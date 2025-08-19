עדכונים שוטפים

00:15 - בשארה בחבח, המשמש כמתווך בין חמאס לארה"ב לצד סטיב ויטקוף: "תושבי עזה, המאמצים המצריים-קטאריים הובילו לכך שחמאס קיבל את הצעת וויטקוף עם תיקונים קלים. המתווכות ממתינות כעת לתשובת ישראל להצעה הזו. אנחנו מקווים שהמאמצים האלה יבשילו להפסקת אש שתוביל לסיום המלחמה"

00:08 - חמאס הסכים עקרונית, ישראל בוחנת: כך נראית העסקה האפשרית

לאחר שהארגון השיב בחיוב לעסקה חלקית, מתפרסמים בתקשורת הערבית הפרטים של המתווה המסתמן בין ישראל לחמאס. ההצעה שמונחת על הפרק כוללת הפסקת אש בת חודשיים, נסיגה הדרגתית של צה"ל מאזורים מאוכלסים, שחרור נרחב של אסירים פלסטינים והכנסת סיוע הומניטרי משמעותי לרצועה. לכתבה המלאה

23:20 - קצין לוחם נפצע בינוני ולוחם נוסף נפצע קל מוקדם יותר היום בקרב בצפון רצועת עזה. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו

23:18 - בכיר חמאס טאהר א-נונו נשאל על היום שאחרי ולגבי האפשרות של פירוז עזה והשיב בהתחמקות: "כשאנחנו מדברים על היום שאחרי, בוודאי שכל הנקודות יידונו. אבל יש נקודה חשובה: לא נפקיר את עזה להיות קורבן או בת ערובה בידי מי שירצה לפגוע בה או לנצל אותה"

22:58 - בכיר חמאס טאהר א-נונו התייחס לערבויות במתווה שעל הפרק: "יש ערבויות כלולות בהסכם שאליו הסכמנו, הן בסעיף הראשון שלו והן בסעיפים נוספים. יש ערבויות אמריקאיות להסכם, ויש גם ערבויות של הקהילה הבינלאומית להמשך הפסקת האש - כל עוד נמשכים המשא-ומתן והמאמצים לסיום מוחלט של המלחמה"

22:30 - בכיר חמאס טאהר א-נונו בראיון לערוץ אל-ערבי הקטארי: "שלוש הנקודות שנידונו הן - מספר האסירים, נקודות הנסיגה הישראלית והסיוע. אפשר לומר שההצעה של המתווכות שהוצגה נמצאת באמצע בין העמדה שאנחנו הצגנו לבין העמדה הישראלית שהועברה בעל-פה לפני כשבועיים או יותר"

