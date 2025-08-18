הרצוג מחק קנסות של 23 חללי העוטף ומסיבת ה"נובה"

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, מחק אשתקד קנסות של 23 חללי עוטף עזה ומסיבת ה"נובה", בסכומים שבין 250 שקל ל-20 אלף שקל כל אחד. מדובר בחנינות שניתנו על-פי המלצת מחלקת החנינות במשרד המשפטים, בעקבות פנייתו של מנהל רשות האכיפה והגבייה, אורי ולרשטיין - כך מסרה היום (ב') המחלקה, בראשות עו"ד לימור גולדנברג-חדד, בדוח שלה לשנת 2024.

אשתקד פתחה המחלקה 1,630 תיקים - עלייה של 23% לעומת 2023, שגם בה נרשמה עלייה לאחר שלוש שנים רצופות של ירידות. 48% מהבקשות היו למחיקת רישום פלילי ותעבורתי, ו-38% מהן נענו בחיוב; 16% היו להקלה בעונשי מאסר, ורק 10% מהן התקבלו; ואילו 14% היו להקלה בתשלום קנסות, ומתוכן התקבלו 94%.

המחלקה העבירה אשתקד לנשיא הרצוג 1,563 חוות-דעת, עלייה של 28% לעומת השנה הקודמת. שיעור חוות-הדעת החיוביות עלה מ-34% ל-38%, בין היתר בשל מתווים מיוחדים שהופעלו על רקע מלחמת "חרבות ברזל" (מתווה ייחודי לנפגעי המלחמה, מתווה למשרתי מילואים והארכת מתווה החנינות שנקבע ליום העצמאות ה-75).

אשתקד הוגשו 287 בקשות חנינה על רקע המלחמה, 41% מתוכן - בקשות להקלה בעונשי קנסות ו-38% - בקשותך לקיצור או מחיקה של תקופת רישום פלילי. 96% מהבקשות בנושא הקנסות התקבלו, כאשר נמחקו או ניתנו הקלות בחובות שנעו בין מאות שקלים למאות אלפי שקלים.

בנוגע לקנסות של החללים מציינת המחלקה כי היא טיפלה בהם מיוזמתה וללא פנייה של משפחותיהם.

בין המקרים האחרים המצוינים בדוח:

● חייל מילואים נקנס ערב המלחמה ב-3,000 שקל על נהיגה במהירות מופרזת, והקנס עלה ב-50% בזמן שירותו, מאחר שלא התפנה לשלם אותו. הרצוג מחק את הקנס כולו.

● הרצוג ביטל קנס על מהירות מופרזת שניתן לאם לחמישה ילדים אשר פונתה מביתה, ובשל כך קיבלה את ההודעה עליו באיחור ניכר.

● צעיר ששרד את ה"נובה" והוכר כנפגע פעולות איבה עם פוסט-טראומה, קיבל פטור מיתרת חובו בגין קנסות פליליים ודוחות תעבורה.

● דרוזי ששירת בצה"ל ושבניו משרתים גם הם, צבר קנס של 500 אלף שקל בשל עבירות בנייה. מאחר שמדובר בקרקע שעליה אמורה לחול תוכנית שתאפשר את הבנייה, ולאור נסיבותיו של האיש, הקנס הופחת במחצית ונפרס לתשלומים רבים.