מה באמת נתניהו אמר על החשיבות של רפיח?

להגדרות הציונים לחצו כאן
נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד משמעי
תקציר הבדיקה:
הטענה: נתניהו לא טען שרפיח היא מעוז חמאס האחרון אלא ששם נמצאים הגדודים המאורגנים האחרונים שלו.
מה לא נכון: נמצאו מספר התבטאויות של נתניהו, בעברית ובאנגלית, בהן כינה את רפיח "המעוז האחרון" של חמאס.
הציון : לא נכון
ממשלת ישראל הכריעה להיכנס קרקעית לעיר עזה, ובכך להשתלט על הרצועה כולה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הסביר את הרציונל בריאיון ל-i24 News: "אנחנו צריכים כרגע להשתלט על שני המעוזים האחרונים שנשארו", אמר. "המעוז החשוב ביותר זה העיר עזה עצמה". המראיין שרון גל איתגר אותו: "טענו כלפיך שאמרת... גם על רפיח שזה המעוז האחרון". נתניהו השיב: "לא. אמרתי שאלה הגדודים המאורגנים האחרונים שהיו שם". אז מה בדיוק ראש הממשלה אמר?
● המשרוקית מתחדשת: הכירו את סולם הציונים החדש
הכניסה הקרקעית לרפיח בוצעה במאי 2024. היה מדובר במהלך צבאי שנוי במחלוקת, שלפניו נתניהו הבטיח לאומה שעם תחילת המבצע "נהיה מרחק שבועות ספורים מניצחון מוחלט". האמירה הזו לא התיישנה יפה, אבל מה בדיוק הייתה חשיבות העיר לשיטתו של ראש הממשלה?
הלכנו לארכיון, ומצאנו כמה פעמים בהן נתניהו דיבר על רפיח כעל המעוז האחרון. הפעם הראשונה הייתה בפברואר 2024, אז הוא התראיין ל-CBS, שם הוא אמר באנגלית שנותרו לחמאס רק שישה גדודים מתוך 24 שהיו להם בתחילת המלחמה, וארבעה מהם מרוכזים ברפיח. ואז הוסיף: "אנחנו לא יכולים לעזוב את מעוז (stronghold) חמאס האחרון בלי לטפל בו".
הפעם השנייה כבר הייתה בעברית, במרץ 2024. אז הוא נאם בטקס סיום קורס קצינים קרביים. אז הוא אמר: "צה"ל ימשיך לפעול מול כל גדודי החמאס בכל רחבי הרצועה - וזה כולל את רפיח, המעוז האחרון של החמאס". קשה להגיד את זה במילים יותר ברורות. ואם בריאיון ל-CBS הוא עוד הדגיש את חשיבות "הגדודים האחרונים" שנמצאים בעיר, בנאום הזה הנתון הזה כבר לא הוזכר.
הפעם השלישית הייתה, שוב, באנגלית, בריאיון ל-ABC. מול האמריקאים נתניהו שוב הדגיש את חשיבות הגדודים, כשאמר: "אנחנו הולכים להשיג את יתר גדודי הטרור של חמאס ברפיח". עם זאת, מיד לאחר מכן הוא הבהיר שרפיח היא "המעוז (bastion) האחרון".
הפעם היחידה בה נתניהו התייחס רק לגדודים מבלי לקרוא לרפיח "המעוז האחרון" הייתה בסמוך לתחילת הפעולה, ב-30 באפריל 2024. אז, בהודעה לתקשורת מטעמו, נאמר: "אנחנו ניכנס לרפיח כי אין לנו ברירה אחרת, נשמיד את גדודי חמאס שם, ונשלים את כל יעדי המלחמה - כולל השבת כל חטופינו". ובכל זאת, הטענה לפיה רפיח לא הוגדרה כמעוז חמאס האחרון לא יכולה לעמוד בזכות נאום אחד שהולם את דבריו של נתניהו בריאיון לשרון גל.
תחקיר: עדין קליין
לבדיקה המלאה לחצו כאן
שם: בנימין נתניהו
מפלגה: הליכוד
תכנית: 7 עם שרון גל I24,
ציטוט: "(לא אמרתי שרפיח היא המעוז האחרון של חמאס), אמרתי שאלה הגדודים המאורגנים האחרונים שהיו שם"
תאריך: 12.8.25
ציון: לא נכון
הקבינט המדיני-ביטחוני החליט שצריך להשתלט על העיר עזה ובזאת להשתלט על כל הרצועה. רה"מ בנימין נתניהו הסביר בראיון עם I 24 News את הסיבה לכך: "אנחנו צריכים כרגע להשתלט על שני המעוזים האחרונים שנשארו. המעוז החשוב ביותר זה העיר עזה עצמה". כשהמראיין שרון גל איתגר אותו ואמר: "טענו כלפיך שאמרת את זה גם על רפיח שזה המעוז האחרון", נתניהו טען: "לא, אמרתי שאלה הגדודים המאורגנים האחרונים שהיו שם". האם באמת נתניהו הבחין בין המושגים?
בלילה שבין 7 ל-8 באוגוסט, הקבינט דן והחליט על תוכנית להשתלטות על הרצועה וסיום המלחמה, הכוללת חמישה עקרונות: פירוק חמאס מנשקו; השבת כל החטופים - "החיים והחללים כאחד"; פירוז הרצועה; שליטה ביטחונית ישראלית בעזה; וקיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית.
