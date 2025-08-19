1 אירופה "פיצחה" את הפורמט?

אירופה סוף סוף פיצחה את הפורמט שאולי עובד מול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: כוח במספרים. לא מדובר בכוח פוליטי או צבאי, החסר לה בשלב זה, אלא בכוח החנופה. חנופה במסות, מכמה מנהיגים בכירים בעת ובעונה אחת, לנשיא אמריקאי שטילטל את הסדר העולמי שעליו נשענה היבשת, ומאיים כעת על מצבה הביטחוני שנים קדימה.

שבעה מנהיגים אירופאים השליכו את לוחות הזמנים שלהם לפח, קיצרו חופשות קיץ ("אתה נראה שזוף", אמר טראמפ לקנצלר גרמניה), וטסו בחופזה לבית הלבן כדי לדבר ביום שני על ליבו של הנשיא האמריקאי, שהחליט כי הוא נחוש "לשים סוף להרג", יהיה מה שיהיה. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ נאלץ להצטופף עם עוזריו במטוס מנהלים קטן מפאת הזריזות הנדרשת, ראש ממשלת בריטניה זנח משברים פנימיים. הם באו לוושינגטון כדי למנוע מטראמפ להכריח את אוקראינה להסכם שלום שיוכתב ממוסקבה, ושיאיים עליהם.

זו לא הייתה ממש הפגנת כוח אירופית מאוחדת כמו שחלק מהמנהיגים ביקשו להציג אותה, אלא יותר עלייה לרגל למקום היחיד שבו מתקבלות ההחלטות. הודאה בחוסר עוצמה אירופי. כאשר התקשורת העולמית כולה התרכזה בפגישה שפתחה את יום הדיונים - זו בין טראמפ לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי - היו מנהיגי אירופה בחדר צדדי בבית הלבן, צופים בהתרחשויות בטלוויזיה כמו כולם.

2 ערבויות ביטחון הן ההישג העיקרי

כאשר יצאו המנהיגים אל התקשורת לבסוף, בפסגה שכמוה הבית הלבן מעולם לא אירח, פתחו שבעת המנהיגים האירופאים את דבריהם בשבחים מפליגים לנשיא האמריקאי. "אתה זה שפרצת את הדרך", אמר הנשיא הפיני אלכסנדר סטוב. "אתה זה ששינית את הדינמיקה אחרי שנים", אמר ראש הממשלה הבריטי סטארמר. גם ראשת ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני, נשיא צרפת עמנואל מקרון, מרץ, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר־ליין ומזכ"ל נאט"ו מארק רוטה היו סביב השולחן.

בפועל, האירופאים באו לבקש מארה"ב ערבויות ביטחוניות משמעותיות במקרה של הסכם שלום בין רוסיה לאוקראינה, כאלו שיכללו אולי כוחות אמריקאים על הקרקע, או לפחות התחייבות בסגנון סעיף 5 של ברית נאט"ו בנוגע להגנה הדדית. טראמפ הבהיר מראש, עוד לפני הפסגה, כי אוקראינה לא תצטרף לנאט"ו, והאירופאים ניסו להשיג את הדבר הקרוב ביותר לכך. העובדה כי הדרישה הזו לא נתקלה בסירוב מוחלט ופומבי, וכי הפסגה התנהלה באופן חלק ולבבי, הייתה מספיקה כדי שגם הם וגם כלי התקשורת ימסגרו אותה היום כהצלחה אירופית.

3 טראמפ מסרב להתחייב על צעדים

אבל כדאי לשים לב כי רוב הכותרות המרכזיות שיצאו מוושינגטון הגיעו דווקא מהצד האירופי־אוקראיני. כך לגבי ההצהרות של מנהיגי אירופה ומזכ"ל נאט"ו, שלפיהן ההתחייבויות האמריקאיות לערבויות ביטחוניות הן "צעד משמעותי מאוד", בעוד טראמפ הסתפק בהצהרה כי "נעזור להם בזה. הם יהיו קו ההגנה הראשון". הוא נמנע מלהשיב על השאלה אם ישלח חיילים לנוכחות קרקעית.

כך גם לגבי הכרזת קנצלר גרמניה ונשיא צרפת אחרי הפגישה, שלפיה הערבויות הביטחוניות יגובשו כעת במשא ומתן זריז "בתוך כשבועיים". גם הכרזת זלנסקי, שלפיה בשיחה עם טראמפ השניים הסכימו כי דיונים טריטוריאליים יתקיימו רק בפגישה עתידית עם הנשיא הרוסי, ואינם תנאי להתקדמות, לא קיבלה אישוש מהצד האמריקאי.

