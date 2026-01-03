האירופאים שגילו את אמריקה לפני קולומבוס

שחר לוטן הוא חוקר כלכלי ואסטרטגי, קצין מודיעין במיל' וחובב היסטוריה וגאוגרפיה, הכותב בלוג על אירועים ואישים מרתקים ונשכחים. במדור זה הוא חושף עיוותים היסטוריים מפורסמים, מדוע נוצרו, וכיצד הם משפיעים עד ימינו

יש עובדות היסטוריות שכמעט שחוקות מרוב דיון, למשל שכריסטופר קולומבוס היה בטוח שהיבשת שגילה היא הודו, ועל כן כינה את המקומיים "אינדיאנים". אך מאחורי הקלישאות על "גילוי אמריקה" ב-1492 מסתתרות שכבות של מיתוסים: הספן המוכשר לא היה האירופאי הראשון באמריקות, הוא בכלל לא הגיע לחלקן הצפוני, וזכה ליום חג מודרני דווקא בזכות מוצאו - ולאו דווקא בזכות הישגיו.

קולומבוס, בן איטליה ששולחיו המלכותיים מספרד הכירו כ"קריסטובל קולון", לא היה האירופאי הראשון שהפליג מערבה לאורך האוקיינוס האטלנטי וגילה ארץ חדשה. כ-500 שנה לפני שספינת הדגל שלו "סנטה מריה" הושקה, ויקינגים בהנהגת לייף אריקסון הגיעו לקצה הצפון-מזרחי של היבשת. ממצאים ארכאולוגיים בניופאונדלנד שבקנדה מוכיחים שהם חיו באזור כבר ב-1000 לספירה, ביישובי קבע שננטשו לאחר תקופה קצרה. עבור הימאים הוויקינגים, לא היה מדובר ב"גילוי" יבשת אלא בעוד תחנה פונקציונלית בחיפוש המתמיד אחר משאבים, שזכתה לשם "וינלנד", כפי שגילו את איסלנד וגרינלד לפני כן. סיפורם נותר בשולי ההיסטוריה במשך דורות, לעתים נחשב אף לאגדה, עד שאותרו לכך עדויות של ממש.

בנוסף, כדאי לדייק בגיאוגרפיה של מסעות קולומבוס. הוא מעולם לא הגיע לצפון אמריקה היבשתית, קרי שטחי ארה"ב, קנדה או מקסיקו של ימינו. במסעו הראשון הוא הגיע לאיי הבהאמה, ובשלוש הפלגותיו הבאות ביקר בקובה, היספניולה (האי שבו נמצאות בימינו האיטי והרפובליקה הדומיניקנית) ובחופי מרכז ודרום אמריקה. האדם שנחשב למי שהתחיל את ההיסטוריה המודרנית של ארה"ב, אשר חוגגים בה בימינו יום חג לאומי על שמו, מעולם לא ראה את חופיה.

איך נולדו מיתוס "מגלה אמריקה" ויום החג? התשובה אינה בגיאוגרפיית המאה ה-15, אלא בפוליטיקה המודרנית. במאה ה-19, מהגרים איטלקים הציפו את ארה"ב וסבלו מאפליה מצד האמריקאים ממוצא מערב וצפון אירופי. כדי לשפר את מעמדם ולהוכיח שהם בלתי נפרדים מהסיפור האמריקאי, הם אימצו את קולומבוס, האיטלקי במוצאו, כגיבור לאומי. מסעותיו נחגגו דורות באופן פרטי, ובתחילת המאה ה-20 "יום קולומבוס" הפך לחג פדרלי רשמי. לא בשל דיוק היסטורי, אלא כדי לזכות באהדה פוליטית מצד הקהילה האיטלקית-אמריקאית שביקשה לעצמה נציג ברשימת המייסדים.

עם הזמן, המיתוס שסיפק גאווה לקבוצה אחת הפך לסמל לכאב עבור אחרת. בעשורים האחרונים צפו קולות שקבעו שמה שהיה "גילוי" עבור האירופאים, היה תחילת חורבן ומגפות קטלניות עבור הילידים. המחלוקת הובילה מדינות וערים רבות בארה"ב להחליף את יום קולומבוס ב"יום העמים הילידיים", כדי לספר סיפור מורכב יותר.

נסיים במגלה ארצות איטלקי אחר, אמריגו וספוצ'י, שהיה זה שהבין שמדובר ב"עולם חדש" לגמרי ולא בצד השני של אסיה. בזכות תובנה זו, היבשת כולה נקראה על שמו, בעוד קולומבוס נאלץ להסתפק רק ביום חג, כמה ערים, ומדינה בחלקה הדרומי של היבשת. 