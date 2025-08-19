שוק ההנפקות הלוהט מצליח להביא חברת נדל"ן נוספת לבורסה. יעז התחדשות עירונית, שבבעלות משפחת יקואל רייפמן וקרן קומיוניטי של ג'רמי בלנק, הצליחה להשלים הנפקת מניות ראשונית לציבור (IPO).

החברה שתקרא בבורסה יעז יזמות, גייסה 43 מיליון שקל, לפי שווי של 255 מיליון שקל (אחרי הכסף). מדובר בהתפשרות למול התוכנית המקורית ששאפה לגייס סכום גדול יותר ולפי שווי נדיב יותר של 300 מיליון שקל (לפני הכסף).

עם זאת, באקלים הנוכחי של ענף הנדל"ן בדגש על תחום הבנייה למגורים, שסובל מהאטה משמעותית במכירת דירות, הנפקה של חברה חדשה שמתמקדת בעשרות פרויקטי התחדשות עירונית באזורי הביקוש, זו הצלחה מרשימה. ליעז התחדשות עירונית יש צבר של אלפי יחידות דיור בשלבים שונים של תכנון והקמה. לא מעט חברות ייזום בתחום הנדל"ן, כמו אנשי העיר ואחרות, פנו להנפקת מניות כדי לחזק את מבנה ההון שלהן. אחרות מעדיפות לגייס בשלב הראשון אג"ח, במטרה להנפיק מניות בהמשך.

יעז יזמות מתמחה בביצוע והקמה של פרויקטי התחדשות עירונית ומרכזת את עיקר פעילותה באזורי ביקוש בתל-אביב. לחברה צבר של 84 פרויקטים בתחום ההתחדשות עירונית בתל-אביב וערים נוספות, עם אלפי יחידות דיור בשלבים שונים. את 2024 סיכמה החברה עם מכירת דירות בהיקף של 215 מיליון שקל, והציגה גידול בתמורה בגין כל מ"ר שמכרה החברה אשתקד.

במרכז תל אביב, באזור כיכר המדינה והצפון הישן, המחיר הממוצע למ"ר עומד על כ-61 אלף שקל, ובאזורים כדוגמת רמת החייל ויד אליהו המחיר הממוצע נע סביב 42 אלף שקל למ"ר. את המחצית הראשונה של 2025 סיכמה החברה עם היקף מכירות בסך של כ-100 מיליון שקל.

פעילה כבר מעל ל-50 שנה בשוק הנדל"ן

בשנת 2022 נכנסה קרן ההשקעות האמריקאית, בבעלות בלנק, להשקעה ביעז התחדשות עירונית עם רכישה של 49% מהון המניות. מדובר בהשקעה הגדולה ביותר שביצעה קרן קומיוניטי בחברת נדל"ן בישראל.

את ההנפקה הובילו הפניקס חיתום ואי.בי.אי חיתום.

תומר רייפמן, מנכ"ל החברה: "הנפקת החברה בבורסה מהווה אבן דרך משמעותית בהרחבת הפעילות העסקית של יעז ונועדה להוביל את החברה לשלב הבא בתהליך ההתפתחות שלה".

"אנו רואים בהנפקה, על רקע חוסר הוודאות בסביבה הכלכלית, הבעת אמון ביכולותיה המוכחות של יעז בניהול והוצאה לפועל של פרויקטי התחדשות עירונית גם מול תנאי השוק המשתנים. גיוס ההון יאפשר לנו לשמר את האיתנות הפיננסית, להגדיל בעקביות את צבר הפרויקטים ולייצר ערך עבור ציבור המשקיעים, בעלי הדירות ורוכשי הדירות."

יעז התחדשות עירונית היא זרוע הפעילות של קבוצת יעז בניה, חברה קבלנית ויזמית ותיקה, בבעלות משפחת יקואל רייפמן, הפעילה כבר מעל ל-50 שנה בשוק הנדל"ן המקומי. לחברה צבר עשיר של פרויקטים במגזרי התשתית הציבוריות, עבודות הנדסיות וביטחוניות, בניה למגורים, שימור מבנים ועוד. במהלך השנים אכלסה קבוצת יעז עשרות פרויקטים למגורים. החברה מציגה היקף הכנסות שנתי של חצי מיליארד שקל, יחס חוב למאזן נמוך ואיתנות פיננסית.