שר האוצר חתם: הדרך לתשלום מס המטרו נסללה

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', חתם היום (ב') על תקנות המסדירות את אופן הגבייה של מס השבחת המטרו, שיחול על בעלי מקרקעין בקרבת התחנות ותפקידו לממן את בנייתו ופיתוחו של הפרויקט.

● הדיירים מחכים שנים לפינוי ובינוי, ואז רגע לפני ההריסה הוא נעצר

● שוק היוקרה עולה, מעמד הביניים נוטש: מאחורי מדד מחירי הדיור

בהתאם לחוק המטרו, תנאי מקדים למימוש זכויות במקרקעין במתחמים שהוגדרו בתמ"א 70 כמושפעים מהמיזם, הוא תשלום מס שגובהו נגזר משומת ההשבחה שנקבעת על ידי הוועדה המקומית שבתחומה נמצא המקרקעין.

התקנות שאושרו היום קובעות, כי הגורם המוסמך לאשר כי בעל מקרקעין שילם את המס יהיה רשות המסים. וללא אישור זה, בעל המקרקעין לא יהיה רשאי לשנות את הרישום בטאבו ולא יהיה רשאי להוציא היתר בניה.

בנוסף, שר האוצר חתם על נוסח ההודעה שהרשות המקומית תשלח לחייב במס. רשות המסים תוציא בהמשך הודעה על פתיחתה של המערכת הדיגיטלית לתשלום המס באתר רשות המסים.

היטל ההשבחה המוגדל לטובת המטרו אושר כבר בחלקו הראשון של חוק המטרו שהועבר ב־2022 ונכנס לתוקף ב־2023, והוא כולל היטל על תוכניות שהופקדו החל משנת כניסתו לתוקף. בשנה הקרובה מסים הקשורים במטרו כבר צפויים להיכנס לקופת המדינה.

חלקים מפרויקט המטרו בשלבי הבשלה

תיקון חוק שאושר בכנסת בחודש שעבר היווה שלב מרכזי בדרך להקמת מטרו גוש דן, פרויקט התשתית הגדול ביותר שנעשה בישראל עד היום. חוק המטרו מגדיר את המסגרת החוקית של מיזם הקמת הרכבת התחתית בגוש דן, המתוכננת לפעול בשלושה קווים לאורך כ־150 ק"מ ולעבור ב־24 רשויות שונות עם 109 תחנות.

החוק אושר באופן חלקי בשנת 2021 וכלל ארבעה פרקים. התיקון לחוק הוסיף פרק חמישי, וכעת הוא כולל את הפרקים הללו: פרק א' - הגדרות כלליות; פרק ב' - קידום מיזם המטרו; פרק ג' - מימון ופיתוח מיזם המטרו; פרק ד' - פעילות גורם מוסמך לקידום מיזם המטרו (במקור כותרתו הייתה "הוראות שונות"); פרק ה' - הוראות מיוחדות להסרת חסמים לשם קידום מיזם המטרו.

השינוי המשמעותי שנכלל בתיקון הוא הפחתת מס השבחת המטרו. יזמים רבים טענו לאורך הדרך כי היטלי ההשבחה בתוואי המטרו, שהוחלו מראשית 2023 ומסתכמים ב־75%, גבוהים מדי וגורמים הלכה למעשה לקיפאון בפיתוח לאורך התוואי, ששטחו כ־18 אלף דונמים (על פני הקרקע, לאורך הקווים המתוכננים). בתום דיונים רבים בנושא הזה ספציפית, סוכם כי מס השבחת המטרו ירד עד לסוף שנת 2030 ב־15% ויעמוד על 60%. לאחר מכן הוא יעמוד על 72% באופן קבוע.

החתימה על התקנות מאפשרת את תחילת הפעלת החוק, ואולם חלקים אחרים בפרויקט המטרו עוד נמצאים בשלבי הבשלה שונים, בהם התכנון הסופי של חלק מהקווים.

בממשלה הבטיחו את פתיחתו של המטרו בהדרגה מהשנים 2032-2034, אך מנכ"ל נת"ע היוצא חיים גליק העריך באחרונה כי הפרויקט לא יצא לדרך לפני 2040.