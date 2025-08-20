5.7 מיליון שקל לדירה: מה מספרים דוחות אקרו

סימני האטה בשוק דירות היוקרה כבר מזמן הפכו לאותות ברורים. חברת הבנייה למגורים קבוצת אקרו, בניהולו של זיו יעקובי, מתמחה בדירות יוקרתיות בעיקר בעיר תל אביב-יפו. ברבעון השני נרשמה צניחה חדה במספר הדירות שמכרה החברה - 11 בלבד, ירידה של 89% ביחס לרבעון המקביל אשתקד . אך המחיר הממוצע לכל דירה שנמכרה טס למעלה, מרמה של 4.5 מיליון שקל בממוצע ברבעון המקביל אשתקד ל-5.7 מיליון שקל ברבעון השני השנה.

הסיבה העיקרית לזינוק במחיר הממוצע לדירה ברבעון השני נבעה מכך שברבעון המקביל מכרה אקרו מספר חריג של דירות כחלק ממבצע פריסייל (מכירות מוקדמות) של דירות בפרוייקטים במגדל מזא"ה ואקרו בשדרה (ביפו). שני הפרויקטים גם בחלקים הדרומיים של תל אביב שמתומחרים במחירים זולים יותר מאשר בצפונה של העיר.

במחצית נרשם קיטון חד גם כן, מאותן סיבות, במספר הדירות שנמכרו על ידי החברה - 46 דירות נמכרו, ירידה של 63% ביחס למחצית המקבילה אשתקד. המחיר הממוצע לדירה נשחק ב-4% והסתכם ב-5.1 מיליון שקל.

ההכנסות של אקרו ברבעון שחלף הסתכמו לכ-189 מיליון שקל, ירידה של 8% ביחס לרבעון המקביל. עיקר הסיבה לקיטון הייתה מירידה במכירת מקרקעין ודירות ברבעון השני. מתוך ההכנסות הכוללות הסתכם סך ההכנסות ממכירת קרקעות ודירות ברבעון שחלף ב-110 מיליון שקל, ירידה של 26%.

רווח נטו של 25 מיליון שקל

בשורה התחתונה בדוחות, הרווח הנקי המיוחס לבעלים ברבעון השני הסתכם לכ-41 מיליון ש"ח, לעומת כ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כמעט פי שלושה. הסיבה הייתה מכירת החזקותיה של אקרו במלון The George בתל אביב. ביוני מכרה החברה החזקותיה ורשמה רווח נטו של 25 מיליון שקל.

המכירה הייתה לחברת אלקו אלפא של האחים דניאל ומיכאל זלקינד. הסכום המלא ששולם עבור חלקה של אקרו באותו מלון (35%) עמד על 226 מיליון שקל, בתוספת מע"מ. מדובר במלון עסקים בן 170 חדרים, שבהם יש 40 חדרים לשהייה ממושכת. לצד מתחמי בריאות וספא, ומטבחי יוקרה, יש בו גם סביבות עבודה, חדרי ישיבות וחלל אירועים.

אקרו הונפקה בתחילת 2022, כחלק משיאו של גל הנפקות שלאחר הקורונה. משקיעים שהשקיעו במניה במועד ההנפקה ראו את מחירה נשחק בכשליש עד היום. השווי הנדיב בו הונפקה כ-4 מיליארד שקל, ירד, וכיום החברה נסחרת לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל. אך בשנה החולפת יש לציין כי מחיר המניה טיפס בכ-10%.