחבורה שעלה ב-1.6%, תרבות ובידור שעלה ב-1.3% ודיור שעלה ב-1.1%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: הלבשה והנעלה שירד ב-4.2%, ירקות ופירות טריים שירדו ב-0.9% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.4%.

מחירי הדירות יורדים אך גבוהים לעומת השנה שעברה

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי-יוני 2025, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל-מאי 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.5%. מדובר בחודש רביעי רצוף של ירידות. עם זאת, מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה מאי- יוני 2025 לעומת מאי - יוני 2024, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-2.5%.

לפי מחוזות, בחודשים מאי-יוני 2025, לעומת אפריל-מאי 2025, נרשמו שינויי מחירים הבאים: ירושלים (0.1%-), צפון (0.4%), חיפה (0.7%), מרכז (0.9%-), תל אביב (1.3%-) ודרום (0.1%).

צילום: הלמ''ס
 צילום: הלמ''ס

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי - יוני 2025, לעומת אפריל - מאי 2025, נמצא כי מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.5%. מכלל העסקאות של דירות חדשות, שיעור העסקאות במסגרת תמיכה ממשלתית ירד מ-30.2% בתקופה הקודמת (אפריל - מאי 2025) ל-29.5% בתקופה הנוכחית.

שכר דירה

בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.6% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 5.4%.

מדד מחירי תשומות הבנייה ממשיך לעלות

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש יולי 2025 ב-0.1% והגיע ל-138.7 נקודות לעומת 138.6 נקודות בחודש קודם. מתחילת השנה עלה מדד זה ב-3.8%. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה נותר ללא שינוי.

ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2025 לעומת יולי 2024) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-5.3% בשל העליה במחירי שכר העבודה ב-9.9% וחומרים ומוצרים ב-2.2%.
מדד מחירי חומרים ומוצרים ירד בחודש יולי 2025 ב-0.1% .

מבין החומרים והמוצרים ירדו במיוחד מחירי אבן (ב-1.8%), אריחי קיר ורצפה וברזל לבנייה (ב-1.6% כל אחד), חומרי מחצבה אחרים, רשתות ברזל ועץ לבנייה (ב-1.4% כל אחד) ושיש ב-0.9%. לעומת זאת, עלו מחירי מוצרים למיזוג אויר (ב-4.4%), מוצרים לאיטום (ב-2.5%) וטיט (ב-1.0%).

מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.3% בחודש יולי 2025.