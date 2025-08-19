הכנסות שיא לרמי לוי כשיוקר המחיה שולח את הישראלים לרשתות הדיסקאונט: רשת קמעונאות המזון דיווחה היום על הכנסות לרבעון השני של השנה שחצו לראשונה את רף ה-2 מיליארד שקל. עם זאת, הרווח הנקי ירד לאור העמקת המבצעים.

● חברות האופנה והמערכה האיראנית: בטרמינל X גדלו המכירות, בדלתא - ירדו

● למנהל ההשקעות הזה יש מניה מועדפת: "חברה סופר מעניינת שצומחת בקצבים מדהימים"

הרשת, שמפעילה 61 סניפי סופרמרקטים, מדווחת על צמיחה של 9.4% בהכנסות שהסתכמו בכ-2 מיליארד שקל, לעומת 1.8 מיליארד שקל ברבעון השני של 2024. הצמיחה בהכנסות נבעה מעלייה של כ-5.2% בפדיון חנויות זהות בפעילות קמעונאות מזון ומפתיחתם של 3 סניפי דיסקאונט חדשים, כמו גם עלייה בפעילות גוד פארם.

במבט למגזר קמעונאות המזון, ההכנסות הסתכמו בכ-1.8 מיליארד שקל, עלייה מ-1.6 מיליארד שקל בשנה הקודמת. הכנסות רשת גוד פארם בה לוי מחזיק 51% צמחו גם הן והסתכמו בכ-126 מיליון שקל, לעומת כ-111 מיליון שקל ברבעון השני של השנה הקודמת, בעקבות גידול בפדיונות בחנויות הזהות ופתיחת סניפים חדשים.

הרווח התפעולי ירד בכ-3.7% והסתכם בכ-91 מיליון שקל, בעיקר בעקבות גידול בהוצאות תפעול כתוצאה מפתיחת סניפים חדשים, גידול בהשקעות טכנולוגיות ומסיום הליכים משפטיים. שיעור הרווח התפעולי ברבעון עמד על כ-4.5% לעומת כ-5.1%, בהשפעת הירידה בשיעור הרווח הגולמי. הרווח הנקי ירד בכ-11% והסתכם בכ-62 מיליון שקל, בהשוואה לכ-70 מיליון שקל ברבעון השני של השנה הקודמת.

הדירקטוריון החליט על חלוקת דיבידנד בסך של כ-52 מיליון שקל, בהמשך לדיבידנד בסך של כ-228 מיליון שקל שחולק השנה האחרונה. מאז ההנפקה ב-2007 ועד היום, חילקה החברה דיבידנד בסכום כולל כ-2 מיליארד שקל.

הרשת מתכננת להקים 25 סניפים נוספים

הרשת, אליה נכנסה בשנה האחרונה כמנכ"לית משותפת יפית אטיאס-לוי, בתו של לוי, מתכננת האצת הקמת 25 סניפים נוספים באזורים בהם אינה פעילה היום, ומעריכה כי סניפים אלו לא ייצרו קניבליזציה לסניפים הקיימים. כך, חמישה סניפי סופרמרקט צפויים להיפתח כבר בשנה הקרובה, לצד 13 סניפי גוד פארם. ברשת גם מצהירים, ולא בפעם הראשונה, בעיקר מאז מינוי לוי-אטיאס, להמשיך בהשקעות בטכנולוגיות, בין היתר בניית מחסן רובוטי למשלוחי האונליין.

"המשק הישראלי נמצא בתקופה מורכבת ואנו ממשיכים לחזק את מקומנו כרשת דיסקאונט אמיתית המאפשרת להתמודד עם יוקר המחיה", אמר לוי. "במהלך הרבעון הקפדנו לשמר את רמת המחירים והמשכנו להציע לצרכנים את סל הקניות הזול במדינה כדי שיוכלו להתמודד בצורה אופטימלית עם התקופה המאתגרת. זאת, אף במחיר של הקטנת המרווח הגולמי שלנו, תוך כדי שמירה על איכות המוצרים והשירות המיטבי. בהתאם, הציבור מתברר כחכם והצביע ברגליים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בגידול החד שאנו מציגים ברבעון בפדיון חניות זהות ובכלל הרשת. הגידול במכירות חנויות זהות מרשים עוד יותר כאשר לוקחים בחשבון את הירידה בשיעור הרווח הגולמי".

אטיאס הוסיפה כי "אנחנו מקבלים משוב מצוין מהלקוחות על הנאמנות שלנו אליהם וגם בכל הקשור לשילוב העגלות החכמות והשילוט הדיגיטלי וכבר רואים כיצד אמצעים טכנולוגים אלה ואמצעים טכנולוגים לוגיסטיים ואחרים שאותם אנו משלבים מייעלים את פעילות הסניפים. נמשיך בהחדרת חדשנות המשרתת את הלקוחות שלנו ומשפרת ומעצימה עבורם את חווית הקניה ברשת. נמשיך גם בפתיחת סניפים חדשים, כאשר בשנה הקרובה אנו צפויים לפתוח עוד 5 סניפי רמי לוי ו-13 סניפי גוד פארם כאשר הרחבת הפעילות תתמוך בשיפור תנאי הסחר מול הספקים ובסופו של דבר ביכולת שלנו להוזיל את המחירים לקהל לקוחותינו. בחודש האחרון סיכמנו תנאים מסחריים עקרוניים למועדון הלקוחות המשותף בשיתוף ישראכרט, רמי לוי וישראייר, מועדון הלקוחות יביא עם אישורו, בשורה ענקית ללקוחות שלנו ויאפשר לנו להעמיק את נאמנות הלקוח שלנו ולאפשר ללקוחות לנפוש בארץ ובעולם באמצעות צבירת נקודות מהקניות שלהם".

בחודש שעבר דיווח לוי כי הוא מוביל הסכם למכירת נתח של 20% ממועדון הלקוחות של רשת הסופרמרקטים שלו לישראייר , בתמורה ל-40 מיליון שקל, שאם ייצא לפועל יושק מועדון נוסעים בשם "סופרפליי", שלו יונפק כרטיס אשראי ייעודי של ישראכרט . לאחר העסקה תחזיק רמי לוי ב-64% מהמועדון, ישראכרט ב-16% וישראייר ב-20% הנותרים.

בתחילת השבוע הודיעה רשות ניירות ערך כי הטילה על לוי עיצום כספי בגובה רבע מיליון שקל ועל החברה עיצום בסך 1.4 מיליון שקל בגין טעות חריפה בדוחות הרבעון הראשון לשנת 2023. במוקד הפרשה מצויים פרטים מטעים שנכללו בדוח הכספי של רמי לוי לרבעון הראשון של 2023, בו הוצג רווח כולל הגבוה בכ-44.5 מיליון שקל לעומת הרווח האמיתי של החברה באותה תקופה - כך נקבע בהסדר אכיפה מינהלית שהושג בין הצדדים. לפי הרשות, הכשל בדיווח הוביל לטעות דרמטית: השפעת הטעות בדוחות הכספיים לרבעון הראשון הייתה כ 13.3% מהרווח הגולמי, כ-65.4% מהרווח הנקי וכ- 7.8% מהונה העצמי של החברה.