הנשיא האמריקאי, מצידו, רק סיפק כותרת משמעותית אחת, כשחזר בו מהדרישה להפסקת אש כתנאי לשיחות. "אני לא בטוח שזה הכרחי", אמר. מדובר בשינוי גישה, שככל הנראה התרחש אחרי פגישתו עם הנשיא הרוסי באלסקה. בכל מקרה, יהיו מה שיהיו ההסכמות, הרי טראמפ הוכיח בעבר כי ביכולתו לשנות את דעתו במהלך המשא ומתן. שום דבר לא נקבע בינתיים, לא ציבורית, ולא מאחורי הקלעים. תיעוד שדלף מהרגעים הראשונים של הפגישה עם האירופאים, שבו טראמפ נשמע אומר למקרון "ככל שזה נשמע משוגע, אני חושב שהוא (פוטין) רוצה לעשות עסקה בשבילי", לא מחזק את ביטחון האירופאים ביכולת קריאת המציאות של הממשל האמריקאי.

4 חילוקי הדעות שמעיבים על ההמשך

טראמפ עצמו חזר שוב ושוב במהלך יום הדיונים על נחישותו לשים קץ למלחמה. "חשבתי שזו תהיה המלחמה הכי קלה לסיים", אמר לתקשורת, "אבל מסתבר שהיא אחת הקשות ביותר". הוא שב וכינה אותה "המלחמה של ג'ו ביידן", והתפאר בשש מלחמות שלהן שם קץ, לדבריו, במהלך שמונת חודשי הכהונה שלו בבית הלבן. "זו האחרונה שנשארה", אמר, כשהוא מתעלם מהמצב במזרח התיכון.

היו גם חילוקי דעות גלויים מסביב לשולחן. גם קנצלר גרמניה מרץ וגם נשיא צרפת מקרון הקפידו בדבריהם לדרוש מטראמפ הפסקת אש מיידית עם תחילת המשא ומתן בין אוקראינה לרוסיה. כאמור, זו הייתה דרישה מקורית של ארה"ב, שטראמפ נסוג ממנה אתמול. "אני לא בטוח שצריך הפסקת אש", אמר. כאשר זלנסקי נשאל על ידי כתבת אילו סידורי ביטחון האמריקאים יכולים להציע לאוקראינה, השיב הנשיא האוקראיני בקצרה - "הכל".

5 האם פוטין ייגרר לפסגה ללא תנאים מוקדמים?

מבחינת הנשיא האוקראיני, זו הייתה הופעה טובה הרבה יותר מאשר זו שהתפוצצה פומבית בפברואר. הוא עבר אימונים ו"קואצ'ינג" על ידי לא פחות מראש ממשלת בריטניה, והקפיד ללבוש חליפה. הוא גם התלוצץ עם הכתבים מהתקשורת הפרו־טראמפית שהיו בחדר, העביר מכתב אישי מאשתו למלניה טראמפ והִרבה להודות לכל גורם - החל מעיתונאי ששאל שאלות ועד לעם האמריקאי ולנשיא האמריקאי, כדי לתת רושם אחר מההופעה הקודמת. מבחינתו, הישג אפשרי הוא העובדה כי הכדור עובר למגרש הרוסי. למעשה, במהלך יום הדיונים היה נראה כאילו טראמפ הוא נציגו של פוטין במשא ומתן, כשהבטיח לעדכן אותו במה שאומרים האירופאים וזלנסקי עצמו. בעבר לא היה מוכן הנשיא הרוסי לפסגה בילטרלית עם זלנסקי, ללא התחייבויות קודמות, כעת עדכן טראמפ כי "החל בהכנות לכך".

6 הרווח הכלכלי חשוב לטראמפ

וכמובן שטראמפ לא הזניח את תפיסת העולם שלו, שלפיה עסקה טובה לארה"ב היא כזו שמניבה לה רווח כספי. כדי לסייע לביטחונה של אוקראינה בעתיד, ולספק לה ערבויות ביטחוניות, דווח כי אוקראינה תרכוש ציוד ביטחוני אמריקאי בשווי של 90 מיליארד אירו לפחות. מי שיממן את המהלך הן מדינות אירופה. בנוסף, תהיה שותפות בשווי 50 מיליארד דולר לייצור משותף של רחפנים בכמויות עתק, וזה בנוסף לעסקאות קודמות. "אנחנו לא מעבירים לאוקראינה נשק", אמר טראמפ, "אנחנו מוכרים להם אותו".