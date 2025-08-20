שלושה עשורים אחרי שהקים את חברת סינאל , מכר השבוע גבי בוגנים את מניות השליטה בחברת שירותי השכר המשפחתית תמורת 93 מיליון שקל. בצד הרוכש עמדה ספקית מוצרי התקשורת הציבורית אקסל , שרכשה את השליטה בחברת התוכנה הוותיקה לפי שווי של כ-134 מיליון שקל, גבוה בכ-23% משוויה ערב המכירה (מה שהוביל ביום ב' לזינוק במניית סינאל).

● פיזור רחב יותר, סיכון קטן יותר: המדדים החדשים של הבורסה בת"א

● רמי לוי: ההכנסות חצו לראשונה את רף ה-2 מיליארד שקל, הרווח הנקי ירד

"ההחלטה התקבלה בגלל שיקולים משפחתיים ואנחנו שמחים עליה", טוען בוגנים בשיחה עם גלובס. עם זאת, הוא מספר שלהחלטה המשפחתית קדמו לבטים רבים והיא נעשתה ברגשות מעורבים: "זה קצת צובט בלב, אבל ההחלטה היא עסקית ואני שלם איתה. אני חושב שקיבלנו החלטה נכונה שטובה גם לקונים וגם לנו כמשפחה". בוגנים מדגיש כי "החברה לא הייתה על המדף בשום שלב, זה הגיע מהכיוון של הקונים. התהליך התחיל לפני פחות מחודש כשקיבלנו הצעה שהייתה מאוד אטרקטיבית מבחינתי, והחלטתי לקדם אותה".

גבי בוגנים

אישי: בן 73 מסביון, נשוי +3

מקצועי: מנכ"ל חברת הנדל"ן דורסל ומנהל עסקי בחברת שירותי השכר סינאל.

השבוע מכר את מניותיו בסינאל תמורת 93 מיליון שקל

עוד משהו: לפני ארבע שנים העביר את המושכות בניהול סינאל לבנו, ארז

"השקעה של מיליון דולר הפכה ל-500 מיליון שקל"

סינאל הוקמה על ידי בוגנים בשנת 1991, לאחר שעזב את עבודתו בחברת התוכנה יענ"א כשזו נמכרה לחברת לירז מערכות. כמעט עשור לאחר מכן, בקיץ של 2000, ערב התפוצצות בועת הדוט.קום בוול סטריט, הנפיק בוגנים את החברה בבורסה בת"א ("עלינו לאוטובוס רגע לפני שהוא סגר את הדלתות").

מאז, רכשה החברה שורה של חברות נוספות וכיום היא מספקת מגוון שירותים בתחום משאבי האנוש, כולל מערכות נוכחות עובדים, שכר ובקרת גישה. במקביל התרחבה החברה גם מבחינה גיאוגרפית, והיא מחזיקה לצד הפעילות הדומיננטית בישראל (66% מההכנסות) גם פעילויות בארה"ב ובאירופה. את שנת 2024 סיימה סינאל עם מחזור מכירות של כ-93 מיליון שקל (ירידה של כ-6%), ובשורה התחתונה הציגה רווח נקי של 11.9 מיליון שקל (ירידה של 14.5%).

במקביל ביססה החברה גם פעילות נדל"ן שהלכה וגדלה עם השנים, תחת החברה הבת דורסל, ומתברר שבוגנים הגיע אליה לגמרי במקרה: "כשהנפקנו את סינאל, החלטתי לבנות לה 'בית' ביקנעם. בניתי את הבניין וראיתי שאני יודע לעשות את זה בקלות. קנינו עוד מגרש ובנינו עוד בניין, ואז החלטתי לקחת את הפעילות לבורסה, ובשנת 2006 הנפקתי אותה".

בשנת 2022 השלימה סינאל שינוי מבני שכלל היפרדות מהחברה הבת דורסל, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב, וחלוקת מניותיה כדיבדנד בעין. "זה לא היה נכון שחברה טכנולוגית תחזיק חברת נדל"ן. השוק לא אוהב את זה", מסביר בוגנים. "לקח לנו זמן לממש את המהלך כי לא רצינו לעשות את זה לפני שהחברות הבשילו, וגם מדובר בתהליך לא פשוט. אבל לבסוף, השוק באמת אהב את החלוקה הזו".