זאת לאחר שבמאי 2024, צה"ל נכנס לרפיח. לפני כן, בפברואר 2024, נתניהו הצהיר ש: "שנתחיל את המבצע ברפיח - נהיה מרחק שבועות מניצחון מוחלט". הרבה פירשו זאת כאמירה שניצחון ברפיח יביא לשליטה בשטח כולו, אך האם זה אומר שנתניהו התכוון שרפיח היא המעוז האחרון של חמאס? האם נתניהו אמר במפורש שרפיח היא המעוז האחרון, או שזו היה פרשנות?
מצאנו כמה מקרים בהם נתניהו אמר רפיח הוא המעוז האחרון. הראשון, בריאיון באנגלית ל- CBS ב-25.2.2024, נתניהו אמר (בתרגום מאנגלית): "חמאס הוא ארגון טרור שברגע שנתחיל במבצע רפיח, השלב העצים של הלחימה יהיה במרחק שבועות מסיום, לא חודשים, שבועות. וזהו - כבר השמדנו 18 מתוך 24 גדודי הטרור של חמאס. אז השמדנו... וארבעה מהם מרוכזים ברפיח. אנחנו לא יכולים לעזוב את מעוז חמאס האחרון בלי לטפל בו, ברור שאנחנו חייבים לעשות את זה. אבל תבינו גם שביקשתי מהצבא להגיש לי תוכנית כפולה: ראשית, לפנות כדי לאפשר את פינוי האזרחים הפלסטינים בעזה, ושנית, כמובן, להשמיד את גדודי חמאס הנותרים. זה מקדם אותנו מרחק ממשי לקראת השלמת הניצחון שלנו, וזה - אנחנו לא הולכים לוותר עליו. אם תהיה לנו עסקה, היא תתעכב במקצת. אבל זה יקרה. אם לא תהיה לנו עסקה, נעשה את זה בכל מקרה. זה חייב להיעשות. כי ניצחון מוחלט הוא המטרה שלנו, וניצחון מוחלט בהישג יד. לא חודשים, שבועות ברגע שנתחיל במבצע".
כאן המונח האנגלי בו השתמש כדי להגיד "מעוז" הוא stronghold. ונציין שבהתאם לדבריו אצל שרון גל, הוא אכן הזכיר שרק ארבע מתוך שש גדודי חמאס שנשארו נמצאים ברפיח, אך הוא עדיין מתייחס לרפיח כמעוז האחרון, למרות שהוא עצמו מכיר שיש עוד גדודים בעזה.
הפעם השנייה שנתניהו אמר זאת, הפעם בעברית, הייתה בטקס סיום קורס קצינים קרביים. ב-7 למרץ 2024, משרד ראש הממשלה פרסם את נאומו מהטקס, בו הופיעו גם המשפטים הבאים: "היום אני רוצה לומר לכם במילים ברורות: צה"ל ימשיך לפעול מול כל גדודי החמאס בכל רחבי הרצועה - וזה כולל את רפיח, המעוז האחרון של החמאס. מי שאומר לנו לא לפעול ברפיח, אומר לנו להפסיד במלחמה - וזה לא יקרה".
בריאיון ל- ABC באנגלית, נתניהו אמר (מתורגם): "אנחנו נעשה את זה. אנחנו הולכים להשיג את יתר גדודי הטרור של חמאס ברפיח, שהיא המעוז ( bastion ) האחרון, אבל אנחנו הולכים לעשות זאת". כאן, אפילו שהוא העלה את רעיון הגדודים האחרונים של חמאס, הוא שוב הזכיר את זה שזה "המעוז האחרון" של חמאס בעזה באותו משפט.
כן ראוי לציין שהיו מקרים שהם נתניהו דיבר רק על הגדודים מבלי לדבר על "המעוז האחרון". בהודעה לתקשורת ב-30 לאפריל 2024, הוא אמר (בעברית): "אנחנו ניכנס לרפיח כי אין לנו ברירה אחרת, נשמיד את גדודי חמאס שם, ונשלים את כל יעדי המלחמה - כולל השבת כל חטופינו". אין כאן התייחסות ישירה לשאלה אם אלו הגדודים המאורגנים האחרונים או לא, אך הוא נותן התייחסות לחשיבות גדודי חמאס ברפיח. מוקדם יותר באותו החודש, ב-9 לאפריל 2024, נתניהו נתן נאום בבסיס תל השומר למתגייסים לתצפיתניות ולוחמה בו הוא אמר : "אנחנו נשלים את החיסול של גדודי החמאס, כולל ברפיח". אפשר להבין מכך, שיש גדודים מחוץ לרפיח שצריך גם להילחם בהם כדי להגיע ל"ניצחון המוחלט". למרות שהוא מדבר על הגדודים בעזה וברפיח בפרט, לא מצאנו התייחסות של נתניהו ל"גדודים המאורגנים האחרונים" אשר נמצאים ברפיח, ובכך מבדיל בינם לשאר גדודי חמאס.
מטעם רה"מ בנימין נתניהו לא נמסרה תגובה.
לסיכום, נתניהו כינה את רפיח "המעוז האחרון" של חמאס כמה פעמים לפני הכניסה לרפיח. ולמרות שכן הזכיר את גדודי חמאס שהיו שם. לכן, טענתו של נתניהו לא נכונה.
