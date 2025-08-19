פיזור רחב יותר, סיכון קטן יותר: המדדים החדשים של הבורסה בת"א

אחרי שמדד ת"א-ביטוח עלה ב-200% בתוך שנה, כאשר עמיתו מדד ת"א-בנקים 5 (של חמשת מניות הבנקים הגדולים) עלה בכ-80% "בלבד", בזמן שמדד ת"א-35 עלה ב-46%, בבורסה רוצים לצרף את הציבור לחגיגה ומשיקים היום שני מדדי מניות חדשים.

מדובר במדדי משקל שווה, שבהם המשקל של כל המניות מתחלק כך שלכל אחת יש משקל אחיד, בניגוד למדדים הקלאסיים שבהם כוחה של כל מניה משפיע על המדד לפי משקל משתנה, על פי שווי החברה (עד תקרת משקל מסוימת שנקבעת מראש).

המדדים החדשים הם מדד ת"א בנקים-5 משקל שווה ומדד ת"א-בנקים וביטוח משקל שווה. השקת המדדים החדשים, מסבירים בבורסה, "נועדה לספק לציבור המשקיעים מגוון רחב יותר של מוצרי השקעה, להגביר את התחרותיות בשוק ההון ולהגדיל את הנזילות והסחירות בבורסה. המדדים בגרסת משקל שווה מאפשרים למשקיע פיזור רחב יותר בין ניירות המדד ובכך ניתן להקטין את הסיכון מריכוזיות של מניות ספציפיות".

שני המדדים החדשים מצטרפים לרשימת מדדי קיימת בשיטת המשקל השווה. בהם מדד ת"א-125 משקל שווה, מדד ת"א-90 מודל רווחיות משקל שווה, מדד ת"א- SME60 מודל רווחיות משקל שווה ומדד תל דיב, שאף הוא מחושב בפורמט משקל שווה.

בבורסה הוסיפו כי הרחבת מדדי המשקל השווה בתחומי הבנקים והביטוח מתבצעת לאור העניין הרב שמגלים המשקיעים במדדים הקיימים בתחומים אלה. מדדי המניות, ת"א-בנקים ות"א-ביטוח, נמנים ברשימת חמשת המדדים המובילים של הבורסה מבחינת היקף הנכסים המנוהלים, יחד עם מדדי הדגל ת"א-35, ת"א-125 ות"א-90. במדד ת"א-ביטוח מנוהלים כיום בשוק כ-3 מיליארד שקל, ובמדד ת"א-בנקים מנוהלים כ-2 מיליארד שקל.