ואכן, מאז הפיצול זינקה מניית סינאל בכ-135% בזמן שמניית דורסל עלתה באותה תקופה בכ-46%, והיא נסחרת כיום לפי שווי של 427 מיליון שקל. מי שנהנה יותר מכולם מהפיצול הוא בוגנים עצמו, שהחזיק עד למכירה השבוע בשליטה בשתי החברות. כעת הוא נותר עם המזומן שקיבל עבור מניותיו בסינאל (93 מיליון שקל), והחזקה של 49% בחברת הנדל"ן בשווי של 210 מיליון שקל - בסך הכול הון נזיל של כ-300 מיליון שקל. "בתחילת הדרך השקעתי בדורסל 1 מיליון דולר, והיא שווה היום כמעט חצי מיליארד שקל. בדרך היא חילקה דיבידנדים בהיקף של מעל 100 מיליון שקל לבעלי המניות", אומר בוגנים בחיוך.

כיום מחזיקה דורסל ב-16 נכסים (בעיקר משרדים ותעשייה) בשטח כולל של כ-146 אלף מ"ר, שנמצאים בשיעור תפוסה של כ-98%. את שנת 2024 סיימה החברה עם הכנסות של 88 מיליון שקל מדמי שכירות, גידול של 7% משנה קודמת, ובשורה התחתונה הציגה רווח של כ-67 מיליון שקל, קפיצה של 63% לעומת 2023.

"לא נשב בבית או נדוג דגים"

לאורך השנים נקלטו בחברות שהקים רבים מבני משפחתו של בוגנים. בתחילת שנת 2021 פינה גבי את כסא המנכ"ל בסינאל לטובת בנו ארז שנטל את המושכות, אחרי שקודם לכן כיהן כמשנה למנכ"ל וכסמנכ"ל השיווק בחברה (האב עצמו שימש כמנהל עסקים ראשי בחברה).

אסתר, אשתו של גבי בוגנים, מכהנת כדירקטורית בסינאל ובדורסל מאז שנת 2018. לצידה עובד בסינאל גם אבי, אחיו של בעל השליטה המועסק כתוכניתן משנת 2020. גילת אלגר, בת נוספת של גבי, מעניקה לסינאל שירותים משפטיים ומכהנת כסמנכ"לית בדורסל. בנו השלישי, אייל, מכהן כמשנה למנכ"ל ומנהל פיתוח עסקי בדורסל.

לדברי בוגנים, היתרונות של עסק משפחתי עולים על החסרונות שבכך: "לשמחתי הילדים שלי, תודה לאל, מוכשרים וחרוצים. בסך הכול אנחנו עובדים בהרמוניה ומסתדרים. לעיתים יש קשיים כשאתה עובד עם הילדים, אבל הקשיים האלה עדיפים. מבחינתי יש לי אמון מלא בילדים שלי ואני סומך עליהם, ואנחנו באמת נהנים לעבוד יחד".

כעת יפנה בוגנים את הזמן שהתפנה לו לניהולה של דורסל, בה הוא משמש כמנכ"ל, אך כמי שמגדיר את עצמו "יזם בנשמה" הוא בטוח שבעתיד עוד נכונו לו מיזמים בתחומים שונים. את אלה הוא מתכנן לבצע יחד עם בני משפחתו, באמצעות הכסף שקיבלו ממכירת סינאל. "לא אשב בבית ואדוג דגים, או אטייל בעולם", הוא מכריז. "אני מאמין שנבצע כל מיני מהלכים מעניינים שיניבו לנו הכנסות ורווחים. בסך הכול אנחנו מקבלים סכום יפה, קרוב ל-100 מיליון שקל. מנהל ויזם טוב, תן לו שולחן וטלפון, ואחרי שנה תמצא אותו עסוק".

השקעה מכלל ביטוח תמכה בעסקה

מי שתיטול את השליטה בסינאל הוותיקה היא ספקית מוצרי התקשורת אקסל, שנכנסה לבורסה בסוף שנת 2019 באמצעות מיזוג עם שלד בורסאי. תחת ניהולו של רונן שור התרחבה החברה לתחומים נוספים, כולל מתן שירותי סייבר ובינה מלאכותית. בשנה האחרונה קפצה מניית אקסל במעל 90%, תוך שהיא משלימה זינוק של מעל 1,250% מאז כניסתה לבורסה, ונסחרת כיום לפי שווי שוק של 360 מיליון שקל.

בסמוך לפרסום הדיווח על רכישת השליטה בסינאל, הודיעה אקסל, המתנהלת ללא גרעין שליטה, על הנפקת מניות ואופציות לחברת הביטוח כלל תמורת 40 מיליון שקל. בעקבות ההנפקה, שבוצעה בדיסקאונט של כ-7%, תהפוך כלל לבעלת המניות הגדולה בחברה עם החזקה של כ-11%.

בעלת המניות הגדולה באקסל, אחרי כלל, היא חברת התקשורת והתשתיות רפק , שבשליטת תנחום אורן, המחזיקה ב-10% מהחברה. לצדה מושקעים באקסל גם אנשי העסקים גיל דויטש ורוני בירם, המחזיקים כל אחד בכ-7%.