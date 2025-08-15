מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחודש יולי 2025, בהשוואה לחודש יוני 2025.

בשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2025 לעומת יולי 2024), מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.1%. האינפלציה אמנם ירדה מעט, אך היא עומדת סביב הגבול העליון של יעד האינפלציה של בנק ישראל (1%־3%).

בשוק לא הייתה ממש תמימות דעים לגבי הציפיות לאינפלציה בחודש יולי - וההערכות נעו בטווח שבין 0.25% ל־0.5%. טווח זה עשוי להעמיד את האינפלציה השנתית (ב־12 החודשים האחרונים) על 2.95%־3.2% - ירידה מהשיעור הנוכחי (3.3%).

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תחבורה שעלה ב-1.6%, תרבות ובידור שעלה ב-1.3% ודיור שעלה ב-1.1%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: הלבשה והנעלה שירד ב-4.2%, ירקות ופירות טריים שירדו ב-0.9% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.4%.

מחירי הדירות יורדים אך גבוהים לעומת השנה שעברה

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי-יוני 2025, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל-מאי 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.5%. מדובר בחודש רביעי רצוף של ירידות. עם זאת, מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה מאי- יוני 2025 לעומת מאי - יוני 2024, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-2.5%.

לפי מחוזות, בחודשים מאי-יוני 2025, לעומת אפריל-מאי 2025, נרשמו שינויי מחירים הבאים: ירושלים (0.1%-), צפון (0.4%), חיפה (0.7%), מרכז (0.9%-), תל אביב (1.3%-) ודרום (0.1%).

צילום: הלמ''ס

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי - יוני 2025, לעומת אפריל - מאי 2025, נמצא כי מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.5%. מכלל העסקאות של דירות חדשות, שיעור העסקאות במסגרת תמיכה ממשלתית ירד מ-30.2% בתקופה הקודמת (אפריל - מאי 2025) ל-29.5% בתקופה הנוכחית.

שכר דירה

בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.6% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 5.4%.

מדד מחירי תשומות הבנייה ממשיך לעלות

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש יולי 2025 ב-0.1% והגיע ל-138.7 נקודות לעומת 138.6 נקודות בחודש קודם. מתחילת השנה עלה מדד זה ב-3.8%. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה נותר ללא שינוי.

ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2025 לעומת יולי 2024) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-5.3% בשל העליה במחירי שכר העבודה ב-9.9% וחומרים ומוצרים ב-2.2%.

מדד מחירי חומרים ומוצרים ירד בחודש יולי 2025 ב-0.1% .

מבין החומרים והמוצרים ירדו במיוחד מחירי אבן (ב-1.8%), אריחי קיר ורצפה וברזל לבנייה (ב-1.6% כל אחד), חומרי מחצבה אחרים, רשתות ברזל ועץ לבנייה (ב-1.4% כל אחד) ושיש ב-0.9%. לעומת זאת, עלו מחירי מוצרים למיזוג אויר (ב-4.4%), מוצרים לאיטום (ב-2.5%) וטיט (ב-1.0%).

מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.3% בחודש יולי 2025.