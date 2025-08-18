הפרקליטות: הסנגורים לא צריכים לדבר עם נתניהו על תוספת הימים

סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אינם צריכים לשוחח עימו כדי להביא לידיעתו את החלטת השופטים, ולפיה מתחילת נובמבר יתקיימו ארבעה ימי דיונים בשבוע במשפטו, כשמתוכם יהיה עליו להעיד בשלושה. זאת, מאחר ש"הדבר זכה לתהודה ציבורית רבה" - כך אומר היום (ב') פרקליט מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד יוני תדמור.

הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים את תגובתה לבקשת ההגנה, בראשות עו"ד עמית חדד, לאשר לה לשוחח עם נתניהו על השלכות ההחלטה. מאחר שנתניהו מצוי בעיצומה של החקירה הנגדית במשפטו, אסור לסנגוריו לשוחח עימו אלא באישור בית המשפט. הפרקליטות טוענת כי הנימוקים המועלים בבקשה אינם מצדיקים מתן היתר שכזה, ובוודאי שלא היתר לפגישה בין נתניהו לחדד.

לדברי תדמור, כל נימוקיו של חדד נוגעים לענייניו-שלו ולא לענייניו של נתניהו, ולכן אין צורך בשיח ביניהם. חדד גם אינו צריך ליידע את נתניהו שלא יוכל להמשיך לייצג איתו אם ההחלטה תעמוד בעינה, שכן כאמור ההחלטה פורסמה ברבים.

בנוגע לבקשתו של חדד לשוחח עם נתניהו "לעניין ניהול הגנתו בכלל", אומר תדמור כי "מובן שאין מקום לאפשר שיח כזה במהלך חקירה נגדית, שכן שיח על תוכן הגנת הנאשם עלול להביא באופן אינהרנטי לשיבוש".

לבסוף אומר תדמור כי הפרקליטות תתייחס לנימוקיו של חדד לגבי אופן שמיעת התיק, אם יגיש בקשה רלוונטית.

חדד רמז בבקשה שהגיש בשבוע שעבר כי הוא עלול לבקש להשתחרר מייצוגו של נתניהו, אם הוספת ימי הדיון והעדות תעמוד בעינה, שכן לדבריו מדובר בפגיעה קשה ביכולתו להגן על מרשו. התפטרות מייצוג נאשם מצריכה את אישור בית המשפט, הניתן רק במקרים נדירים ואם השתכנע שהמשפט לא יתעכב - ולכן קלושים הסיכויים שבית המשפט ייענה לבקשה כזאת של חדד.

*** חזקת החפות: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.