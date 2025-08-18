המגעים מול ארה"ב והצפי שרה"מ יאשר תוכניות פעולה

עדכונים שוטפים

02:03 - דיווחים ערביים: חיל האוויר תוקף בשעה זו במרכז רצועת עזה ובצפונה

00:20 - כטב"ם צה"לי נפל במהלך היממה האחרונה באזור קריית שמונה בעקבות תקלה טכנית. דובר צה"ל הודיע כי הכלי נאסף על ידי כוחות הביטחון, וכי לא נגרם נזק ולא היו נפגעים באירוע



00:12 - התוכנית לכיבוש עזה - והמגעים לעסקה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, משדר נחישות בכל הנוגע להשתלטות על רצועת עזה: כבר השבוע הוא צפוי לאשר את התוכניות המבצעיות, ויש אף היערכות לנסות ולכנס את הקבינט לקראת סוף השבוע.

דבר משמעותי נוסף: מלשכת ראש הממשלה יצאה שלשום הודעה ולפיה מבחינת ישראל שחרור חטופים ייעשה בפעימה אחת, אך מבחינת הסמנטיקה חסרונה של מילה אחת בולט בהודעה - וזו המילה "רק".

גורמים בסביבת ראש הממשלה אומרים שאם תהיה התגמשות מצד חמאס ואפשרות לעסקה מדורגת זה יובא להכרעת הקבינט, שם הצעה כזו עשויה לזכות ברוב. המתווכות מאותתות שיש אפשרות כזו. לקריאת הכתבה.

23:14 - בסביבת סמוטריץ' מוטרדים מאוד הערב בעקבות פגישה של השר עם ראש הממשלה בנושא המלחמה בעזה. השר ניסה להבין מראש הממשלה אם ירדה מהפרק עסקה חלקית שתעצור שוב את המלחמה והתרשם שראש הממשלה לא הוריד את האפשרות מהפרק.

מבחינת סמוטריץ' כל האיומים על כיבוש עזה חסרי משמעות אם כל המטרה היא להחזיר את חמאס לעסקה חלקית שתעצור שוב את המלחמה באמצע, תשחק שוב את המילואים, תמרח עוד חודשים רבים, תפקיר מחצית מהחטופים ועלולה להביא לסיום המלחמה ללא הכרעת חמאס

פורסם לראשונה ב-N12.