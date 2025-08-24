מתחם הסינרמה הוא רק דוגמה: האם מרכז הכובד של ת"א עובר מזרחה?

בשנים האחרונות דובר רבות, בעיקר מכיוון עיריית תל אביב־יפו, על הצורך בהעברת כובד המשקל התכנוני והביצועי אל מזרח העיר ואל דרומה, הנחשבים ישנים יותר ובעיקר זולים יותר - אזורים הקורצים יותר לצעירים ולמעמד הביניים. ייתכן שאחת הנקודות ה"חמות" היום בעיר, שנמצאת דווקא ממזרח לאיילון, מבשרת את תחילת העברת כובד המשקל אל מזרח העיר.

אותה נקודה מדוברת היא זו שבה נמצאים בין היתר מתחם ToHa, ובו מגדל ToHa2, וכן מתחם הסוללים של קבוצת מבנה, מתחם תע"ש השלום שאך לאחרונה התקבל בו היתר בנייה מלא ועוד. האזור הזה, ברדיוס של קילומטרים ספורים, ובמרחק קצר ממרכז עזריאלי שבו מוקם גם מגדל הספירלה, הוא היום אולי המדובר ביותר בתל אביב, בעיקר מבחינת סקטור המשרדים אך לא רק.

בתקופה האחרונה אפשר לראות כי ה"התרחשות" הזאת זולגת מעט דרומה - לאורך ציר יגאל אלון ועד לאזור רחוב לה גווארדיה, הכול ממזרח לנתיבי איילון ובאזור שבעבר נחשב כמעט נפרד לחלוטין מהפעילות האורבנית התל אביבית הטיפוסית. בעת האחרונה, בזה אחר זה, יוצאים לדרך עוד ועוד פרויקטים ומיזמים שבעתיד הלא רחוק, בתוך כמה שנים, צפויים לשנות לגמרי את המרחב הזה.

מצ'ק פוינט ועד לסינרמה

במרץ האחרון הודיעו החברות צ'ק פוינט וישראל־קנדה על שיתוף־פעולה מעניין, שבמסגרתו רכשו יחד קרקע בשטח 13.5 דונמים ברחוב קרמניצקי בתל אביב, מעט צפונה מרחוב יצחק שדה, תמורת כ־800 מיליון שקל. השתיים חילקו ביניהן את התפקידים, כך שצ'ק פוינט תקים מתחם משרדים על הקרקע, ככל הנראה עבור מטה חדש שלה, וישראל־קנדה תקים עליה מתחם מגורים חדש.

ממש בסמוך לשם, ומעט דרומה, נמצא מתחם הסינרמה, שבעבר היה מוקד הופעות ובילוי ובעשורים האחרונים נזנח כמעט לחלוטין. המתחם נמצא ממש בסמוך לנתיבי איילון, והעירייה מתכוונת לנצל את מקומו המרכזי כדי להפוך אותו למתחם מגורים, תעסוקה ומסחר: כפי שפרסמנו כאן לאחרונה, בקרוב תפרסם העירייה מכרזים לשתי קרקעות במתחם, שעליהן ניתן יהיה לבנות 480 יחידות דיור, כ־146 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה ועוד כ־6,000 מ"ר של שטחי מסחר. הבינוי יהיה עד ל־46 קומות, ובכך ישנה לחלוטין את המציאות הקיימת באזור.

למהלך זה אפשר לצרף גם את התוכנית להתחדשות מרחב אורות, שנמצא במרחק קצר, דרום־מזרחית למתחם הסינרמה. תוכנית זו מתקדמת לקראת קבלת תקציב ראשוני ליישומה, והיא כוללת התחדשות במרחב של כ־260 דונמים בסמוך לפארק אדית וולפסון.

מרבית התוכנית מוקדשת להפיכת האזור למרחב ציבורי פתוח שאותו מגדירה העירייה "הליבה הציבורית והאזרחית" של האזור. הוא יכלול שימושים ציבוריים רבים, כולל פארקים וגינות ציבוריות, תעסוקה ומסחר ומעט מגורים - בעיקר בצמתים המרכזיים המשותפים לשכונות הסמוכות, שם ניתן יהיה לבנות גם מגדלים בני 25 קומות.