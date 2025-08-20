מה באמת נתניהו אמר על החשיבות של רפיח?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד משמעי

תקציר הבדיקה: הטענה: נתניהו לא טען שרפיח היא מעוז חמאס האחרון אלא ששם נמצאים הגדודים המאורגנים האחרונים שלו. מה לא נכון: נמצאו מספר התבטאויות של נתניהו, בעברית ובאנגלית, בהן כינה את רפיח "המעוז האחרון" של חמאס. הציון : לא נכון

ממשלת ישראל הכריעה להיכנס קרקעית לעיר עזה, ובכך להשתלט על הרצועה כולה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הסביר את הרציונל בריאיון ל-i24 News: "אנחנו צריכים כרגע להשתלט על שני המעוזים האחרונים שנשארו", אמר. "המעוז החשוב ביותר זה העיר עזה עצמה". המראיין שרון גל איתגר אותו: "טענו כלפיך שאמרת... גם על רפיח שזה המעוז האחרון". נתניהו השיב: "לא. אמרתי שאלה הגדודים המאורגנים האחרונים שהיו שם". אז מה בדיוק ראש הממשלה אמר?

● המשרוקית מתחדשת: הכירו את סולם הציונים החדש

הכניסה הקרקעית לרפיח בוצעה במאי 2024. היה מדובר במהלך צבאי שנוי במחלוקת, שלפניו נתניהו הבטיח לאומה שעם תחילת המבצע "נהיה מרחק שבועות ספורים מניצחון מוחלט". האמירה הזו לא התיישנה יפה, אבל מה בדיוק הייתה חשיבות העיר לשיטתו של ראש הממשלה?

הלכנו לארכיון, ומצאנו כמה פעמים בהן נתניהו דיבר על רפיח כעל המעוז האחרון. הפעם הראשונה הייתה בפברואר 2024, אז הוא התראיין ל-CBS, שם הוא אמר באנגלית שנותרו לחמאס רק שישה גדודים מתוך 24 שהיו להם בתחילת המלחמה, וארבעה מהם מרוכזים ברפיח. ואז הוסיף: "אנחנו לא יכולים לעזוב את מעוז (stronghold) חמאס האחרון בלי לטפל בו".

הפעם השנייה כבר הייתה בעברית, במרץ 2024. אז הוא נאם בטקס סיום קורס קצינים קרביים. אז הוא אמר: "צה"ל ימשיך לפעול מול כל גדודי החמאס בכל רחבי הרצועה - וזה כולל את רפיח, המעוז האחרון של החמאס". קשה להגיד את זה במילים יותר ברורות. ואם בריאיון ל-CBS הוא עוד הדגיש את חשיבות "הגדודים האחרונים" שנמצאים בעיר, בנאום הזה הנתון הזה כבר לא הוזכר.

הפעם השלישית הייתה, שוב, באנגלית, בריאיון ל-ABC. מול האמריקאים נתניהו שוב הדגיש את חשיבות הגדודים, כשאמר: "אנחנו הולכים להשיג את יתר גדודי הטרור של חמאס ברפיח". עם זאת, מיד לאחר מכן הוא הבהיר שרפיח היא "המעוז (bastion) האחרון".

הפעם היחידה בה נתניהו התייחס רק לגדודים מבלי לקרוא לרפיח "המעוז האחרון" הייתה בסמוך לתחילת הפעולה, ב-30 באפריל 2024. אז, בהודעה לתקשורת מטעמו, נאמר: "אנחנו ניכנס לרפיח כי אין לנו ברירה אחרת, נשמיד את גדודי חמאס שם, ונשלים את כל יעדי המלחמה - כולל השבת כל חטופינו". ובכל זאת, הטענה לפיה רפיח לא הוגדרה כמעוז חמאס האחרון לא יכולה לעמוד בזכות נאום אחד שהולם את דבריו של נתניהו בריאיון לשרון גל.

תחקיר: עדין קליין