"אנחנו רוצים לסיים את המלחמה... אנחנו רוצים לסיים אותה בצורה טובה (לכל הצדדים). אנחנו נעבוד עם אוקראינה ועם נציגי המדינות הנכבדות שהגיעו לכאן, ואם נגיע להסכם שלום אז הוא יהיה לטווח ארוך", כך אמר הערב (שעון ישראל) נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בפתח פגישתו עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי בבית הלבן. הצדדים לא הפגינו עמדות חדשות, אבל הדינמיקה והאווירה היו שונות מהותית מהפיצוץ התקשורתי שאירע בפעם הקודמת שזלנסקי התארח בבית הלבן, לפני חמישה חודשים.

"אני אוהב את העם האוקראיני. אני אוהב את העם הרוסי. אני רוצה לגמור את המלחמה", אמר טראמפ. הנשיא האמריקאי אמר כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין "מחכה לשיחה" ממנו בתום הדיונים היום, וכי ישנו "סיכוי טוב לפגישה משולשת" בין ארה"ב, רוסיה ואוקראינה בקרוב, "אחרת ההרג פשוט יימשך".

זלנסקי הופיע לפגישה היום עם חליפה, בתגובה להאשמות שנשמעו בפעם הקודמת על כך ש"לא כיבד את האירוע" והופיע כפי שהוא מופיע בדרך כלל, בלבוש חצי-צבאי. הוא גם הרבה להודות לנשיא האמריקאי, לעיתונאים ולציבור האמריקאי, בתגובה לביקורת שהשמיע בפעם הקודמת סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס על הנשיא האוקראיני בנושא זה. זלנסקי הודה לנשיא האמריקאי על השאיפה שלו לכונן שלום, ואמר כי אוקראינה "מוכנה לפתרון דיפלומטי".

במהלך מסיבת העיתונאים היו נציגי המדינות האירופיות הגדולות, שבאו לתמוך בזלנסקי ולדאוג לאינטרסים האירופיים, בחדר צדדי בבית הלבן. אחרי הפגישה הבילטרלית בין מנהיגי ארה"ב ואוקראינה, ייפגשו כל המנהיגים יחד. המנהיגים האירופיים שהגיעו הם קנצלר גרמניה, נשיא צרפת, נשיא פינלנד, ראש ממשלת בריטניה, ראש ממשלת איטליה, נשיאת הנציבות האירופית ומזכ"ל נאט"ו.

באירופה חוששים

אחד הנושאים המרכזיים בדיונים יהיה הערבויות הביטחוניות שיינתנו לאירופה ולאוקראינה מצד ארה"ב, במקרה של הסכם שלום. טראמפ הכריז מראש כי חברות של אוקראינה בנאט"ו לא תהיה אפשרית, כך שמטריית ההגנה של הברית הטרנס-אטלנטית לא תהיה רלוונטית. "אנחנו נעזור להם, זה יהיה משמעותי", הבטיח הנשיא האמריקאי, אך התעלם מהשאלה אם ארה"ב תהיה מוכנה לשלוח כוחות קרקעיים כחלק מהערובות הביטחוניות הללו לאוקראינה. בתשובה לשאלה לאיזו תמיכה אמריקאית אוקראינה זקוקה אמר זלנסקי "כל מה שאפשר".

רוב השאלות הופנו לטראמפ, שהצדיק את הפגישה שלו עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין באלסקה ואמר כי הנשיא הרוסי "חלק כבוד" לארה"ב בכך שהוא הגיע למדינה. הוא גם אמר בתשובה לשאלה כי הפסגה היום לא מהווה את "סוף הדרך" של התמיכה האמריקאית באוקראינה, ובמשתמע כי לא יציב אולטימטום בפני זלנסקי לפיו ארה"ב תפסיק למכור או להעביר נשק אם הנשיא לא יסכים לתנאים הרוסים, בגיבוי אמריקאי.

אירופה חוששת כי ויתורים לפוטין שייעשו בלחץ אמריקאי, יסכנו את היבשת בעתיד הקרוב. ארה"ב למעשה שינתה גישה בחודשים האחרונים, וויתרה על הדרישה להפסקת אש זמנית. האירופאים נמצאים בנקודת נחיתות בשל התלות הביטחונית בארה"ב, אולם הם הגיעו לוושיגנטון כדי לנסות ולחלץ מארה"ב ערבויות ביטחוניות ולצמצם למינימום את הדרישות מאוקראינה.