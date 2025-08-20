בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי

הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, בראשות הפרופ' אמיר ירון, הותירה היום את הריבית ללא שינוי על 4.5% - בפעם ה-13 ברציפות.

מבנק ישראל נמסר ש"על רקע אי הודאות הגיאופוליטית, תוואי הריבית ייקבע בהתאם להתכנסות האינפלציה ליעדה, היציבות בשווקים הפיננסיים, הפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית".

בהודעת הריבית סיכם בנק ישראל את מצב המשק: "הכלכלה מתאוששת מהפגיעה במהלך מבצע עם כלביא, האינפלציה ירדה ל־3.1% ביולי אך היא עדיין מעט מעל היעד, והתוצר ברבעון השני הצטמצם ב־3.5% אך בניכוי ההשפעה של המבצע נרשמה צמיחה חיובית מתונה. שוק העבודה חזר כמעט למצבו שלפני המבצע עם אבטלה של 3.5%, והשכר ממשיך לצמוח. מחירי הדירות ירדו בחודשים האחרונים וקצב עלייתם התמתן ל־2.5%, בעוד ששיעורי הפיגורים במשכנתאות נותרו נמוכים".

בנוסף מציין הבנק ש"השקל נחלש מול הדולר והאירו, והבורסה המקומית רשמה ירידות קלות למרות עליות בעולם. הגירעון התקציבי ירד ל־4.9% תוצר, אך נותרה אי ודאות גיאופוליטית ופיסקלית משמעותית. בעולם נרשמה צמיחה מתונה: בארה"ב 3% ברבעון השני עם אינפלציה של 2.7%, ובאירופה צמיחה של 0.5% ואינפלציה של 3.1%. הפד וה־ECB השאירו את הריבית ללא שינוי".

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת ת"א, בתגובה להחלטת הריבית: "החלטה שמרנית וצפויה של בנק ישראל". עוד אמר פגוט ש""בהינתן אי הבהירות סביב עתיד הלחימה בעזה, והעובדה שהאינפלציה ב-12 החודשים האחרונים הסתכמה ב-3.1%, כלומר עדיין מעל לרף העליון של יעד האינפלציה שעומד על 3%, בנק ישראל בחר לנקוט גישת 'נמתין ונראה'".

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות הגיב ש"נראה כי ממשיכים לתת את הטון הגורמים הפועלים נגד הורדת ריבית, לרבות: האינפלציה בפועל (שעומדת על 3.1 אחוזים ועדיין גבוהה מעט מהרף העליון של היעד, 3 אחוזים), תקרת הגירעון התקציבי ל-2025 (שהוגדלה ל-5.2 אחוזים מהתוצר, 0.3 אחוז תוצר מעל התחזית האחרונה של בנק ישראל), הסביבה המדינית - ביטחונית המתוחה (ע"ר החלטת הממשלה לכבוש את העיר עזה) ואי הוודאות הכללית במשק".

כעת הציפייה בשוק היא להפחתה בספטמבר.

"המחיר של טעות גבוה"

החלטת הריבית לא הפתיעה את השוק. כלכלנים העריכו כי למרות הלחצים הגוברים להפחתת ריבית, בעיקר מצד שוק האשראי והמשכנתאות, הבנק ימשיך לנקוט גישה זהירה ותלויה בנתונים. נגיד הבנק הדגיש בהחלטת הריבית הקודמת כי "המחיר של טעות גבוה", והבהיר שהפחתות יישקלו רק אם תירשם ירידה עקבית וברורה בלחצי האינפלציה - וזאת טרם הופיעה.

מודי שפריר, אסטרטג ראשי בבנק הפועלים, הדגיש השבוע את הרחבת המלחמה בעזה, בשילוב עם סביבת האינפלציה הגבוהה, והנימה ה'ניצית' בה נקטו לאחרונה בכירי בנק ישראל.

בבנק הפועלים כתבו השבוע שהאינפלציה השנתית גבוהה, אבל היא מושפעת בחלקה מהמלחמה. אם נוסיף לזה את הירידה במחירי הדירות, שהיא גם סוג ירידת אינפלציה והתחזקות השקל, מקבלים תמונה לפיה לא ניתן לשלול הפחתת ריבית. "אולי בנק ישראל ירצה לראות קידומת 2 לאינפלציה השנתית לפני הפחתה. מכל מקום, אנו סבורים שהריבית תפחת באחת משתי ההחלטות הקרובות. תוואי הריבית המגולם בשוק צופה הורדת ריבית אחת של בנק ישראל השנה וריבית של כ-3.75% בעוד שנה".

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, מעריך שהריבית תרד בספטמבר: "מדד יולי מעלה סיכוי להורדת ריבית בנק ישראל בספטמבר לאחר השארתה ללא שינוי, אחרי מדד אוגוסט קצב האינפלציה צפוי לרדת ל-2.7% ולהיכנס אל תוך היעד". סיבות נוספות שמונה זבז'ינסקי הן ש הגירעון של הממשלה ירד בחודש יולי ל-4.8%, שוק הנדל"ן נחלש באופן ניכר והשקל ממשיך להיות די חזק".