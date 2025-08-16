עדכונים שוטפים

08:10- מסמך הבכירים שהועבר לרה"מ: חמאס מוכן כעת ל"עסקה חלקית"

גורמי מקצוע בכירים המעורים במשא ומתן העבירו שלשום (חמישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו מסמך הקובע כי חמאס שינה גישה ביחס לעמדות שהציג לפני שלושה שבועות ושהביאו לקריסת השיחות, כך לפי שני בכירים שקראו את המסמך. המסמך מכיל הערכה לפיה ארגון הטרור שינה את עמדתו ומעוניין להגיע כעת ל"עסקה חלקית" לשחרור חטופים והפסקת אש בעזה.



הבכירים הישראלים ציינו כי המסמך החדש קובע שחמאס שינה גישה ביחס לעמדות שהציג בתגובתו למתווכות לפני כשלושה שבועות ושהביאה לפיצוץ השיחות ומעוניין כעת לחזור למו"מ כדי להגיע ל"עסקה חלקית" בהתאם למתווה וויטקוף שכולל שחרור של 10 חטופים חיים ו-18 חטופים חללים בתמורה ל-60 ימי הפסקת אש ושחרור אסירים פלסטינים.

לקריאת הכתבה המלאה ב-N12

08:00- הקלטות חליוה נחשפות

ראש אמ"ן אהרון חליוה הסיק ימים לפני 7 באוקטובר, שוב, שחמאס מורתע. את העובדה הזאת ופרטים נוספים, חשף חליוה בשיחות שקיים לאחרונה. "לא אני הבאתי כסף קטארי", הוא עוקץ, וקורא להנהגה לקחת אחריות ולהתפטר - וגם מגיב לשמועות על הבילוי הלילי שלו בין 6 ל-7 באוקטובר.

חליוה מדבר בהקלטות הללו, שנחשפו לראשונה ב"אולפן שישי", גם על מידת האחריות ‫האישית של הרמטכ"ל לשעבר: "מה נראה לך, הרצי רשלן? הרצי לא אדם רשלן. הרצי הוא אדם פרנואיד. ‫אני מכיר את הרצי כשהוא היה כזה קטן, ‫הוא פרנואיד אלוהים ישמור".

ואם להרצי הלוי הוא קורא פרנואיד, תראו מה הוא אומר ‫על ראש הממשלה בנימין נתניהו: "הוא בן אדם מקשיב, הוא בן אדם קורא, ‫ואפשר גם להגיד שהוא בן אדם ‫מאוד פחדן - בסוף במבחן התוצאה נכשל". ‫והוא גם מדבר, כמובן, על השמועות איפה ועם מי ‫הוא היה בלילה שלפני: "‫היו שמועות שהייתי בלילה ‫עם קרן פלס . ‫לא הייתי שיכור, ‫אני בחיים לא שותה אלכוהול".

לקריאת הכתבה המלאה ב-N12

06:31- דובר צה"ל: ההתרעה שהופעלה בנחל עוז - בשל זיהוי שווא

06:20- צבע אדום בנחל עוז

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12